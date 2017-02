Trade Deadline: Magic coge el mando de los Lakers; Celtics preparan "bomba"

A falta de menos de 48 horas para el cierre de mercado y sin que ninguno de los grandes rumores haya llegado a buen puerto todavía, el que se ha llevado los titulares del día de hoy, ha sido un Magic Johnson que se convierte en nuevo Presidente de operaciones baloncestísticas de los Lakers.

El que fuera leyenda de la franquicia angelina expresó su felicidad ante esta nueva puerta que se le abre. “Es un sueño hecho realidad regresar a los Lakes como presidente de operaciones de baloncesto y trabajando en estrecha colaboración con Jeanie Buss y la familia Buss”, comentó un emocionado Magic Johonson que deberá buscar un General Manager que le acompañe en esta nueva aventura.

La contratación del mítico base como Presidente de operaciones, ha supuesto la salida de Mitch Kupchak y Jim Buss, que de esta manera dejan de formar parte de la disciplina de los Lakers. Un cambio que Jenny Buss explicaba así: “Hoy he tomado algunas decisiones que creo que devolverán a los Lakers a la altura de lo exigido por el Dr. Jerry Buss y a lo que nuestros fans con razón esperan. Earvin Johnson estará a cargo de todas las operaciones de baloncesto y me informará directamente. Nuestra búsqueda de un general manager que trabaje con Earvin y Luke Walton está en camino y esperamos poder anunciarlo en breve. Juntos, Earvin, Luke y nuestro nuevo general manager establecerán la próxima generación a la altura de la grandeza de Los Angeles Lakers”.

Tan solo unos cuantos kilómetros más al norte, en Sacramento, DeMarcus Cousins nos dejaba una de las imágenes del día, con un breve y emotivo discurso de despedida."Mi amor por esta ciudad nunca ha cambiado. Aunque me haya ido, seguirá siendo lo mismo. Sabes, todavía estoy buscando a estos niños. Cada familia en esta ciudad me importa, cada alma en esta ciudad me importa", declaró un emocionado Cousins.

My friend got transferred to another city because of his job. He had some things to say. Rough to watch. pic.twitter.com/iBRyMf1UP7