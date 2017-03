VÍDEO: Imágenes inéditas de Pete Maravich

NBA ha subido un vídeo con imágenes y jugadas inéditas del mítico 'Pistol' Pete Maravich con los Hawks. Es espectacular ver algunos de los movimientos y pases que rescata un vídeo absolutamente recomendable:

Video of Pete Maravich Rare Footage With Hawks !

Vídeo del homenaje de retirada de la camiseta de Pistol Pete Maravich:

Video of Pete Maravich Jersey Retirement in Atlanta | 03.03.17

Impresionante proyección en cancha en el homenaje a Maravich que tuvo lugar en Atlanta la pasada jornada:

Busted out the Pistol Pete court projection for intros pic.twitter.com/BBpthPqEsM