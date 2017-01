Towns y Davis, los pivots del futuro, brillan en la noche NBA

Westbrook lidera el triunfo de Thunder ante los Bulls

Gran actuación de RIcky Rubio en el triunfo de Minnesota (13 puntos, 15 asistencias)

ESPAÑOLES Y EX ACB, BAJO LA LUPA

JUGADOR NÚMEROS Álex Abrines (Thunder) 7 puntos, 2 rebotes Kyle Singler (Thunder) No jugó Domantas Sabonis (Thunder) 5 puntos, 5 rebotes Joffrey Lauvergne (Thunder) 6 puntos Willy Hernángomez (Knicks) 6 puntos, 4 rebotes Nikola Mirotic (Bulls) 3 puntos, 1 rebotes Kristaps Porzingis (Knicks) 9 puntos, 4 rebotes Mindaugas Kuzminskas (Knicks) No jugó Maurince N'Dour (Knicks) 3 rebotes Salah Mejri (Mavericks) 2 puntos, 3 rebotes John Lucas III (Wolves) No jugó Ricky Rubio (Wolves) 13 puntos, 5 rebotes, 15 asistencias Nemanja Bjelica (Wolves) 3 puntos, 5 rebotes

LA CRÓNICA

Victoria de los Thunder en su visita a Chicago en un partido en el que, una vez más, Russell Westbrook volvió a ser pieza determinante en el triunfo del equipo de Oklahoma City. Westbrook rozó un nuevo triple doble al firmar 21 puntos, 14 asistencias y 9 rebotes. A la gran actuación del base se sumó la eficacia interior de Adams (22 puntos, 11/14 tiro de campo) y Kanter (20 puntos, 9/11 en tiro). El partido nos dejaba un duelo entre españoles. Abrines y Mirotic se enfrentaban y fue el alero el que tuvo mejor día aportando 7 puntos al triunfo de su equipo ante un Mirotic que veía como se frenaba su buena dinámica de las últimas jornadas, pudiendo solo firmar tres puntos. Video of Westbrook with Nasty Eurostep, Oladipo Approves | 01.09.17 Triunfo de los Wolves ante Mavericks con una gran actuación de Ricky Rubio, que firmaba 13 puntos, 15 asistencias además de 5 rebotes y otras tantas recuperaciones. El triunfo de los de Minnesota les permite abandonar la última posición de la Conferencia Oeste. Los Wolves consiguieron dominar el encuentro desde el inicio y tuvieron a Karl-Anthony Towns como el mayor estilete ofensivo con sus 34 puntos. En los Mavericks destacaron Harrison Barnes (30 puntos) y Dirk Nowitzki (26 puntos). Video of Towns Shakes Off the Defender for the Finish | 01.09.17 Los Pelicans se impusieron en el Madison Square Garden a los Knicks (96-110) en un encuentro que estuvo marcado por la extraña ausencia de Derrick Rose, por motivos que aún se desconocen. Anthony Davis estuvo descomunal y aprovechó la distracción de los neoyorkinos para anotar 40 puntos e irse a 18 rebotes y 3 tapones. Por los Knicks, el mejor fue Brandon Jennings con 20 puntos, pero la pregunta que todos se hacen es ¿Dónde está Derrick Rose?

EL MVP: ANTHONY DAVIS (NEW ORLEANS PELICANS)

Video of Anthony Davis Drops 40 and 18 in The Garden | 01.09.17

LO + DESTACADO

Video of Top 5 NBA Plays of the Night: 01.09.17

NBA , 8/01/17

Este

1 Cleveland 27 8 2 Toronto 24 12 3 Boston 23 14 4 Atlanta 21 16 5 Indiana 20 18 6 Charlotte 20 18 7 Milwaukee 18 17 8 Chicago 19 18 9 Washington 17 18 10 New York 17 10 11 Detroit 17 21 12 Orlando 16 22 13 Miami 11 27 14 Philadelphia 9 25 15 Brooklyn 8 27

Oeste

1 Golden State 31 6 2 San Antonio 30 7 3 Houston 29 9 4 L.A. Clippers 25 14 5 Utah 23 15 6 Memphis 23 16 7 Oklahoma City 22 16 8 Portland 16 22 9 Sacramento 15 21 10 Denver 14 23 11 New Orleans 14 24 12 L.A. Lakers 14 26 13 Phoenix 12 25 14 Dallas 11 26 15 Minnesota 11 26