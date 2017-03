Silver lanza un aviso a navegantes sobre el descanso de las estrellas NBA

Cleveland Cavaliers y Golden State Warriors dieron descanso a varios jugadores importantes en la última semana

El pasado domingo los Cavaliers daban descanso a LeBron James, Kyrie Irving y Kevin Love en el encuentro que les enfrentaba a Los Angeles Clippers. Pocos días antes eran los Warriors los que dieron descanso a sus estrellas en el partido que les enfrentaba a los San Antonio Spurs.

Este asunto ha llegado a instancias importantes de la liga y el propio comisionado Adam Silver lo ha definido como "un asunto extremadamente importante para nuestra competición", según una nota enviada a los propietarios y recabada por ESPN.

Así reza la nota enviada:

"Como siempre, nuestro objetivo es brindar a los fans de la NBA los mejores partidos con las estrellas de la liga y compartimos la decepción de los aficionados. Entendemos que es un asunto completo y trabajamos en redirigir la situación desde el punto de vista de los partners audiovisuales"

Tras el partido de Cavaliers, su GM, David Griffin, recibió una llamada de la liga al respecto. Griffin, en declaraciones a ESPN, apuntaba que "Me pagan para ganar el campeonato. Realmente teníamos a un jugador en descanso, el resto tenía molestias razonables, por lo que no siento haber hecho nada tan malo".

Griffin comparaba su caso con el de los Warriors unos días antes y decía que "No es comparable. Aquellos fueron tres jugadores sanos los que descansaron. Esto no no es lo que ha sucedido esta noche".

Los efectos en los partners televisivos y patrocinadores de la liga preocupan en las altas instancias. Silver destacaba que la semana extra en competición, reduciendo la preseason, sirve para aliviar ese calendario y ayudar a evitar este tipo de problemas y reducir lesiones en los jugadores.