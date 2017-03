Russ roza la historia; Los Warriors finiquitan la lucha por el Oeste frente a un gran Pau

LO MEJOR DE LA NOCHE:

Video of Top 10 NBA Plays of the Night: March 29, 2017

LA JORNADA DE LOS ESPAÑOLES

JUGADOR NÚMEROS Pau Gasol (Spurs) 18 pts 8 rbs 5 asis Marc Gasol (Grizzlies) - Jose Manuel Calderón (Hawks) - Serge Ibaka (Raptors) 15 pts 2 rbs Ricky Rubio (Wolves) - Nicola Mirotic (Bulls) - Sergio Rodríguez (Sixers) lesionado Alex Abrines (Thunder) 6 pts Willy Hernangómez (Knicks) 12 pts 9 rbs Juancho Hernangómez (Nuggets) -

LA CRÓNICA

Duelo en la cima del Oeste que se saldó, no sin antes buenas dosis de épica, con victoria Warrior. Los Spurs se enfrentaban a su última oportunidad de plantear batalla frente a los de la Bahía y salieron concentrados para cuajar un buen partido. Un inicio arrollador (17-33 en el primer cuarto) parecía vaticinar otro resultado para los locales, hasta que Curry, Thompson, Green y compañía desempolvaron el traje de superhéroes. Con 29 de Curry y 23 de Thompson, los visitantes finiquitaron el trono del salvaje Oeste tras remontar, como lo hacen los grandes, en casa rival ante un público histérico y en contra. Por los Spurs, quizá faltó un poco más de jugadores como Parker o Mills, ya que más allá de Kawhi y Aldridge (19 y 17 pts), sólo Gasol dio alguna batalla (18)

Video of Golden State Warriors vs San Antonio Spurs - Full Highlights | March 29, 2017 | 2016-17 NBA Season

No hay quien entienda a estos Clippers, después de un mes de capa caída, entre polémicas y regresos, vencen a uno de los equipos más en forma de la Liga, que venía de ganar con autoridad en The Q. Duelo muy igualado el que presenciamos anoche en L.A., aunque al final el trabajo de Wall (41pts) y Beal (27pts) quedase sin premio. Mucho mérito en el bando local en el que sus principales estrellas tiraron de orgullo para arrancar una importantísima derrota ante su público, siendo su particular “Big 4” demasiado para los de la capital, solo Mbah a Moute bajó de la veintena de los titulares. Veremos qué papel acaban desempeñando los de Doc Rivers.

Video of Washington Wizards vs LA Clippers - Full Game Highlights | March 29, 2017 | 2016-17 NBA Season

Victoria importantísima para asegurar la plaza en Playoffs para los Bukcs, que parecen haber encontrado su mejor estado de forma en el momento más oportuno. Tras la vuelta de Middleton el escenario parece otro, y es que los de Milwaukee han ganado más del doble de partidos que han perdido con él en pista, mientras que el balance es negativo sin él. Ayer, además, demostraron saber sufrir ante el equipo que quiere ser la alternativa en el Este, y a los que les faltó, algo más de aportación desde el banquillo (solo Smart superó la decena). Giannis con 19 puntos y 9 rebotes le ganó la partida a un Isaiah Thomas, que no consiguió, esta vez, llevar a los suyos a la victoria (32)

Video of Milwaukee Bucks vs Boston Celtics - Full Game Highlights | March 29, 2017 | 2016-17 NBA Season

Cómoda victoria de los Grizzlies, sin Marc, en casa frente a los Pacers. Un gran primer cuarto por parte de los locales, y la archiconocida defensa grizzlie fue demasiado para los pupilos de McMillan. A pesar de la buena aportación desde el banquillo de C.J. Miles o Brooks (15 y 18 pts), el bajo rendimiento de jugadores clave como Teague o Turner, que no está teniendo, al final, su mejor temporada, pasaron factura a los Pacers frente a un equipo con muy pocas fisuras. Los Grizzlies continúan evitando mirar hacia abajo en el Oeste.

Partido de idas y venidas el Hornets-Raptors. Lo mejor de la NBA es que cada encuentro es impredecible en su resultado, en la noche de hoy hemos vivido algunas sorpresas, como en el Bucks-Celtics, y en este partido encontramos otra. Tras el periodo de fichajes parecía que era el momento de los Raptors de asaltar junto a los Celtics el trono del Este, sin embargo, en gran parte debido a la lesión de su base All Star, no están terminando de dar con la tecla. Si algo es cierto, a pesar de esto, es que los Hornets salieron bien enfocados en la victoria, encarando el sprint final que les puede llevar, o no, a ocupar una plaza de Playoffs. Al final la aportación colectiva de los de Carolina del norte y la atención a los detalles decidió el encuentro.

Y ADEMÁS...

Los Hawks se imponen a los 76ers con 22 puntos y 20 rebotes de Dwight Howard. Sergio Rodrgiguez no jugó debido a una lesión mientras que Calderón tuvo un papel testimonial.

Los Heat se llevaron el duelo en la Nueva York y mantienen la vista en la última plaza de Playoffs, los 20 puntos y 8 rebotes de Porzingis, sin premio.

Parece que la Sociedad Davis - Cousins empieza a carbura. Buena noticia para temporadas venideras en New Orleans, pero tarde para esta. Los Pelicans se llevan la victoria frente a los Mavs.

Los Jazz ganan con autoriad a los Kings gracias al gran partido de Gordon Hayward

EL MVP: RUSSELL WESTBROOK (OKC THUNDER)

Nueva jornada y nueva animalada de Russ, que no lucha ya contra sí mismo, sino contra toda una leyenda como Oscar Robertson. Más allá de records, el base está completada digna de MVP, llena de partidos como el de la noche de ayer. Frente a los Magic, eso sí, cuajo una actuación que si hubiese sido en otra temporada estaría entre las tres mejores del año, 57 puntos 13 rebotes y 11 asistencias que le valieron ayer la victoria a los Thunder en Florida y le valen hoy el MVP, de la jornada, a Russel Westbrook.

Video of Russell Westbrook 57 POINT TRIPLE DOUBLE In Orlando! | March 29, 2017

NBA , 29/03/17

Este

1 Cleveland 47 26 2 Boston 48 27 3 Washington 46 29 4 Toronto 45 30 5 Atlanta 39 36 6 Milwaukee 39 36 7 Miami 37 38 8 Indiana 37 38 9 Chicago 35 39 10 Detroit 34 41 11 Charlotte 34 41 12 Philadelphia 28 47 13 New York 28 47 14 Orlando 27 48 15 Brooklyn 16 58

Oeste