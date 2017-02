Serge Ibaka, traspasado a los Toronto Raptors

Finalmente se confirmaron los rumores, los Magic no habían cumplido las expectativas marcadas el pasado verano y el contrato de Ibaka daba pocas garantías de futuro. Para el hispano-congoleño el movimiento es inmejorable, de una franquicia sin rumbo aparente, a unos Raptos que son la tercera fuerza en el Este.

Video of Serge Ibaka Scores Career High in Return to OKC

Los Raptors por su parte renuncian a un buen revulsivo como es Terrence Ross y una futura ronda a cambio de terminar de cerrar un gran quinteto titular. Los canadienses han optado finalmente por hacerse con el ex de los Thunder ante la negativa de los Hawks de negociar por Paul Millsap.