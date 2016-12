Russell Westbrook hace su 15º triple-doble del curso y Abrines le compaña con 14 tantos

Thomas y Bradley llevan a los Celtics al triunfo

Otro monumental triple-doble de Westbrook

Sólidos Houston Rockets y Utah Jazz

Grizzlies

Celtics 103

113 Thunder

Heat 106

94 Rockets

Mavericks 123

107 Jazz

Lakers 102

100

ESPAÑOLES Y EX ACB, BAJO LA LUPA

JUGADOR NÚMEROS Álex Abrines (Thunder) 14 pts y 2 reb Kyle Singler (Thunder) 0 pts Domantas Sabonis (Thunder) 6 pts y 5 reb José Manuel Calderón (Lakers) No jugó Marc Gasol (Grizzlies) 26 pts, 4 reb y 9 asis Joe Ingles (Jazz) 13 pts y 2 reb

LA CRÓNICA

4 partidos en la noche NBA. en el primero de ellos, los Celtics vencieron por 113-103 en un bonito partido a los Memphis Grizzlies. El dúo exterior Isaiah Thomas – Avery Bradley estuvo muy acertado, con 21 y 2 puntos respectivamente. Marc Gasol hizo un partidazo con 26 puntos y 9 asistencias, insuficiente para lograr la victoria. Miami sigue en una mala racha y no pudo con los Thunder, quienes ganaron por 94-106. Westbrook hizo su 15º triple-doble de la temporada, con 29 puntos, 17 rebotes y 11 asistencias. Josh Richardson fue el mejor de los Heat con 22 puntos. Video of Steven Adams Hurting Rims in Miami | 12.27.16 Houston sigue sorprendiendo a muchos y esta noche volvió a ganar con mucha suficiencia en Dallas. Tras un segundo cuarto en el que los de Mike D’Antoni se fueron por 19 puntos, la victoria no volvió a peligrar para los Rockets. El marcador final fue de Harden estuvo sublime con 34 puntos y 11 asistencias. El mejor de los MAvs fue Harrison Barnes con 21 puntos. sigue sorprendiendo a muchos y esta noche volvió a. Tras un segundo cuarto en el que los de Mike D’Antoni se fueron por 19 puntos, la victoria no volvió a peligrar para los Rockets. El marcador final fue de 107-123 con 34 puntos y 11 asistencias. El mejor de los MAvs fue Harrison Barnes con 21 puntos. Video of James Harden Drops 34/5/11 in Rockets Win | 12.27.16 Los Jazz se llevaron un partido muy igualado en el Staples contra los Lakers. Tras un último cuarto de infarto, ganaron por 100-102. Gran partido de Gordon Hayward con 31 puntos y 9 rebotes. Video of Exciting Final 3 Minutes of Jazz vs Lakers | 12.27.16

EL MVP: RUSSELL WESTBROOK (THUNDER)

Otro triple-doble más para un jugador que promedia un triple-doble tras dos meses de competición. El futuro MVP de la competición si los Thunder se confirman como una alternativa al anillo. Desde los años 60 la NBA no había visto algo estadísticamente parecido. De otro planeta partido tras partido.

Video of Russell Westbrook Posts 29/17/11 Triple Double | 12.27.16

LO + DESTACADO

El Top 5 de la noche

Video of Top 5 NBA Plays of the Night: 12.27.16

NBA , 27/12/16

Este

1 Cleveland 23 7 2 Toronto 22 8 3 Boston 19 13 4 Charlotte 17 14 5 New York 16 14 6 Atlanta 15 16 7 Chicago 15 16 8 Milwaukee 14 15 9 Indiana 15 17 10 Washington 14 16 11 Detroit 15 18 12 Orlando 15 18 13 Miami 10 22 14 Brooklyn 8 22 15 Philadelphia 7 23

Oeste

1 Golden State 27 5 2 San Antonio 25 6 3 Houston 24 9 4 L.A. Clippers 22 11 5 Oklahoma City 20 12 6 Utah 19 13 7 Memphis 20 14 8 Sacramento 14 17 9 Denver 13 18 10 Portland 13 20 11 New Orleans 12 21 12 L.A. Lakers 12 23 13 Minnesota 10 21 14 Phoenix 9 22 15 Dallas 9 23

NBA , 27/12/16

Puntos

1 Russell Westbrook

OKC 31.66 2 Anthony Davis

NO 29.71 3 DeMarcus Cousins

SAC 29.10 4 James Harden

HOU 27.73 5 DeMar DeRozan

TOR 27.50 6 Damian Lillard

POR 27.03 7 Isaiah Thomas

BOS 26.75 8 Kevin Durant

GS 26.19 9 LeBron James

CLE 25.48 10 Kawhi Leonard

SA 24.35