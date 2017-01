Thriller en Atlanta con 4 prórrogas; los Wizards siguen escalando posiciones

8 partidos en el último domingo de enero. Muchísima emoción en el primer partido de la jornada. Tras nada menos que cuatro prórrogas, los Atlanta Hawks vencieron a los New York Knicks por 142-139. Los jugadores de ambos equipos estuvieron muy acertados en las posesiones finales, ya que igualaron el partido en cuatro ocasiones. Carmelo Anthony anotó dos canastas para forzar dos prórrogas y posteriormente lo hicieron Dennis Schöder y Courtney Lee. Carmelo Anthony sigue reivindicándose tras los rumores de traspaso y esta noche anotó 45 puntos. Paul Millsap también hizo uno de los partidos de su vida con 37 puntos y 19 rebotes.

Video of Paul Millsap With 37 Points, 19 Rebounds, and 7 Assists In 60 Minutes

Triunfo más claro de lo que pronosticábamos de Cleveland sobre Oklahoma City. El marcador final fue de 107-91. Los Cavs hicieron una buena segunda parte en la que fueron muy superiores a los Thunder, muy imprecisos y sin ideas ofensivas durante gran parte del partido. Partidazo de LeBron con 25 puntos, 14 rebotes y 8 asistencias. Buenos números de Westbrook (otro triple-doble) que empañaron su flojo partido. El base no fue capaz de hacer jugar a sus compañeros y tuvo unos horribles porcentajes de tiro.

Video of Kyrie Irving Shows Off His Handles Against The Thunder | 1.29.17

Meritoria victoria de Indiana sobre Houston por 120-101. Los Pacers se van rehaciendo tras un decepcionante inicio de temporada y esta noche fueron muy superiores a los Rockets. Los texanos acusaron el horrible partido de James Harden, que hizo un 3 de 17 en tiros de campo. En el otro lado, muy destaca la actuación de Paul George que anotó 33 puntos y cogió 9 rebotes.

Video of Paul George Huge Poster Dunk In Traffic!

Los Wizards están en su mejor momento de juego de los últimos años y van lanzados a por la ventaja de campo en los playoffs. Esta noche ganaron en Nueva Orleans por 94-107. La buena actuación de su quinteto titular les permitió dominar el partido, excepto los últimos momentos de tercer cuarto. En el último cuarto las aguas volvieron a su cauce y los Wizards se llevaron su cuarta victoria consecutiva. Partidazo de John Wall con 18 puntos y 19 asistencias.

Emocionante partido en el Air Canada Centre. En un choque de alternativas, los Magic se llevaron la victoria de territorio canadiense por 113-114. DeMar DeRozan volvía a la acción para los canadienses, sumidos en una crisis de resultados que no solucionaron en este partido. Tras un último cuarto con mucho acierto por parte de los Magic, los Raptors no pudieron remontar en las últimas posesiones. Los Raptors ceden el segundo puesto de la Conferencia Este, ahora en posesión de los Celtics.

Victoria redentora de los Bulls, un equipo con problemas dentro y fuera de la cancha. Los enrachados Sixers visitaban el United Center, pero con la baja de su estrella Joel Embiid. Tras tener el dominio del partido, los Bulls se acabaron llevando el partido por 121-108. Jimmy Butler volvió a su nivel de estrella con 28 puntos, 8 rebotes y 7 asistencias.

Video of Dwyane Wade FAKES Out Defender Then Hits The Jumper!

Sorpresón en el AT&T Center de San Antonio. En el duelo texano, los Dallas Mavericks se llevaron la victoria de San Antonio por 101-105. El partido estuvo igualado en todo momento y una inesperada actuación de Seth Curry decantó la balanza. 24 puntos del hermano del MVP, que deja a Dallas a 4 partidos y medio de los puestos de playoffs.

Video of Seth Curry Career High 24 Points, 10 Rebounds, And 5 Assists Against Spurs!

Sufrimiento extremo de los Warriors para seguir con su racha ganadora. Esta noche visitaban Portland sin Curry, que descansaba. La primera mitad fue muy favorable para los californianos, que llegaron a ganar de 20. En la segunda, los puntos de CJ McCollum acercaron a Portland en el marcador. Los Blazers, además, tuvieron el último tiro para ganar el partido, pero el triple de Evan Turner no entró y la victoria viajó al norte de California con un marcador de 111-113.