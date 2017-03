Trade Deadline 2017: Del 'efecto Cousins' a la decepción final

Repaso a algunas de las claves del Trade Deadline 2017

Este año el Trade deadline se ponía interesante y creó bastantes expectativas debido a los nombres que sonaban para salir. Jimmy Butler, Paul George, Carmelo Anthony o Derrick Rose eran alguno de los jugadores que se rumoreaba que podían cambiar de equipo antes de la fecha limite. El hype llego a su punto cumbre con el traspaso de DeMarcus Cousins a los New Orleans Pelicans. Todos los aficionados de la NBA esperábamos un bombazo y teníamos al periodista Adrian Wojnarowski, mejor conocido como Woj con notificación de aviso en Twitter para aguardar bombazos. Al final no llegaron esos movimientos sonados pero sobre esto último hay varios detalles que se pueden poner sobre la mesa:

El Draft

Sorprende que para muchos el activo más valioso de este mercado fuese una ronda de draft, concretamente el pick de Nets que pertenece a los Boston Celtics. Sorprende aún más que no consiguieron adquirir a Paul George por no dar ese pick a los Pacers. Pero es que, amigos, este draft viene cargado de muchas superestrellas. Seguramente desde el draft de 2009 donde llegaron Griffin, Curry o Harden, no hemos visto un draft con tanto potencial y talento e indirectamente lo hemos visto en este trade deadline. Todas las franquicias pedían picks a cambio de jugadores interesantes que podrían ser titulares en bastantes equipos y muy pocas aceptaban a darlo. Solo Wizards, Raptors y Rockets se atrevieron a soltar su pick y si vemos como están ellos tres en la clasificación no parece que sus respectivas rondas suban del puesto 22. Esta fue una de las razones de por qué no hubo tantos movimientos de traspaso.

El traspaso de Cousins condiciona

El día que se produjo dicho trade, le podías preguntar a cualquier aficionado que siga asiduamente la NBA y te dirán que los Kings se dejaron timar por NOLA. Pero sí es cierto que el traspaso de Boogie ha frenado a muchos equipos que querían desprenderse de jugadores porque no querían ser timados y a su vez otros querían buscar traspasos sin dar nada de valor a cambio. Así es muy difícil que el mercado se mueva señores directivos de las franquicias NBA, es muy difícil llegar a buen puerto si no te quieres desprender de nada por miedo a que te timen.

Twitter y el humo

Esta es la razón más importante de todas. El trade deadline difícilmente ha tenido en su historia movimientos que cambien el panorama baloncestístico. Por ejemplo, Pau Gasol llego 15 días antes del trade deadline de 2008 y nadie se quejó de ese año porque en el último día no hubo tantos movimientos. La era digital, concretamente Twitter en este caso, tiene sus pros y sus contras. Cualquier persona puede recibir la información que quiere al instante pero cualquier cosa ya sea vídeo o info con un par de retuits de gente importante se pude hacer viral y esto pasa en todos los ámbitos, también en baloncesto. Mucha gente se aprovecha de eso para hacer sus traspasos soñados y si cuadra y a mucha gente le gusta se convierte en viral. Y lo viral no tiene que ser verdad. Aquí pasamos al famoso humo que hay en el mundo del deporte. Bastantes medios twitteros reportaron rumores que parecían estupidos, como la salida de Lillard a Bucks con Jabari Parker incluido en el trade, esto aunque parece milonga se lo creyó mucha gente y aumento todavía más el hype que se convirtió en decepción cuando los movimientos no eran tan potentes.