Vuelve el mejor Niko Mirotic (20); los Cavs, con la resaca de Navidad; Harden suma y sigue

El hispano-montenegrino jugó su mejor encuentro con 20 puntos; anotó una canasta decisiva a 21 segundos para el final

Los Cavaliers, sin James, pierden en Detroit apenas 48 horas después de vencer a los Warriors

Wizards

Bucks 107

102 Magic

Grizzlies 112

102 Nets

Hornets 120

118 Blazers

Raptors 91

95 Hawks

Wolves 90

104 Mavericks

Pelicans 104

111 Suns

Rockets 115

131 Hawks

Wolves 104

90 Pacers

Bulls 85

90 Nuggets

Clippers 108

109 Sixers

Kings 100

102

ESPAÑOLES Y EX ACB, BAJO LA LUPA

JUGADOR NÚMEROS Mirza Teletovic (Bucks) No jugó (lesión) Tomas Satoransky (Wizards) No jugó Marc Gasol (Grizzlies) 11 pts 4 reb 3 as Bojan Bogdanovic (Nets) 26 pts 4 reb 2 as Luis Scola (Nets) No jugó Justin Hamilton (Nets) 3 pts 3 reb 1 as Bismack Biyombo (Magic) 10 pts 12 reb Serge Ibaka (Magic) 16 pts 6 reb 3 as Mario Hezonja (Magic) 1 reb Nikola Mirotic (Bulls) 20 pts 7 reb Salah Mejri (Mavericks) 5 reb 1 rob Mike Muscala (Hawks) 3 pts 2 reb 4 as Ricky Rubio (Wolves) 3 pts 1 reb 10 as Nemanja Bjelica (Wolves) 8 pts 5 reb 3 as Lucas Nogueira (Raptors) 4 pts 8 reb 2 as Juancho Hernangómez (Nuggets) No jugó Sergio Rodríguez (Sixers) 18 pts 3 reb 5 as

LA CRÓNICA

Victoria en casa de Washington ante unos Bucks que se sitúan en el último puesto de los Playoffs del Este, aunque los Wizards les empatan en victorias. Partido muy igualado en el que ninguno de los dos equipos tuvo una renta superior a los 10 puntos. La primera parte se la llevaron los Bucks por la mínima (55-57), pero los locales mantuvieron la serenidad y jugaron mejor los minutos finales. Otto Porter culminó un partidazo (32 puntos y 13 rebotes) con un triple que, a la postre, fue decisivo. Tony Snell (20 puntos) fue el encargado de jugarse el tiro para empatar (llevaba una serie de 6/10 en triples), pero la pelota no entró y fue Bradley Beal (22 puntos, 4 rebotes y 5 asistencias) el encargado de sentenciar el encuentro desde la línea de tiros libres. Giannis Antetokounmpo volvió a ser el mejor de los suyos, con 22 puntos, 12 rebotes y 7 asistencias, mientras que Greg Monroe aportó 16 puntos desde el banquillo. En los Wizards, también brilló John Wall, con 18 puntos y 16 asistencias para dirigir a los suyos hacia la victoria.

Video of Jabari Parker Throws Down the Slam in Traffic | 12.26.16

Los Grizzlies de Marc Gasol (11 puntos, 4 rebotes y 3 asistencias) siguen pasando por un pequeño bache y anoche fueron los Magic de Ibaka (16+6) los encargados de hundir un poco más a los de Memphis, que ya se ven superados por Oklahoma City en la clasificación. En un partido en el que no brillaron ninguno de los locales (Mike Conley fue el máximo anotador de los suyos, con 17 tantos), los Grizzlies tuvieron a 6 jugadores por encima de los 10 puntos, con un Troy Daniels muy productivo (16 puntos en 19 minutos). Los Magic se encomendaron al mejor Aaron Gordon de la temporada (30 puntos con 11/15 en TC, incluyendo un 4/4 en triples) y lograron una victoria que se anunciaba desde el primer cuarto (llegaron a vencer 15-30). Si fueron 6 en Memphis, en Orlando hasta 7 jugadores se apuntaron dobles dígitos, con Payton (16 puntos y 7 asistencias) y Vucevic (13 y 9 rebotes) como los más destacados.

¡Tremendo buzzer-beater de Randy Foye! El escolta de los Nets se vistió de héroe para, con 2,1 segundos en el reloj, recibir el balón, fintar a Kemba Walker, y dar la victoria a los suyos con un triplazo desde la frontal. Lo curioso, que fue su única canasta en juego de todo el partido. Los de Brooklyn vencieron en un partido muy ofensivo, con jugadores como Bogdanovic (26) o Kilpatrick (23) realmente acertados. También les acompañó Brook López en la anotación (21), formando un tridente ofensivo que fue demasiado ante el colectivo de los Hornets. Nico Batum destacó entre los suyos con 24 puntos, 5 rebotes y 5 asistencias, pero estuvo acompañado por Lamb (17), Zeller (15) o Kidd-Gildchrist (12+10). Kemba Walker, a pesar de sus 15 puntos y 6 asistencias, no estuvo acertado (7/16 en tiros de campo), y además fue el protagonista en la jugada decisiva tras saltar a la finta de Foye, que se quedó completamente liberado. Los Hornets tampoco están pasando por una buena racha, aunque se aferran a la cuarta plaza de la Conferencia Este.

Video of Randy Foye Buzzer-Beating Game-Winner | Hornets vs Nets | December 26, 2016 | 2016-17 NBA Season

Los Cavaliers, de resaca tras la victoria ante los Warriors, y sin LeBron James (descanso), jugaron un partido muy mediocre que fue aprovechado por los Pistons para lograr una victoria importante en casa. Ya desde el principio (salida de 10-2 para los de Detroit) se plasmó que las intenciones de uno y otro equipo eran muy distintas. Los locales quieren apurar sus opciones de Playoffs mientras que los campeones, después de vencer a su eterno rival y con la primera plaza del Este prácticamente en el bolsillo, no lucharon esta vez por la victoria. Tobias Harris fue el máximo anotador de los suyos, con 21 puntos, a los que añadió 6 rebotes. Le acompañaron Caldwell-Pope (18), Morris (15) y Jackson (13), mientas que Andre Drummond firmó un doble-doble de 11 puntos y 17 rebotes para dominar la pintura. En los Cavaliers, que dieron descanso a James, destacaron una vez más Irving (18+5+8) y Love (17+14), que, sin jugar demasiados minutos, fueron capaces de sumar en la estadística. Fue un partido en el que Tyronn Lue dio muchos minutos a secundarios como Dunleavy (28), Shumpert (33) o Felder (18).

Video of Drummond Throws Full Court Outlet, Leuer Slams | 12.26.16

Victoria trabajada de los Chicago Bulls ante Indiana Pacers, con el mejor Nikola Mirotic de la temporada (20 puntos y 7 rebotes), que además anotó la canasta decisiva a 20 segundos para el final del encuentro. Los Bulls se resacieron de la derrota el día de Navidad con una victoria balsámica que les mantiene en Playoffs. Dwayne Wade fue el máximo anotador de los de Chicago, con 21 puntos, mientras que Butler anotó 16. Con 86-85 en el marcador, el balón llegó a manos de Mirotic, que, con la defensa de Young encima, fue capaz de levantarse pisando la línea de tres para poner a los suyos 3 puntos por encima a falta de 20 segundos. En la jugada posterior, los Pacers perderían el balón, y la victoria se quedaba en casa. Con Paul George muy bien defendido por Butler (solo 14 puntos para el alero), los de Indiana tuvieron a Aaron Brooks (19) y Miles Turner (16 y 8 rebotes) como principales referentes.

Video of Dwyane Wade The Hometown Hero With The Game Clinching Dunk! | 12.26.16

Los Raptors siguen firmes en su lucha por la primera plaza del Este y anoche vencieron a domicilio a unos Blazers que no encontraron el acierto de otras jornadas. Sin Damian Lillard, los de Portland se encomendaron a CJ McCollum (29 puntos) para intentar lograr su primera victoria tras 5 derrotas, pero sumaron una cruz más en su casillero. Ya son 6 consecutivas para unos Blazers que caen hasta la décima posición del Oeste, alejándose cada vez más de los puestos de Playoffs. Los Raptors supieron manejar la ventaja en el marcador que tuvieron desde el primer cuarto (aunque los locales llegaron a empatar el encuentro en el último cuarto) y con los 27 puntos de Lowry, más el 20+10 de DeRozan, lograron su cuarta victoria consecutiva, la mejor de toda la NBA.

Video of Terrence Ross Drops In-Game 360 Dunk | 12.26.16

Y además...

James Harden volvió a liderar a unos Rockets que suben como la espuma y anotan sin piedad (131 puntos). El escolta firmó 32 puntos y 12 asistencias para comandar la victoria ante los Suns. Bledsoe anotó 24

volvió a liderar a unos Rockets que suben como la espuma y anotan sin piedad (131 puntos). El escolta firmó 32 puntos y 12 asistencias para comandar la victoria ante los Suns. anotó 24 Los Nuggets hicieron un favor a los Rockets y vencieron en el Staples a los mermados Clippers , que se ven superados por Harden y cía. Nikola Jokic estuvo fantástico, con 24 puntos y 10 rebotes, por el 23+11 de Gallinari . Sin Paul, Redick y Griffin , Jamal Crowford tomó las riendas, con 24 puntos, pero no fue suficiente.

hicieron un favor a los Rockets y vencieron en el Staples a los mermados , que se ven superados por Harden y cía. estuvo fantástico, con 24 puntos y 10 rebotes, por el 23+11 de . Sin , tomó las riendas, con 24 puntos, pero no fue suficiente. Los Pelicans vencieron a Dallas con una nueva exhibición de Anthony Davis : 28 puntos, 16 rebotes y 4 asistencias.

vencieron a con una nueva exhibición de : 28 puntos, 16 rebotes y 4 asistencias. Victoria de los Timberwolves ante Atlanta . Ricky Rubio se fue con solamente 3 puntos, aunque repartió 10 asistencias. El tridente Towns-Wiggins-Lavine anotó 64 puntos.

ante . se fue con solamente 3 puntos, aunque repartió 10 asistencias. El tridente anotó 64 puntos. Derrota dolorosa de los Sixers ante unos Kings que se ven, casi sin darse cuenta, en los Playoffs del Oeste. Sergio Rodríguez estuvo fantástico en los minutos finales y acabó con 18 puntos y 5 asistencias, pero dos triples de los Kings decantaron la balanza en el último minuto. Embiid volvió a liderar a los suyos con 25 puntos y 8 rebotes, dejando un gran duelo con Cousins (30).

EL MVP: JAMES HARDEN (ROCKETS) Sigue marcandose partidazo tras partidazo. Los Rockets ya son terceros del Oeste y Harden no baja el nivel ni aunque jueguen contra uno de los equipos más débiles de la conferencia. Phoenix Suns fue esta vez el testigo de una nueva exhibición: 32 puntos (9/18 en TC; 2/9 en T3; 12/15 en TL); 5 rebotes y 12 asistencias. Video of James Harden 32 Points, 12 Assists vs Suns | 12.26.16 LO + DESTACADO Video of Top 10 NBA Plays of the Night: 12.26.16

NBA , 26/12/16

Este

1 Cleveland 23 7 2 Toronto 22 8 3 Boston 18 13 4 Charlotte 17 14 5 New York 16 14 6 Atlanta 15 16 7 Chicago 15 16 8 Milwaukee 14 15 9 Indiana 15 17 10 Washington 14 16 11 Detroit 15 18 12 Orlando 15 18 13 Miami 10 21 14 Brooklyn 8 22 15 Philadelphia 7 23

Oeste

1 Golden State 27 5 2 San Antonio 25 6 3 Houston 23 9 4 L.A. Clippers 22 11 5 Oklahoma City 19 12 6 Memphis 20 13 7 Utah 18 13 8 Sacramento 14 17 9 Denver 13 18 10 Portland 13 20 11 New Orleans 12 21 12 L.A. Lakers 12 22 13 Minnesota 10 21 14 Dallas 9 22 15 Phoenix 9 22

NBA , 26/12/16

Puntos

1 Russell Westbrook

OKC 31.74 2 Anthony Davis

NO 29.71 3 DeMarcus Cousins

SAC 29.10 4 James Harden

HOU 27.53 5 DeMar DeRozan

TOR 27.50 6 Damian Lillard

POR 27.03 7 Isaiah Thomas

BOS 26.96 8 Kevin Durant

GS 26.19 9 LeBron James

CLE 25.48 10 Kawhi Leonard

SA 24.35