Satoransky: "El gran número de partidos aquí ayuda a olvidar rápidamente las derrotas"

Tras cinco temporadas en Sevilla y dos en Barcelona, con 25 años de edad, Tomas Satoransky es uno de los varios rookies en la NBA con pasado en España. Y como muchos de ellos, está dando una gran impresión tanto en su equipo como en la liga.

Recientemente, uno de nuestros colaboradores en USA, el Dr. Mitch Smith, pudo entrevistarle:

MS: Hasta ahora has contado con muchos minutos. ¿Contabas que tan pronto te fuesen las cosas tan bien aquí en la NBA?

TS: Depende del encuentro. Estoy feliz poc la confianza que tiene en mi el entrenador y los minutos que estoy teniendo. Y agradecido por la cantidad de tiempo de juego que me están dando hasta el momento.

MS: ¿Cuáles son tus impresiones hasta el momento de la vida en la NBA?

TS: Es un sueño hecho realidad. Lo más grande que me ha ocurrido en una cancha compitiendo contra todas esas estrellas que he seguido desde que era un niño. Esto está siendo increible. Obviamente es diferente al juego en Europa y todavía estoy acostumbrándome al estilo diferente de jugar al balincesto, pero estoy disfrutando de la cida en la NBA y de su competición. Mis compañeros siempre tratan de ayudarme si ven que hay algo nuevo para mi o si tengo problemas con algo. Les agradezco que estén siempre atentos y preocupados por mi. Sobre todo a Marcin Gortat que ha sido de gran ayuda no sólo en la cancha, sino también fuera. Como es polaco y "vecino" de la República Checa tenemos una conexión especial y es de gran ayuda.

MS: Estás teniendo muchos halagos y comentarios positivos al respecto a lo atlético que eres.

TS: En realidad es un gran desafío demostrar eso a la gente y sorprenderles, pero creo que principalmente es un tema de desconocimiento, de que no siguen el baloncesto europeo y no me conocen a fondo. Obviamente aquí hay jugadores muy atléticos así que tampoco tengo tanta ventaja como podía tener en Europa, pero aún así, de vez en cuando todavía les sorprendo con lo alto que puedo llegar con mis saltos.

MS:¿Cuáles son otras diferencias que has encontrado comparando el baloncesto europeo con el NBA?

TS: Otra de las grandes diferencias es que los partidos duran mucho más, así que muchas cosas ocurren durante ese tiempo. Con lo cual, no te puedes relajar cuando tienes una ventaja en el marcador, o si vas 20 puntos abajo, aún puedes volver a entrar en el partido. En Europa creo que esas pequeñas cosas pueden contar más. La pista aquí es un poco más ancha y también hay posicionamientos diferentes tanto en ataque como en defensa. Con lo cual, hay un montón de detalles a los que me tengo que acostumbrar. Y por supuesto, los jugadores aquí son mucho más atléticos, así que los uno contra uno son de alto nivel.

MS: La mayoría de los jugadores europeos que vienen a la NBA quedan impresionados por el nivel de organización de la liga así como los medios disponibles y recursos que las franquicias NBA ponen a disposición del jugador. A pesar de que vienes de un grande como el FC Barcelona, ¿ves muchás diferencias con respecto a un equipo NBA?

TS: He tenido la suerte de estar en dos grandes organizaciones en España ya que aunque Sevilla es considerado un equipo pequeño, la organización es magnífica, y en Barcelona es uno de los Top de Europa. Aún así, hay diferencias. Cada uno que llega aquí queda impresionado con la cantidad de cosas de las que se hacen cargo y en nivel de servicio hacia tu persona que hacen básicamente que la vida sea más fácil para ti.

MS: Tras varios partidos en NBA, ¿puedes contarnos algo que hayas aprendido aquí?

TS: Creo que jugar siete temporadas en España al más alto nivel, ha ayudado a que mi adaptación a la NBA haya sido rápida. Creo que estoy ganando confianza gracias a mis compañeros, pero todavía sigo aprendiendo los pequeños detalles sobre cómo es el juego aquí. Todo es atractivo y motivante para mi. En este punto estoy enfrentandome a jugadores y equipos que hasta el momento son nuevos para mi, de ahí que aún esté emocionado de estar en la NBA.

MS: Y eso de jugar 4 encuentros por semana, ¿Ha sido duro adaptarse a ese ritmo tan alto de volumen de encuentros jugados en tan poco tiempo?

TS: Es complicado porque puede ser física y mentalmente agotador. No tienes tiempo porque entre partidos, sesiones de tiro, ir a casa o al hotel a descansar e intentar comer bien. Tienes que estar en el vestuario los días de partido mucho antes de lo que solemos llegar en Europa. Además de los continuos viajes.

Sin embargo, de otra manera, te ayuda a olvidarte de las derrotas porque siempre hay otro partido uno o dos días después en el que concentrarte y con suerte, compensar esa derrota. Todo es más rápido. Sin tiempo a nada.

MS: Fuiste drafteado hace cuatro años y ha pasado un largo tiempo hasta que llegaste aquí.

TS: Sabía que algún día acabaría viniendo a la NBA pero quería tomarme mi tiempo y hacer las mejores elecciones. Creo que ir a Barcelona y competir al más alto nivel en Europa ha sido un gran paso para mi.

MS: Ha funcionado diferente para ti y Jan Vesely (también checo y drafteado por los Wizards en 2011 aunque llegó a la NBA en 2014) y podríais haber sido compañeros de equipo. ¿Habéis estado en contaco desde que empezó esta temporada?

TS: Hablamos a menudo. Es uno de mis mejores amigos. Pero es lo que es. Podríamos haber sido compañeros y habría estado muy bien no sólo porque somos amigos desde hace mucho tiempo sino también porque nos conocemos muy bien al haber compartido pista jugando juntos también durante mucho tiempo. Pero siempre miro hacia adelante incluso en los veranos cuando somos compañeros de selección (en el Europeo de 2015, República Checa fue séptima y con ello la oportunidad de clasificarnos para las rondas de clasificación de las Olimpiadas de Rio de Janeiro en las que se quedaron cerca de clasificarse; pero también los clasificó para el Europeo 2017 y estarán en el grupo que jugará en Rumanía).

MS: Otros de tus antiguos compañeros, Willy Hernangómez y Kristaps Porzingis, han acabado juntos en el mismo equipo (NYK):

TS: Tuvimos una temporada fantástica cuando coincidimos en Sevilla y es increible cómo finalmente han acabado en la misma franquicia aquí. Kirstaps se está convirtiendo muy rápido en una de las grandes super-estrellas de la liga.

MS: ¿Te sorprende la rapidez con que Porzingis está teniendo tanto éxito?

TS: Sabía que iba a llegar lejos aquí porque tiene mucho talento y es un trabajador incansable. Pero cuando llegas a la NBA nunca sabes cómo te van a ir las cosas ni cómo te vas a desarrollar como jugador aquí y creo que creo que ha tapado bocas y demostrado que no sólo tiene un gran físico, sino también dureza mental.

Creo que Willy también lo hará muy bien. Es una gran ayuda para él contar con Kristaps allí y que le ayudará a adaptarse a la competición y a la ciudad de New York. Una de las cosas más importantes de Willy es que no le tiene miedo a nadie. Irá contra cualquiera, bloqueará a quien sea, y encarará la canasta sin miedo a quien esté delante jugando duro.

MS: Davis Bertans también está teniendo éxito en su temporada de debut. ¿Qué tiene la Liga ACB que produce tanto jugador NBA, bien sea español o foraneo pero habiendo jugado allí como tu, Kristaps o Davis?

TS: La Liga ACB es la mejor liga de Europa, y los clubes hacen un gran trabajo con los jóvenes. No creo que sea una coincidencia que la ACB den oportunidades a gente joven para jugar y desarrollarse. Y creo además que año a año la ACB mejora.

Por supuesto que los equipos Top como Real Madrid o FC Barcelona tienen un montón de presión por ganar, y por eso ceden a sus jóvenes talentos a otros clubes. Así es cómo Willy ha crecido tras dos años en Sevilla donde ha tenido la oportunidad de desarrollarse y volver a su club.

MS: Acabamos de celebrar hace pocas fechas el Día de Acción de Gracias aquí en USA. ¿Qué dirías que tienes que agradecer a este año?

TS: Simplemente gracias de poder estar aquí, sano, y además disfrutar de mi trabajo y mi vida.