Tony Parker guía a los Spurs. Raptors dejan fuera a los Bucks de Antetokounmpo

LA JORNADA DE LOS ESPAÑOLES

JUGADOR NÚMEROS Pau Gasol (Spurs) 4 rebs Marc Gasol (Grizzlies) 16 pts, 5 rbs 6 asis Serge Ibaka (Raptors) 7 pts 11 rebs

LA CRÓNICA

Bucks 89 - 92 Raptors

Rozaron la épica anoche los Bucks frente a su público al remontar hasta 25 puntos. Este esfuerzo, sin embargo, quedó inutilizado por un gran DeRozan que, despues de un inicio dubitativo, esta siendo decisivo para su equipo. La tan comentada maldición en los primeros cuartos de la franquicia canadiense, mutó en nerviosismo e inexperiencia rival a partir del tercer partido de la serie. El primero de los dos encuentros en Milwaukee presentaba una ocasión de oro para los Bucks, dos oportunidades de marcharse a Canadá, con mínimo, 3-1 en el tanteador.No pudo ser, los de Antetokounmpo dieron vida a Lowry y DeRozan , y ya se sabe que cuando no se certifican las victorias... En la noche de ayer los Raptors salieron decididos a acabar con la serie, martilleando desde fuera y dejando a DeRozan y Lowry desarrollar su juego (45 pts combinados), llegando incluso a colocarse a 25 puntos en el tercer cuarto. Tras esto apareció el lider de los locales, "The Greek Freak" que, con una actuación estelar (39 pts 9 rebs 3 asis) comandó a los suyos en una espectacular remontada, que llegó a consumarse, pero no fue definitiva. La sangre fria, y el acierto de la pareja de estrellas de los Raptors hizo el resto. Los Bucks, elimindados, solo piensan ya en el futuro, para el cual cuentan con una buena base de jugadores, y una estrella joven, sobre la que crecer. Los Raptors, a intentar eliminar a los todopoderosos Cavs.

Video of DeMar DeRozan and Giannis Antetokounmpo Battle it out in an Intense Game 6! | April 27, 2017

Grizzlies 96 - 103 Spurs

Bien distinto fue el segundo choque de la noche, que enfrentaba a Spurs y Grizzlies. Intensidad y buen juego resultaron en un partido emocionante con varios cambios en el marcador. Los texanos, que dominaron hasta entrado el segundo cuarto, contaron con el gran trabajo de Aldridge (17 pts 12 rebs) bajo los aros, que llega a su climax en el momento exacto de la temporada, así como con un excelso Kawhi Leonard (29 pts 9 rebs), al que cada vez le encontramos menos fallos. Sin embargo, y tras un periodo entre el segundo y el tercer cuarto, en el que dominaros los Grizzlies, gracias al desempeño de Zach Randolph y Mike Conley (13 y 26 pts respectivamente), apareció la figura de Tony Parker. El base frances se puso el traje de gala y lideró a su equipo como solo el sabe, 27 puntos y 11/14 en tc, imparable para los locales. Los de Memphis por su parte contaron con un correcto Marc Gasol, cuyo papel suele difuminarse conforme la importancia del partido crece, centrandose más en los intangibles (18 pts 5 rebs 6 asis), y del que los Grizzlies hubiesen necesitado un poco más. Los Rockets de James Harden aguardan a los Spurs en la siguiente fase.

Video of Marc Gasol and Mike Conley Combine for 44 in Memphis. | April 27, 2017

el MVP: Tony Parker (Spurs)

Se había hablado mucho, antes del partido, de la poca aportación general de la siempre versatil plantilla spur. Está claro que el perenne sistema de Popovich asegura un buen puñado de triunfos en RS, sin embargo, a la hora de la verdad, la aportación de jugadores como Patty Mills, Pau Gasol, Danny Green o David Lee, se convierte en totalmente decisiva. Tambien lo es, claro está, la de Tony Parker, que volvió a mostrar su verdadero nivel y su rol dentro de una franquicia, la más exitosa en cuanto a títulos del S.XXI. Los Grizzlies simplemente no pudieron hacer nada frente al arsenal ofensivo del frances, que ha convertido la media y corta distancia en su coto de caza particular. Los Spurs demostraron, finalmente, solvencia, pero la aportación de jugadores con peso en la rotación, parece tornarse clave en el duelo frente a un equipo tan profundo como son los Houston Rockets.

Video of Tony Parker and Kawhi Leonard Power the Spurs to Round Two! | April 27,2017

