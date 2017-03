¿Qué han hecho los españoles esta semana?

JOSE MANUEL CALDERÓN HAWKS

EQUIPOS NÚMEROS WARRIORS No jugó NETS 0 pts y 1 as RAPTORS 2 pts 1 rb y 2 as @GRIZZLIES 14 pts 3 rb y 1 as @SPURS 0 pts y 1 as

El de Villanueva de la Serena se ha podido estrenar con su nuevo equipo y parece que de momento no le van mal las cosas. Con el rol de base suplente, está promediando 4 puntos y 1.3 asistencias en 13.5 minutos y ha ganado tres de los cuatro partidos en los que se ha vestido de corto.

Sus primeros puntos con la elástica de los Hawks, llegaron precisamente frente al equipo que le dio la oportunidad de debutar en la NBA, los Toronto Raptors.

Primeros puntos de @JmCalderon con los Hawks. Victoria para los de Atlanta. pic.twitter.com/XWYSkxrSV2 — NBA Spain (@NBAspain) 11 de marzo de 2017

Tan solo unos días después, el extremeño se exhibió frente a los Grizzlies de Marc Gasol al anotar 14 puntos.

PAU GASOL SPURS

EQUIPOS NÚMEROS ROCKETS 8 pts y 6 rb KINGS 7 pts y 4 rb @THUNDER 18 pts y 7 rb WARRIORS 10 pts y 7 rb HAWKS 13 pts y 10 rb

Pese a la arritmia cardiaca detectada a LaMarcus Aldridge y que le mantiene fuera de los terrenos de juego, el catalán sigue manteniendo su nuevo rol de suplente. Esta semana Gregg Popovich ha querido dosificar a Pau y le ha restringido los minutos, disputando tan solo 20.9 por encuentro, donde el español ha anotado 11.2 puntos y capturado 6 rebotes.

Los tejanos, que ya son líderes de la Conferencia Oeste, están rayando a gran nivel y esta misma semana han ganado a Rockets, Warriors y Hawks, además de remontar 28 puntos (la máxima remontada de la era Popovich) a los Kings. Tan solo fueron derrotados por los Thunder y el de Sant Boi se muestra contento con el rendimiento del equipo. “Creo que hemos ganado 10 de los últimos 11 partidos, estamos jugando bien, con intensidad, con espíritu, con carácter y tenemos que seguir en esa línea para acabar la temporada regular y estar en un buen momento en los playoffs”.

RICKY RUBIO WOLVES

EQUIPOS NÚMEROS BLAZERS Aplazado CLIPPERS 15 pts y 12 as WARRIORS 17 pts y 13 as @BUCKS 22 pts y 8 as WIZARDS 22 pts y 19 as

¡Cómo está el catalán! Ha promediado 19 puntos y 13 asistencias esta semana y lleva ya 6 dobles-dobles en los últimos 9 partidos.

Si en la victoria frente a los Warriors fue clave con 17 puntos y 13 asistencias, además de la gran defensa que practicó sobre Stephen Curry, contra los Bucks anotó 22 puntos y regaló 8 pases de canasta. Pero lo mejor iba a llegar frente a los Wizards, donde el del Masnou se fue hasta los 22 puntos y 19 asistencias, convirtiéndose en el primer jugador de la franquicia de Minnesota que consigue tal número de asistencias en un solo partido.

Récord HISTÓRICO en los Timberwolves para @rickyrubio9 con 19 asistencias. Además, anotó 22 puntos. pic.twitter.com/hTqaxvtkz1 — NBA Spain (@NBAspain) 14 de marzo de 2017

ÁLEX ABRINES THUNDER

EQUIPOS NÚMEROS BLAZERS 5 pts SPURS 3 pts y 3 rb JAZZ 5 pts

Dos victorias y una derrota, para un Abrines que tras la vuelta de Victor Oladipo ha vuelto a la suplencia. El español ha firmado 4.3 puntos y 1.3 rebotes esta semana, donde ha compartido minutos (13.3) con el recién llegado Doug Mcdermott.

Los de Oklahoma actualmente marchan sextos en la Conferencia Oeste y están a 2.5 victorias de los Clippers, que son quintos.

Menuda asistencia de @alexabrines para que Westbrook anote sobre la bocina. pic.twitter.com/YSew58T9tE — NBA Spain (@NBAspain) 11 de marzo de 2017

SERGIO RODRÍGUEZ SIXERS

EQUIPOS NÚMEROS BUCKS 5 pts y 8 as @BLAZERS 8 pts y 6 as @CLIPPERS 4 pts y 8 as @LAKERS 3 pts y 4 as

El “Chacho”, que no se plantea su vuelta a Europa de momento, ha promediado 5 puntos y 6.5 asistencias en 20.3 minutos de juego, siendo su partido frente a los Blazers el más completo al anotar 8 puntos y regalar 6 asistencias.

Tras la victoria frente a los Lakers, el español declaró sentirse muy feliz de estar en la NBA y zanjó cualquier duda sobre su posible vuelta al viejo continente. "Estoy muy contento aquí, quiero seguir varios años en la NBA y creo que tengo posibilidades" "Mi opción principal es estar aquí y jugar varios años más, no sé si en esta misma situación o en otra, pero poder estar en la NBA y seguir compitiendo contra los mejores"

En cuanto a su pérdida de minutos respecto al inicio de campaña, el base no se mostró nada preocupado: "Llegué sabiendo que sería suplente de Jerryd Bayless y que querían poner a Ben Simmons de base, pero se lesionaron y jugué mucho. En los últimos 30-35 partidos vengo jugando unos 20 minutos, pero es parte del proceso. Quieren desarrollar a los jóvenes".

NIKOLA MIROTIC BULLS

EQUIPOS NÚMEROS @PISTONS 6 pts @MAGIC No jugó ROCKETS No jugó @CELTICS No jugó @HORNETS 24 pts y 11 rb

Tras tres partidos sin saltar al parqué, el último de ellos ni tan siquiera se vistió de corto, el hispano-montenegrino tenía ganas de reivindicarse. Sabía que tendría una oportunidad y no la desaprovechó.

Frente a los Hornets anotó 24 puntos (su máximo esta temporada) y capturó 11 rebotes, ayudando a los de Illinois a sumar una nueva victoria tras cinco derrotas consecutivas.

Los Bulls vuelven a la senda de la victoria y @threekola es máximo anotador con 24 tantos y 11 rebotes. pic.twitter.com/i3byh2MGxT — NBA Spain (@NBAspain) 14 de marzo de 2017

Después de unos días movidos para el “44”, donde llegó a declarar que no entendía la decisión de su entrenador de apartarle: “Sé que estoy preparado, que puedo ayudar. Está claro que no he sido regular, pero no sólo yo. Todo el equipo ha tenido altibajos. Pero estar en una situación así, fuera de la rotación, no tiene sentido para mi”. (leer más), está por ver si su última gran actuación ha sido algo excepcional o se repetirá en más ocasiones de aquí a final de temporada.

