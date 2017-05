Un Isaiah Thomas histórico le da el triunfo a Boston; los Warriors siguen imparables

Resultados 3/05/2017

Video of Top 5 NBA Plays of the Night: May 2, 2017

LA CRÓNICA

BOSTON CELTICS 129 – WASHINGTON WIZARDS 119 (2-0 CELTICS)

Esta noche hemos vivido un duelo antológico entre dos de los mejores bases de la liga: Isaiah Thomas y John Wall. Por su parte, el menudo de los Celtics anotó 53 puntos, algo que no se veía en Playoffs desde hace 14 años. En el último cuarto sumaría 20 y en la prórroga 9. Hoy habría sido el cumpleaños de su hermana recientemente fallecida e Isaiah hizo todo lo que pudo para honrarla. El pequeño Celtic fue el encargado de forzar la prórroga justo después de un parcial 0-9 en contra. En el tiempo extra ya no hizo prisioneros y acabó con sus rivales. Un dato: los Celtics jamás han perdido una serie en la que fueran arriba 2-0. Del lado de los Wizards volvió a destacar John Wall, esta vez con 40 puntos, 13 asistencias, 3 robos y 3 tapones. El base comandó a los suyos en un primer cuarto brutal en el que acabaron ganando 29-42, pero no serían capaces de mantener la ventaja. Tanto Morris (16 puntos) como Gortat (14 puntos y 10 rebotes) realizarían una buena labor de apoyo hacia Wall, pero ambos acabarían expulsados por acumulación de faltas. Video of John Wall (40 Pts/13 Ast) and Isaiah Thomas (53 Pts) Go Head-to-Head in Game 2 | May 2, 2017 GOLDEN STATE WARRIORS 106 – UTAH JAZZ 94 (1-0 WARRIORS) El equipo de la bahía venció con contundencia a sus rivales gracias al rendimiento de su “Big Four”, entre Durant,Curry,Green y Thompson sumaron 71 de los 106 puntos de su equipo. Pese a tener una mala noche en el tiro de tres (7/29) los hombres de Mike Brown (Steve Kerr sigue con problemas de salud) se valieron de la calidad de sus estrellas y de un buen hacer defensivo para llevarse el gato al agua. Video of Stephen Curry Shakes His Defender with Great Handles | May 2, 2017 Al equipo de Utah se le notó cansado y es que vienen de una batalla a 7 partidos contra los Clippers que les dejó exhaustos. Por parte de los Jazz tan solo un titular ofreció un buen nivel: Rudy Gobert, el francés anotó 13 puntos, capturó 8 rebotes y repartió 3 asistencias. Pese al arrebato anotador de Hood para acercar al equipo visitante entrada la segunda mitad, un parcial de 10-0 en el último cuarto acabó por sentenciar a los de Snyder. Video of The Warriors' Big 4 Propels the Team to a Game 1 Victory | May 2, 2017

EL MVP: ISAIAH THOMAS (53 PUNTOS)

Thomas está realizando unos Playoffs sobrehumanos, primero tuvo que lidiar con el dolor indescriptible de la muerte de su hermana y luego sobreponerse a una cirugía dental de larga duración para poder reinsertarle el diente que perdió tras un golpe en pleno partido. El pequeño es puro corazón y talento y nunca deja de asombrarnos.