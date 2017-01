Ricky y Mirotic, en el mercado; Pau lesionado y Marc en busca del All Star

¿Qué han hecho los españoles esta semana?

MARC GASOL GRIZZLIES

EQUIPOS NÚMEROS @WIZARDS 28 pts 2 rb y 7 as KINGS 28 pts 9 rb y 4 as ROCKETS 32 pts 5 rb y 3 tap

Gran semana para el catalán, que pide a gritos estar en el All Star. Esta semana 29.3 puntos, 5.3 rebotes y 4 asistencias.

En la única victoria de su equipo esta semana, el español dio un recital de baloncesto (28 pts, 9 rb y 4 as) y pasó por encima de DeMarcus Cousins y sus Kings. No tuvo la misma suerte frente a los Rockets, una de las revelaciones de este curso, y sus 32 puntos, 5 rebotes y 3 tapones se quedaron sin recompensa. Después de 46 partidos jugados, los de Memphis siguen en posiciones de playoffs con un balance de 26 victorias y 20 derrotas.

Segunda noche seguida con una gran anotación para @MarcGasol.



¡Metió 32 de los 95 puntos de los Grizzlies! pic.twitter.com/dBGjbedL2N — NBA Spain (@NBAspain) 22 de enero de 2017

RICKY RUBIO WOLVES

EQUIPOS NÚMEROS @SPURS 21 pts 2 rb y 14 as @CLIPPERS 0 pts 4 rb y 4 as NUGGETS No jugó

Semana accidentada para un Ricky Rubio en boca de todos en los últimos días. Sus grandes actuaciones le han vuelto a poner en el mercado y son varios los rumores que lo sitúan lejos de Mineápolis. Nueva York y Chicago son solo algunos de los destinos que suenan con más fuerza.

En lo deportivo, empezó bien la semana pese a la derrota frente a los Spurs, donde el del Masnou anotó 21 puntos y repartió 14 asistencias. Pero poco a poco las cosas se iban a ir torciendo y si frente a los Clippers (0 pts, 4 rb y 4 as) tan solo pudo jugar la primera parte, debido a un golpe en la cadera, frente a los Nuggets no se llegó a vestir de corto por el fallecimiento de su abuela. Semana complicada.

PAU GASOL SPURS

EQUIPOS NÚMEROS WOLVES 3 pts y 5 rb NUGGETS No jugó CAVALIERS No jugó

Malas noticias para el mayor de los Gasol que en el calentamiento previo al partido frente a los Nuggets, sufrió una fractura en el cuarto metatarsiano de su mano izquierda.

El tiempo medio de recuperación en este tipo de fracturas suele aproximarse al mes y medio, por lo que parece poco probable que le volvamos a ver vestido de corto antes de marzo.

El catalán estaba firmando 11.7 puntos, 7.9 rebotes y 2.7 asistencias antes de la lesión.

ÁLEX ABRINES THUNDER

EQUIPOS NÚMEROS @CLIPPERS 4 pts y 1 as @WARRIORS 2 pts y 1 rb

Semana californiana para el balear que tan solo se ha visto las caras con los Clippers y los Warriors. Ambos partidos se saldaron con derrota y el escolta no tuvo mucho protagonismo. Ha promediado 3 puntos en 13.6 minutos y tan solo ha lanzado una vez (sin acierto) desde más allá del arco.

No lo tendrá más fácil la próxima semana donde se verá las caras con los Cavaliers y con los Spurs para cerrar el mes.

SERGE IBAKA MAGIC

EQUIPOS NÚMEROS @NUGGETS 15 pts y 5 rb @PELICANS 11 pts 7 rb y 5 tap BUCKS 13 pts y 4 rb WARRIORS 10 pts y 3 rb

Los de Florida siguen sin dar con la tecla pese a los intentos de Frank Vogel por encontrar un quinteto que les funcione.

Por su parte, el hispano-congoleño sigue firmando buenos números y en todos los partidos que ha disputado esta semana se ha mantenido en dobles dígitos en anotación.

Su partido más completo fue frente a los Pelicans donde además de anotar 11 puntos y capturar 7 rebotes, llegó a poner 5 tapones, para acabar la semana con una media de 12.3 puntos, 4.8 rebotes y 1.5 tapones.

JUANCHO HERNANGÓMEZ NUGGETS

EQUIPOS NÚMEROS MAGIC 2 pts y 2 rb @LAKERS 0 pts y 1 rb @SPURS 8 pts y 6 rb CLIPPERS 2 pts y 1 as @WOLVES No jugó

El ex del Estudiantes volvió a ser titular por segunda vez esta temporada (no jugaron Danilo Gallinari ni Wilson Chandler) y no lo desaprovechó anotando 8 puntos y 6 rebotes en la victoria frente a los Spurs. Además, fue el jugador que más minutos (38) estuvo sobre el parqué del AT&T Center.

Aunque no parece que esta vaya a ser la tónica a seguir, más bien al contrario. El español sabe que tiene pocos minutos para demostrar su valía y los intenta rentabilizar cada vez que salta al terreno de juego. Esta semana ha acabado con 3 puntos y 2.3 rebotes en 13.5 minutos.

NICOLA MIROTIC BULLS

EQUIPOS NÚMEROS MAVERICKS 6 pts y 5 rb @HAWKS 5 pts 4 rb y 2 as KINGS 11 pts y 5 rb

Semana floja para el hispano-montenegrino, que ha vuelto tras una gripe que lo ha dejado K.O. durante cuatro partidos. Sus números esta semana se han quedado en 7.3 puntos y 4.7 rebotes con un 30% en tiros de tres y el equipo solo ha ganado un partido.

Los Bulls, que marchan 8º en la Conferencia Este, no ven claro su futuro y se habla de un posible traspaso de Rajon Rondo y Nicola Mirotic. Mientras que el primero no se acaba de adaptar, el español no está dando el rendimiento que se esperaba de él y esta temporada ha dado un paso atrás. Si el año pasado promedió 11.8 puntos y 5.5 rebotes, este curso tan solo está logrando 9.3 puntos y 5.5 rebotes con unos peores porcentajes.

¡11 puntos para @threekola en la victoria de los Bulls ante Sacramento! pic.twitter.com/whMiNejqYe — NBA Spain (@NBAspain) 22 de enero de 2017

JOSE MANUEL CALDERÓN LAKERS

EQUIPOS NÚMEROS NUGGETS 0 pts 1 rb y 2 as PACERS 7 pts 1 rb y 6 as @MAVERICKS 2 pts 2 rb y 2 as

Más minutos para el de Villanueva de la Serena tras la lesión de D´Angelo Russell, que se perderá entre una y dos semanas.

El extremeño ha promediado 14.8 minutos esta semana para firmar 3 pts y 3.3 asistencias, jugando su mejor partido frente a los Pacers con 7 puntos y 6 asistencias.

WILLY HERNANGÓMEZ KNICKS

EQUIPOS NÚMEROS HAWKS No jugó @CELTICS 17 pts y 11 rb WIZARDS No jugó SUNS 8 pts y 8 rb

El madrileño ha aprovechado al máximo sus minutos esta semana y ha promediado casi un doble-doble con 11.5 puntos y 9.5 rebotes.

Frente a los Celtics rozó la perfección al anotar 17 puntos y capturar 11 rebotes en apenas 19 minutos de juego, mientras que frente a los Suns firmó 6 puntos y 8 rebotes en 13 minutos.

Pese al buen rendimiento del español, los Knicks siguen sin levantar cabeza y empiezan a sonar rumores de traspaso sobre Derrick Rose.

¡14 puntos y 10 rebotes para @willyhg94 en la victoria ante Indiana! pic.twitter.com/eClDrJmfuh — NBA Spain (@NBAspain) 24 de enero de 2017

SERGIO RODRÍGUEZ SIXERS

EQUIPOS NÚMEROS @BUCKS 10 pts 7 rb y 6 as RAPTORS 4 pts 7 rb y 4 as BLAZERS 4 pts 1 rb y 2 as @HAWKS No jugó

El canario, que es el jugador con la velocidad media más alta de la NBA (7.7 kilómetros por hora) va a la baja en unos Sixers al alza. Poco a poco el “chacho” va perdiendo protagonismo y frente a los Hawks se quedó sin disputar ni un solo minuto por decisión técnica.

Desde que se lesionara a finales de año, el base perdió la titularidad en favor de TJ McConnell y no ha vuelto a brillar de la misma forma. Ha cerrado la semana con 6 puntos, 5 rebotes y 4 asistencias y unos malos porcentajes desde la línea de tres puntos (1/11 en tiros de tres y 9.1%).

Pese a ello, la temporada de Sergio está siendo buena y promedia 8.6 puntos, 5.7 asistencias y 2.9 rebotes en su segunda etapa en la liga norteamericana.