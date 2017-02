Voces contrarias al 'remake' de 'Los blancos no la saben meter' de Blake Griffin

No pasaron muchos meses desde que se dio a conocer la comunión del jugador de los Clippers Blake Griffin, el de los Panthers (NFL) Ryan Kalil y; el director, escritor y productor Kenya Barris por hacer un ‘remake’ de la mítica película de baloncesto callejero Los blancos no la saben meter (White Men Can't Jump). Una historia simple, interpretaba con soberana agilidad, sobre un ex jugador blanco de aspecto frágil que iba dando 'el palo' con apuestas (en partidos o retos de lanzamientos) a jugadores negros 'de calle' más atléticos y 'jugones' que él. Dos grandes de la gran pantalla, cada uno en su género, como Woody Harrelson y Wesley Snipes eran los protagonistas de aquel film rodado en 1992. Su verborrea durante toda la cinta no tiene desperdicio. Tampoco las acciones, el juego y las destrezas de todos los que participaron sobre el cemento de las pistas más 'chungas' de California en las que el propio equipo de producción tuvo que negociar con los 'capos' de la zona para rodar con relativa seguridad. Hasta aquí, ¿Todo bien? Pues no. Entre la comunidad baloncestística han surgido prejuiciosas voces (¡Va, me mojo! Yo también) sobre la inminente salida de esa nueva versión.

Recientemente, la actriz principal de la peli original Rosie Perez, también se muestró reticiente sobre la salida del mencionado 'remake':

“Hay algunos clásicos que no deberían tocarse. Algunas películas deberían rehacerse. No creo que sea necesario un “remake” de White Men Can't Jump. Pero honestamente, me siento halagada. Lo estoy. Porque… ya sabes, significa que la peli tenía cierta importancia para alguien, incluso para decir ‘Hagámosla otra vez’. Pero ésta (película) tiene algo de truco porque White Men Can't Jump es todo sobre química. Química y el momento, ¿sabes? Incluso la audición, razón por la cual formé parte de la película, fue porque el director nos fue con algo así como ‘vosotros dos (ella y Woody Harrelson) parece que os vais a ‘morrear’. ¡Dios mío, suficiente!’. Así que ambos comenzamos a partirnos de risa. Pero era todo química”. Declaró a cinemablend.com Perez, que interpretó a 'Gloria', la novia de Billy Hoyle (Woody Harrelson).



¿Cuánto había de improvisación en aquel film? ¿Cuánto había de conexión entre el trío Harrelson-Snipes-Perez? Solobasket.com ha hablado con Nigel Miguel, ex jugador de la Universidad de UCLA y, antes, integrante en el partido McDonald's All-American en 1981 donde entonces se reunían dos plantillas con los mejores jugadores de instituto del país. En aquel choque también participaría Michael Jordan, Patrick Ewing o Chris Mullin. Tras graduarse en 1985, Miguel fue elegido por los New Jersey Nets (ahora en Brooklyn) con el número 62 por encima de ilustres como Spud Webb, Arvydas Sabonis o Michael Adams. Aquel mismo verano probaría con los Nets por intentar conseguir un contrato y ¿saben quién se estaba buscando las habichuelas en ese mismo roster? Un tal Fernando Martín. "Era un gran jugador y, con el tiempo, pude oir cómo le iba yendo en la vida" nos comenta el beliceño Miguel.



Michael Jordan y Nigel Miguel fueron compañeros en el partido del McDonald's All-American en 1981.

Una importante lesión hizo que su carrera se truncara pronto y sólo disfrutaran de su concurso en la CBA pero, de forma inteligente, nuestro protagonista fue adentrándose en la pantalla a través de anuncios de importantes marcas para luego participar en varias películas de baloncesto comoo el film que nos toca. Más adelante pasaría a ser consejero técnico en otras comoo, incluso productor.

ENTREVISTA A MIGUEL NIGEL, ex jugador y participante en la película 'White men can't jump'

Ya viste lo que piensa Rosie Perez… y tú ¿cómo ves hacer un 'remake' de Los blancos no la saben meter?

Creo que si puedes mejorar la historia y puedes dar un paso más, entonces debería ser rodada. Yo no haría lo mismo de nuevo porque no estoy seguro de que fuera a funcionar hoy en día. El mundo es diferente después de 25 años. Consumimos contenido diferente y lo que era relevante entonces hoy no lo es. Me gustaría ver una historia con una línea que tuviera eso en cuenta. Ese sería el único camino.

¿Cómo conseguiste el papel en la película?

Conseguí el papel porque tenía varios amigos que conocían a Ron Shelton (director y guionista del film) muy bien. Cylk Cozart y Bryan Knestner estaban siendo tanteados para participar y todos jugábamos en el equipo de celebrities Beverly Hills YMCA. Ellos me presentaron a Ron unos seis meses antes de que el casting empezase. Yo jugaba al baloncesto en el Hollywood YMCA cada lunes y viernes de dos a cuatro de la tarde. Por ese tiempo todo el mundo que andaba intentando entrar en Hollywood como actor se dejaba ver en el YMCA. Jugar al baloncesto allí era genial, además tú podías ver de Denzel Washington, Arsenio Hall o Tom Sizemore al mismo Ron Shelton. De hecho, fue de allí de donde se cogieron a casi todos los jugadores de la película. Victoria Thomas, que era una increíble directora de casting les llevó una cinta mía a los productores y les gusté. Debo decir que mis contactos de la universidad de UCLA también ayudaron.



¿Quién jugaba mejor al baloncesto Woody Harrelson o Wesley Snipes?

Woody era mejor jugador pero Wesley era mejor atleta, no llegaba a machacar realmente pero sí a colgarse del aro. Creo que Woody sí tuvo de verdad relación con el baloncesto previamente a la película. Wesley tenía conocimiento de artes marciales y también tenía un carisma increíble.

¿Qué actores fueron los mejores que viste jugando en una cancha de baloncesto?

El mejor actor jugando es Chris Brown. Es bastante bueno ¿no te parece? DeRay Davis es bastante bueno también.

¿Y los peores?

Keanu Reeves era bastante malo y Charlie Sheen, de vez en cuando, también solía matar el tiempo con el baloncesto pero no era bueno.

Pues se dice que Reeves y Sheen, además de David Duchovny, fueron tanteados para protagonizar el papel de Billy aunque finalmente fue Harrelson el elegido.

Woody era la opción perfecta. No me podría imaginar a ningún otro actor pareciendo en la película un jugador de verdad. Woody ama el baloncesto así que aquello no era un trabajo para él. Realmente le volvía loco. Ambos (también Wesley) realizaban duros entrenamientos.

A excepción de ellos dos, muchos de los jugadores que aparecen en la película fueron profesionales en los EE.UU. o fuera, como el cinco veces All-Star Marques Johnson, Freeman Williams, Kevin Benton, Duane Martin o tú mismo.

Eso es por lo que fue un gran proyecto. Lo que ocurría en la cancha era muy auténtico y había un ambiente familiar.

En tu opinión, qué actores encajarían en ese próximo remake que nos ha llevado a este intercambio de impresiones.

Esa es una gran pregunta. Realmente me gustaría ver a Kevin Hart interpretando al papel de Wesley (Sidney Dean) y en cuanto al papel de Woody… volvería a contratar a Woody. Él es el único que puede interpretar ese papel.