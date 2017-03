Teodosic y Melli, en el punto de mira de las franquicias NBA

El GM de Brooklyn Nets, Sean Marks, estuvo el pasado miércoles en Moscú presenciando en directo el partido de Euroleague que enfrentaba a CSKA y Darussafaka.

En el punto de mira de esa visita está la figura de Milos Teodosic. El base del CSKA está en el punto de mira de los Nets y el propio jugador declaraba hace poco que está valorando seriamente la posibilidad de jugar en la NBA la próxima temporada. Teodosic firmó un gran partido con 20 puntos y 10 asistencias, con 7/9 en tiro de campo y un 4/6 en triples en el triunfo de su equipo (95-85)

Nets officials Dmitry Razumov (with CSKA chief Andrey Vatutin)

and Sean Marks saw lots of NBA talent at CSKA vs Dacka. pic.twitter.com/zVhuirjk2k