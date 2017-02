¡Traspaso bomba en la NBA! DeMarcus Cousins jugará en Nueva Orleans

Cousins y Davis serán la mejor pareja interior de la NBA

La gran noticia de esta edición del All-Star no han sido ni los partidos ni unos decepcionante concursos. El traspaso de una gran estrella merece un profundo análisis dado que puede cambiar el status quo de la NBA y catapultar al equipo que recibe dicha estrella a los primeros puestos de su conferencia.

Los New Orleans Pelicans se han hecho con los servicios de DeMarcus Cousins, que llegará a Luisiana junto con Omri Casspi a cambio de Buddy Hield, Tyreke Evans, Langston Galloway y una primera (protegida top-3) y una segunda ronda del draft 2017. El traspaso es sorprendente, a pesar de que los rumores de la salida de Cousins eran habituales desde hace meses. El general manager de los Kings, Vlade Divac, había asegurado que Cousins no iba a ser traspasado, pero decidió incumplir su promesa a cambio de unas piezas más que dudosas.

Video of 2016 All-Star Top 10: DeMarcus Cousins

Los Pelicans salen muy beneficiados del traspaso. Tendrán al mejor juego interior de la liga. Anthony Davis y DeMarcus Cousins tienen muchísima anotación, rebotes, movilidad, defensa interior y exterior e intimidación. Davis promedia 27,7 puntos, 12 rebotes y 2,5 tapones; mientras los números de Cousins son de 27,8 puntos, 10,7 rebotes y 4,9 asistencias. Vista la tendencia hacia el small ball que predomina en la NBA, los Pelicans han decidido crecer desde el juego interior, mediante una pareja que puede dominar los partidos desde la pintura, aunque sin renunciar a los triples y el juego desde el exterior que caracteriza a los pívots de la NBA de hoy en día.

Además, los Pelicans no han dado piezas importantes para conseguir a Cousins. Evans, Galloway y Hield era piezas de complemento en Nueva Orleans. En el caso del escolta rookie, había sido toda una decepción, dado que al principio de temporada se hablaba de él como Rookie del Año y su promedios eran de 8,6 puntos y 1,4 asistencias. Otra gran prueba de que hacer unos grandes números en NCAA no aseguran que dicho jugador se convierta en una estrella en la NBA.

Video of Buddy Hield's Hot Shooting Continues with 18 Points vs Pacers

Las dos rondas del draft que ha dado Nueva Orleans tampoco parecen un drama. Los Pelicans están en la posición número 23 de la Liga a día de hoy, pero todo hace pensar que subirán e incluso tendrán serias opciones a meterse en playoffs, de modo que la ronda que viajará a Sacramento no será alta.

Así, con lo poco que han dado, los Pelicans se quedan con una plantilla aspirante a hacer grandes cosas desde este mismo año. El juego interior del equipo da miedo y no solo por su histórica pareja titular. Jugadores como Terrence Jones, Omer Asik, Donatas Motiejunas o Alexis Ajinça completarán un juego interior que no tendrá parangón en la NBA.

El juego exterior de los Pelicans deberá estar a la altura para que el equipo vaya escalando puestos en la clasificación de la Conferencia Oeste. Jrue Holiday está haciendo una meritoria temporada y tiene un suplente de lujo en Tim Frazier. Los puestos de escolta y alero son los que parecen más débiles. En teoría, E’Twaun Moore y Solomon Hill serán los titulares, con Omri Casspi y Dante Cunnigham como suplentes. Puede que los Pelicans busquen algún refuerzo en el mercado de agentes libres para completar a su juego exterior.

Video of Jrue Holiday Crosses Over and Throws It DOWN Against the Knicks | 12.30.16

En el caso de los Kings, el traspaso es difícil de entender. Han logrado muy poco por su gran estrella, pero ha pesado el miedo a que se fuera en verano de 2018, cuando acaba el contrato de Cousins. Después de una buena mitad de temporada, Divac ha decidido pulsar el botón de Reset y tirar la temporada para iniciar la enésima reconstrucción en la capital de California. Las rondas del draft que han obtenido no les darán a ninguna estrella y es probable que los jugadores que han obtenido por Cousins no permanezcan en el equipo durante mucho tiempo. Con el equipo en la novena posición de la Conferencia Oeste y a un partido y medio de los Nuggets, los Kings deciden tirar la temporada.

Es el segundo traspaso importante en las últimas semanas, junto al que envió a Serge Ibaka a Toronto. Quizá cree un efecto dominó que haga que varios jugadores de importancia sean traspasados. El jueves 23 de febrero a las 9 de la tarde (hora peninsular española) es el límite de traspasos. Todo puede suceder hasta ese día y en Solobasket estaremos muy atentos para informar de todo.