Thomas logra un "game winner" en Atlanta; Wolves de Rubio (14+14) y Sixers, en racha

Thomas anota 13 puntos en el último cuarto y da la victoria a los Celtics

Partidazo de Ricky Rubio ante Westbrook: 14 puntos, 4 rebotes, 14 asistencias y 4 robos

Hornets

76ers 93

102 Nets

Raptors 113

132 Grizzlies

Rockets 110

105 Heat

Bucks 108

116 Celtics

Hawks 103

101 Thunder

Wolves 86

96 Pistons

Jazz 77

110 Blazers

Magic 109

115 Kings

Cavaliers 108

120

ESPAÑOLES Y EX ACB, BAJO LA LUPA

JUGADOR NÚMEROS Álex Abrines (Thunder) 0 pts Kyle Singler (Thunder) 0 pts Domantas Sabonis (Thunder) 7 pts 6 reb Joffrey Lauvergne (Thunder) 3 reb 1 as Bismack Biyombo (Orlando) 2 pts 5 reb Serge Ibaka (Orlando) 13 pts 10 reb Mario Hezonja (Orlando) 3 pts 1 reb Damjan Rudez (Orlando) No jugó Bojan Bogdanovic (Nets) 23 pts 3 reb 4 as Luis Scola (Nets) 1 reb Justin Hamilton (Nets) 11 pts 2 reb 2 as Lucas Nogueira (Raptors) 10 pts 9 reb 4 tap Mirza Teletovic (Bucks) No jugó Marc Gasol (Grizzlies) 14 pts 6 reb 6 as Ricky Rubio (Wolves) 14 pts 4 reb 14 as 4 rob Nemanja Bjelica (Wolves) 8 pts 3 reb Sergio Rodríguez (Sixers) 11 pts 1 reb 4 as Ersan Ilyasova (Sixers) 16 puntos, 4 rebotes y 5 asistencias Joe Ingles (Magic) 4 reb 2 as 2 rob

LA CRÓNICA:

Tercera victoria consecutiva de unos Sixers que no nos tienen acostumbrados a encadenar una racha así de victorias. Los de Philadelphia comienzan a mostrar los brotes del proyecto y, de la mano de un extraordinario Joel Embiid (24 puntos, 8 rebotes y 3 tapones) se impusieron a Charlotte Hornets por 102-93. Desde el principio, los Sixers lograron una ventaja que rondaba los 10 puntos y consiguieron mantenerla hasta el final del encuentro. Solamente un pequeño arreón entre el final de la primera parte y el principio de la segunda, de la mano de Batum (19 puntos y 5 rebotes) y Walker (17+4+3) permitió a los Hornets empatar el encuentro, pero pronto se vieron superados por el buen ritmo de los Sixers. Sergio Rodríguez volvió a salir desde el banquillo y aportó 11 puntos y 4 asistencias, comandando a la segunda unidad, que estuvo liderada por Dario Saric (15 puntos y 6 rebotes). Los Sixers, después de 4 años, salen del pozo de la Conferencia Este.

Video of Joel Embiid Poster Dunk Off Pick and Roll | 01.13.17

Los Grizzlies siguien haciendo valer su condición de "matagigantes" y ayer endosaron a los Rockets su segunda derrota consecutiva después de 9 victorias (110-105). En la primera mitad, el acierto de los de Houston desde el triple les permitía llevar la iniciativa en el marcador. Justo antes de terminar los primeros 24 minutos, Harden (27 puntos 3 rebotes y 9 asistencias) y compañía pegaron un arreón más que les llevó a obtener una ventaja de 16 puntos, pero los Grizzlies supieron estar a remolque con un gran juego colectivo (6 jugadores por encima de los 12 puntos). Una buena racha desde el perímetro de Troy Daniels (otro gran partido desde el banquillo, con 13 puntos y 3/6 en triples) y unos minutos geniales de Zach Randolph (16 puntos, 12 rebotes y 2 asistencias) permitió a los Grizzlies bajar de la decena y remontar el partido al inicio del último periodo. En él, Randolph y Marc Gasol (14 puntos, 6 rebotes y 6 asistencias) se mostraron imperiales en la zona y un gancho del catalán, más el tercer triple de Daniels, certificaron la remontada.

Partidazo entre el tercero y el cuarto de la Conferencia Este, que tuvo que resolver Isaiah Thomas en la última jugada. El menudo base anotó 13 puntos en el último periodo y permitió a los Celtics aferrarse a esa tercera plaza. El duelo estuvo marcado por los constantes golpes de dos de los mejores equipos tiradores de la NBA (14 para los de verde, 11 para los Hawks), que ofrecieron un partido muy dinámico y de alto ritmo. La pareja Hardaway-Millsap anotó 23 puntos por cabeza para comandar el ataque de los de Atlanta, pero enfrente tenían a unos Celtics desbordados desde la línea de tres, con Joe Crowder (4/8 para 18 puntos y 9 rebotes) y Kelly Olynik (4/5 en sus 26 puntos y 8 rebotes. De largo, su mejor partido del año) como más destacados. Isaiah Thomas estuvo muy errático durante todo el partido, pero a la hora de la verdad, asumió responsabilidades, y mejoró su acierto de cara al aro. Con 25 segundos por jugarse, Millsap empataba el partido con un triple y era Thomas quien pedía el balón. El base mareaba a Delaney (17 puntos) y desde 5 metros lograba esta suspensión para dar la victoria a los suyos.

Video of Isaiah Thomas Hits Game Winner in ATL | 01.13.17

Video of Jaylen Brown Posterizing in Atlanta, Bench Goes Wild | 01.13.17

Partidazo de Minnesota Timberwolves que, por fin, están ofreciendo el nivel defensivo que se esperaba con la llegada de Thiboudeau, y ello se está traduciendo en victorias (3 seguidas). Anoche consiguieron doblegar nada más y nada menos a los Thunder de un Russell Westbrook que, aunque logró su 19º triple-doble (21+11+12), mejorando ya su marca de la temporada pasada, estuvo en todo momento desquiciado (1/10 en triples y 7/23 en TC) por la gran defensa de Ricky Rubio. El base está encontrando su mejor nivel esta temporada, y después de repartir 17 asistencias ante los Rockets, se salió ante uno de los mejores bases de la NBA. 14 puntos, 4 rebotes, 14 asistencias y 4 robos para un Rubio que está callando bocas en los últimos partidos. Andrew Wiggins (19 puntos) le cedió esta vez el protagonismo a un Karl Anthony Towns que se acerca mucho al All Star en su segundo año en la NBA. El pivot está a un nivel impresionante, y anoche destrozó a los Thunder con 29 puntos, 17 rebotes y 3 tapones. Los Wolves ni siquiera necesitaron estar acertados desde el perímetro (5/18) para lograr una victoria que se fraguó desde la defensa. Álex Abrines disputó 4 minutos en los que solamente intentó un tiro a canasta.

Westbrook ya ha superado su mejor marca de triples-dobles

Los Cavaliers vuelven a la senda de la victoria después de un comienzo de año muy flojo (4 derrotas en los últimos 9 partidos). Kyle Korver jugó ayer su mejor partido con la camiseta de los Cavs (18 puntos y 5 rebotes con 4/6 desde el perímetro) y demostró que tiene muchísimas cosas que ofrecer a los actuales campeones. Los Kings no fueron rival ante el gran juego colectivo que mostraron los de Cleveland, en los que LeBron James fue esta vez el director (16 puntos y 15 asistencias) y Kyrie Irving el ejecutor (26 puntos, 3 rebotes y 5 asistencias). Kevin Love culminó el buen partido del "Big Three" (Ahora, con Korver, ¿Big Four?) con 15 puntos y 18 rebotes. Por parte de los de Sacramento, DeMarcus Cousins rozó el triple-doble, con 26 puntos, 8 rebotes y 11 asistencias, pero no fue suficiente ante el buen juego coral de su rival.

Palizón de los Jazz ante Detroit Pistons en su lucha por lograr la cuarta plaza del Oeste. Tras una primera parte muy igualada (45-45), los Pistons, sencillamente, se vieron desbordados por el acierto ofensivo de unos Jazz que endosaron un parcial de 34-65 en la segunda mitad. Los de Utah demostraron que tienen su propio "Big Three", y es que el partido de Hayward (20), Hill (22) y Hood (27) bien lo merece. El escolta brilló por encima de todos gracias a una serie espectacular de 7/8 en triples, la mejor de la temporada, por los 5/6 que logró un George Hill que, sano, puede marcar la diferencia en este equipo. En los Pistons, el mejor fue Tobias Harris, con 13 puntos, mientras que Drummond logró 9 puntos y 19 rebotes.

¡Ojo al canastón que se marcó Joe Johnson para cerrar el tercer cuarto!

Video of Joe Johnson Hits 70-Foot Buzzer Beater! | 01.13.17

Y además...

Los Raptors dieron un recital ofensivo para pasar por encima de los Nets (113-132) . 28 puntos para DeRozan y 20 para Lowry , que comandaron el ataque de los de Toronto. Bogdanovic fue el mejor de los suyos con 23

dieron un recital ofensivo para pasar por encima de los . 28 puntos para y 20 para , que comandaron el ataque de los de Toronto. fue el mejor de los suyos con 23 Victoria de los Bucks , que empiezan a acercarse a los puestos de arriba de la Conferencia Este. Anoche vencieron a unos Heat que viven su peor racha en años (solo 1 victoria en los últimos 10 partidos). Jabari Parker fue esta vez la estrella, con 24 puntos.

, que empiezan a acercarse a los puestos de arriba de la Conferencia Este. Anoche vencieron a unos que viven su peor racha en años (solo 1 victoria en los últimos 10 partidos). fue esta vez la estrella, con 24 puntos. Nikola Vucevic jugó un gran encuentro, con 30 puntos y 10 rebotes, que sirvieron para que los Magic venciesen a Portland por 115-109. Ibaka aportó un doble-doble de 13 puntos y 10 rebotes. Enfrente, Lillard y McCollum se combinaron para anotar 60 puntazos, pero no fue suficiente.

EL MVP: KARL-ANTHONY TOWNS (WOLVES)

A pesar del partidazo de Vucevic, el gran momento que están pasando los Wolves, con tres victorias consecutivas (dos de ellas ante Rockets y Thunder) bien merece un reconocimiento. Karl-Anthony Towns comienza a acostumbrarnos a partidos de superestrella, cuando solamente tiene 21 años. Es complicado recordar que un chico que es capaz de hacer 29 puntos (11/17 en TC; 7/7 en TL), 17 rebotes, 1 asistencia, 2 robos y 3 tapones, esté solamente en su segunda temporada en la NBA. La pregunta que todos se hacen ahora mismo sobre él es: ¿Será All-Star?

Video of Karl-Anthony Towns Puts Up 29 & 17 vs OKC | 01.13.17

LO + DESTACADO Video of Top 10 NBA Plays of the Night: 01.13.17

NBA , 13/01/17

Este

1 Cleveland 29 10 2 Toronto 26 13 3 Boston 25 15 4 Atlanta 22 17 5 Milwaukee 20 18 6 Indiana 20 19 7 Washington 19 19 8 Charlotte 20 20 9 Chicago 19 21 10 New York 18 22 11 Detroit 18 24 12 Orlando 17 24 13 Philadelphia 12 25 14 Miami 11 30 15 Brooklyn 8 31

Oeste

1 Golden State 34 6 2 San Antonio 31 8 3 Houston 31 11 4 L.A. Clippers 27 14 5 Utah 25 16 6 Memphis 25 17 7 Oklahoma City 24 17 8 Portland 18 24 9 Sacramento 16 23 10 New Orleans 16 24 11 Denver 15 23 12 Minnesota 14 26 13 L.A. Lakers 15 28 14 Dallas 12 27 15 Phoenix 12 27

NBA , 13/01/17

Puntos

1 Russell Westbrook

OKC 30.76 2 Anthony Davis

NO 29.19 3 James Harden

HOU 28.60 4 Isaiah Thomas

BOS 28.22 5 DeMar DeRozan

TOR 28.18 6 DeMarcus Cousins

SAC 27.97 7 Damian Lillard

POR 26.32 8 Kevin Durant

GS 25.95 9 LeBron James

CLE 25.81 10 Jimmy Butler

CHI 25.00