Semana mágica de Ricky; Pau, a la altura de Abdul-Jabbar y Karl Malone; Mirotic, K.O.

¿Qué han hecho los españoles esta semana?

Partidos del 9 al 15 de Enero

¿Cómo han empezado el año los españoles NBA?

MARC GASOL GRIZZLIES

EQUIPOS NÚMEROS @THUNDER 9 pts 7 rb y 7 as @ROCKETS 14 pts 6 rb y 6 as BULLS 24 pts 11 rb 3 as

Tan solo una victoria para los Grizzlies, que se han convertido en la pesadilla de los grandes equipos. Tras ganar en Houston remontando 15 puntos, suman cuatro victorias y cero derrotas frente a Rockets, Clippers y Warriors.

El mediano de los Gasol, que firmó su mejor actuación frente a los Bulls con un doble-doble de 24 puntos y 11 rebotes, esta semana ha promediado 15.7 puntos, 8 rebotes y 5.3 asistencias.

Pese a que las votaciones de los aficionados para el All Star (Marc ha acabado 10º) ya han finalizado, no será hasta el 19 de Enero cuando conozcamos a los titulares.

"No lo llamaría presión, lo llamaría orgullo. Sabemos lo que significa para la ciudad" 24 ptos para @MarcGasol en la noche de #MLK pic.twitter.com/KGQdMZY0wU — NBA Spain (@NBAspain) 16 de enero de 2017

RICKY RUBIO WOLVES

EQUIPOS NÚMEROS MAVERICKS 13 pts 5 rb y 15 as ROCKETS 10 pts 3 rb y 17 as THUNDER 14 pts 4 rb y 14 as @DALLAS 8 pts 5 rb y 10 as

Semana mágica para un Ricky Rubio que vuelve a sonreír. Tres victorias y una derrota, en las que el base español ha promediado 11.2 puntos y 13.2 asistencias, firmando tres dobles-dobles y repartiendo 53 pases de canasta en los últimos cuatro partidos. Son los mejores números desde que llegó a la NBA y eso se debe a que está jugando con más confianza tal y como el propio Ricky ha declarado esta semana.

También comentó que “Otras cosas que estoy intentando mejorar no es tanto el tiro como la anotación. Tengo que ser más agresivo, pero al mismo tiempo mover al equipo. Es algo como ¿Debo anotar o dirigir al equipo?”

PAU GASOL SPURS

EQUIPOS NÚMEROS BUCKS 6 pts 11 rb y 4 as LAKERS 22 pts 9 rb y 6 as @SUNS 3 pts y 10 rb

El de Sant Boi, pese a sus 36 años, sigue batiendo récords. Frente a los Lakers firmó 22 puntos sin fallo (9/9 en tiros de campo) y capturó 9 rebotes además de repartir 6 asistencias y poner un tapón. Unos números que no se veían desde el 2001 y que tan solo están al alcance de los más grandes. De esta manera, el mayor de los Gasol se ha convertido en el tercer jugador desde 1983 en anotar un mínimo de 22 puntos sin fallo con al menos 36 años. Kareem Abdul-Jabbar y Karl Malone son los otros dos jugadores en conseguirlo.

El catalán, que en el partido que jugaron en México los Spurs y los Suns, no estuvo tan acertado (3 puntos y 10 rebotes), cierra la semana promediando un doble-doble de 10.3 puntos y 10 rebotes, acompañado de 4 asistencias.

Video of Pau Gasol Turns Back Clock with Slam | 01.12.17

ÁLEX ABRINES THUNDER

EQUIPOS NÚMEROS @BULLS 7 pts 2 rb y 2 as GRIZZLIES 6 pts @WOLVES 0 pts @KINGS 13 pts y 2 rb

El balear sigue sumando minutos (14.2 en los últimos cuatro partidos) y esta semana ha promediado 6.5 puntos y 1 rebote. Ha firmado un espectacular 60% en triples, con una media de 1.5 por noche, lo que le convierten en una amenaza desde el perímetro, generando así más espacios para sus compañeros. Tres victorias para los suyos, en una semana que el mallorquín cerró con broche de oro al anotar 13 puntos (3/4 en triples) frente a los Kings.

¡Otra buena serie de @alexabrines desde el triple y 13 puntos en la victoria ante los Kings! pic.twitter.com/WTTpaPOuVh — NBA Spain (@NBAspain) 16 de enero de 2017

SERGE IBAKA MAGIC

EQUIPOS NÚMEROS @CLIPPERS No jugó @BLAZERS 13 pts y 10 rb @JAZZ 13 pts y 5 rb

El hispano-congoleño, que no pudo vestirse de corto frente a los Clippers por una lesión en el hombro derecho, se perdió su primer partido esta temporada. Regresó frente a los Blazers y no lo pudo hacer de mejor manera, firmando un doble-doble de 13 puntos y 10 rebotes, que además vino acompañado de una victoria. El ala-pívot, que en total ha disputado dos partidos esta semana, ha promediado 13 puntos y 7.5 rebotes.

El “7” de los Magic, que atendió estos días a la Agencia EFE en Los Ángeles, ha declarado que le haría ilusión volver a la selección, aunque es consciente de que no depende solo de él. “La situación es la que es porque Nicola Mirotic y yo no podemos jugar juntos. Siempre me gustó jugar con la selección, pero como está esa situación, yo tampoco quiero engancharme demasiado porque, si luego no me llaman, es algo que me decepciona mucho”, comentó Ibaka.

"No lo llamaría presión, lo llamaría orgullo. Sabemos lo que significa para la ciudad" 24 ptos para @MarcGasol en la noche de #MLK pic.twitter.com/KGQdMZY0wU — NBA Spain (@NBAspain) 16 de enero de 2017

JUANCHO HERNANGÓMEZ NUGGETS

EQUIPOS NÚMEROS PACERS 4 pts

Pese a que no suele ser lo más común, los Nuggets, que jugaron frente a los Pacers en Londres, tan solo han disputado un partido esta semana. La NBA regresó a orillas del Támesis por quinto año consecutivo como parte de los Global Games y no defraudó a los más de 15.000 seguidores que se acercaron al pabellón. La victoria fue para los de Colorado que pasaron por encima de los Pacers (140-112). Ya con el partido decidido, el español saltó a la pista para jugar los poco más de tres minutos que restaban para la conclusión del choque, contribuyendo a la victoria de su equipo con 4 puntos y un tapón.

NICOLA MIROTIC BULLS

EQUIPOS NÚMEROS THUNDER 3 pts y 1 rb @WIZARDS No jugó @KNICKS No jugó PELICANS No jugó @GRIZZLIES No jugó

El nacionalizado español tan solo ha podido disputar un partido de los últimos cinco, debido a una gripe que lo ha dejado K.O. esta última semana. Tras firmar un partido discreto (3 pts y 1 rb) frente a los Thunder, no ha vuelto a pisar el parqué.

El español venía de firmar 13.3 puntos y 5 rebotes la semana pasada y poco a poco estaba recuperando su mejor versión.

JOSE MANUEL CALDERÓN LAKERS

EQUIPOS NÚMEROS BLAZERS 0 pts @SPURS 0 pts y 1 rb @CLIPPERS 5 pts PISTONS No jugó

Al extremeño le siguen llegando los minutos a cuentagotas y su rol sigue siendo secundario, casi residual. Está semana, donde los Lakers han perdido los cuatro partidos que han disputado, ha promediado 4.7 minutos para anotar 1.7 puntos.

Hace unos días el periodista Chris Broussard publicó un tweet, donde dejaba abierta la posibilidad de que el español pudiera acabar en los Cavaliers. Si los Lakers decidieran cortarle, sería una alternativa muy atractiva para los actuales campeones, que no verían con malos ojos la llegada de un base experimentado como él, sobretodo cara a los playoffs.

WILLY HERNANGÓMEZ KNICKS

EQUIPOS NÚMEROS PELICANS 6 pts 4 rb y 3 as @SIXERS 0 pts BULLS 0 pts @RAPTORS 8 pts y 13 rb

El madrileño ha promediado 3.5 puntos y 4.3 rebotes en 11 minutos de juego. El interior, que se quedó sin anotar frente a los Sixers y los Bulls, realizó su mejor partido frente a los Raptors. En un encuentro que los de Toronto sentenciaron en el tercer periodo, el español pudo disfrutar de más minutos que lo habitual y acabó con 8 puntos y 13 rebotes (su máximo).

Las aguas bajan revueltas en unos Knicks que suman 10 derrotas en los últimos 12 partidos. Tras la desaparición de Derrick Rose, ahora se le suman unas declaraciones de Carmelo Anthony, que ponen en duda su continuidad en la Gran Manzana.

SERGIO RODRÍGUEZ SIXERS

EQUIPOS NÚMEROS KNICKS 2 pts 1 rb y 4 as HORNETS 11 pts 1 rb y 4 as @WIZARDS 3 pts 1 rb y 2 as

Mala semana para el español pese a la buena racha de los Sixers. El canario, que hasta que se lesionó a finales de año había sido titular en todos los encuentros excepto uno, ha perdido protagonismo y también la titularidad.

Antes de la lesión estaba promediando 9.3 puntos, 3 rebotes y 6.2 asistencias en 26.8 minutos, mientras que en este 2017 está firmando 5.3 puntos, 1 rebote y 3.3 asistencias en 16.8 minutos. Su partido más destacado esta semana fue frente a los Hornets donde anotó 11 puntos en tan solo 16 minutos.