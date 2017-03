El jugador debutaba en 2005 en Nueva Orleans

El base de Los Angeles Clippers, Chris Paul (31 años, 1.83m) suma 12 temporadas en la NBA y en un espectacular vídeo han recopilado su mejor jugada de cada una de las temporadas que ha disputado, desde 2005 hasta 2016. Simplemente para disfrutarlo:

Video of Chris Paul's BEST Play Each Year In The NBA! (2005-2016 Regular Season)