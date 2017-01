Waiters acaba con la racha de Warriors. Irving, 49 tantos sin premio

Los Angeles Clippers 115 - 105 Atlanta Hawks:

Los Clippers consiguieron una valiosa victoria en Atlanta sin Chris Paul ni Blake Griffin. Los 27 puntos de Austin Rivers fueron la máxima del partido, y fue ‘el hijo del entrenador’ el que lideró a los suyos en la victoria. Junto al base, JJ Redick (17), DeAndre Jordan (7 puntos y 12 rebotes) y Jamal Crawford desde el banquillo (19 puntos) fueron los otros grandes jugadores del partido en los visitantes, que dominaron los rebotes y los porcentajes de acierto (58% en T3). En Atlanta, tan sólo 13 puntos desde el banquillo, Bazemore anotó 25 puntos, Dwight Howard (16-12) y Millas (19-8-7) intentaron remontar el partido. La primera parte, y la diferencia de banquillos, fue decisiva a la postre y a pesar de un gran tercer cuarto por parte de los locales, (35-27), fueron los de Doc Rivers los que se llevaron una victoria realmente importante teniendo en cuenta las bajas que tienen. A pesar de la derrota, los Hawks están tan sólo a un partido de diferencia del tercer puesto de la conferencia Este que ocupa ahora mismo Boston Celtics.

Indiana Pacers 103 - New York Knicks 109

Primera parte de rachas en Indiana. Del 34-22 del primer cuarto al 40-24 del segundo que llevó a los Knicks a irse al descanso con una pequeña ventaja que ya no dejarían perder, gozando de ventajas de hasta 15 puntos, confirmando la irregularidad Pacer esta temporada. Carmelo (26 puntos) tuvo buenos socios a los que agarrarse. Rose (20 puntos, 6 asistencias) y Willy (14 puntos, 10 rebotes) suplieron el flojo partido de Porzingis, que se quedó en 8 puntos con malos porcentajes. Por parte local, de poco sirvieron los 31 puntos y 7 rebotes de George y un nuevo doble-doble de Myles Turner.

Video of C.J. Miles STRONG Putback Slam | 01.23.17

Utah Jazz 95 - Oklahoma City Thunder 97

Enésima exhibición de Russell Westbrook (38-10-10) con nuevo triple-doble y tiro ganador a falta de un segundo y cuatro décimas para asaltar Salt Lake City. Los visitantes controlaron el marcador en la primera mitad llegando a ganar hasta por 9 puntos a pocos minutos del descanso. En la reanudación, los Jazz fueron recortando diferencias poco a poco hasta darle la vuelta al marcador y controlar la situación y tempo del partido. Hasta que con 84-77 Russ se puso el equipo a la espalda e inició la remontada con tiro ganador incluído. Burks no pudo anotar desde la esquina y OKC se llevó la victoria.

Video of Westbrook Clutch Game-Winner After Hayward Ties the Game | 01.23.17

Washington Wizards 107 - 99 Charlotte Hornets:

Los Wizards siguen confirmando las sensaciones de las últimas semanas. El equipo de la capital baila al son que marca John Wall (22 puntos y 7 asistencias), y que desde un tiempo ha esta parte, también bailan jugador como Bradley Real (18 puntos), Otto Porter (14 puntos y 13 rebotes) y Marfieff Morris (23 puntos y 8 rebotes). Y es que los de Scott Brooks consiguieron ganar en la noche de ayer a un rival directo como Charlotte Hornets, a quien se le está haciendo larga la temporada. El equipo de Michael Jordan se ha vuelto irregular y parece necesitar algún traspaso que traiga a un jugador para acompañar a Kemba Walker (21 puntos). Anoche los Wizards demostraron ser más equipo, tener más jugadores de primer nivel y estar en un mejor momento de forma, uno espléndido realmente. La primera parte fue clave, con un 60-48 de parcial, que ya no desaprovecharon. Con grandes porcentajes de acierto, todo lo contrario que su rival, y dominando el rebote, los Wizards consiguieron anotarse la victoria 23 de la temporada y consolidarse como los quintos de la conferencia Este.

Video of John Wall 24 Points, 7 Assists VS Kemba Walker 21 Points, 5 Assists | 01.23.17

New Orleans Pelicans 124 - Cleveland Cavaliers 122

Derrota de los Cavaliers en Nueva Orleans, en la que se convierte en su quinta derrota en los siete últimos encuentros. Pelicans dominaron ya tras una primera mitad en la que anotaban con porcentajes cercanos al 60% con un Jrue Holiday eficaz (33 puntos, 6 rebotes) y con Jones acompañando en tareas reboteadoras e de intimidación (36 tantos, 11 rebotes y 3 tapones). Sin Anthony Davis, los Pelicans pudieron aguantar una segunda mitad en la que los Cavaliers remontando con LeBron y Kyrie como referencias. Irving se acabaría yendo a 49 puntos de anotación, siendo imparable para su rival en la segunda mitad. Los Cavaliers llegaron al final con opciones, pero una serie de imprecisiones y una buena labor defensiva de Pelicans consiguieron salvar el triunfo.

Video of Kyrie Irving 49 Points!!! | 01.23.17

Golden State Warriors 102 - 105 Miami Heat:

Otra de las grandes sorpresas de la noche fue la vivida anoche en Florida. Los Miami Heat, equipo destinado al tankeo ganaron a los todopoderosos Golden State Warriors, destinados a conseguir el anillo.del Oeste con 33 puntos, y canastas fundamentales como el triple que desempató el partido a falta 0.06 para el final. Miami cuajó un gran encuentro a base de una defensa dura y grandes porcentajes desde la linea de tres puntos, una defensa que provocó que las estrellas de los Warriors no estuvieron cómodas en ningún momento del encuentro. De hecho, los Warriors tan sólo anotaron con un 26% de acierto desde la línea de tres puntos. Minimizaron errores y maximizaron los rivales, y es que los Heat ganaron en rebotes y consiguieron menos pérdidas que los de la bahía. Una tímida resurrección de los Warriors no fue suficiente, y acabaron perdiendo el choque en lo que es una de las sorpresas de la jornada.fue el mejor de lo suyos con 27 puntos, mientras quese quedaron en 22 y 21 puntos respectivamente. En Miami, además de Waiters, Dragic, a quien no le afectaron los rumores de traspaso, anotó 19 puntos yconsiguió un doble-doble de 10 puntos y 15 rebotes.

Video of Dion Waiters NAILS Game-Winning 3 vs. Warriors | 01.23.17

Milwaukee Bucks 127 - Houston Rockets 114

Antetokounmpo y Jabari Parker llevan a los Bucks al triunfo tras cinco derrotas consecutivas al derrotar a unos Rockets donde James Harden se quedaba a las puertas de un nuevo triple-doble (26 puntos, 12 asistencias, 9 rebotes). Con unos Bucks efectivos en ataque, con grandes porcentajes en tiro exterior, y con Parker como referencia ofensiva con 28 tantos, 8 rebotes y 7 asistencias consiguieron dominar el ritmo del partido. Antetokounmpo fue determinante en el tramo final de encuentro decantando el partido. El griego acabó con 31 puntos y 7 rebotes.

Video of James Harden Chase-Down Blocks Former Teammate Jason Terry | 01.23.17

Greg Popovich aprovechó la visita a Brooklyn para dar descanso a su máxima estrella, Kawhi Leonard, en medio de una gira por el Este, y aún así, los Spurs no tuvieron problemas para pasar por encima de unos Nets que siguen siendo los peores de la liga. Con LaMarcus Aldridge (16 puntos, 9 rebotes y 5 asistencias) y Danny Green como únicos titulares habituales, fueron los jugadores del banquillo, sobre todo Patty Mills (20 puntos) y David Lee (15 puntos y 7 rebotes), quiénes ganaron el partido para los tejanos. El encuentro empezó igualado, pero ya en el segundo cuarto, los Spurs hicieron valer su calidad y su trabajo en equipo, para aumentar la diferencia entre ambos equipos, que aumentaría todavía más en el tercer cuarto, el global, en ambos periodos fue de 63-43. Poco más que contar de un partido sin mucha historia, y es que ahora mismo, a los dos equipos, les separa un abismo enorme.

Sacramento Kings 109 - 104 Detroit Pistons:

DeMarcus Cousins se llevó el duelo de pívots dominantes, ante un Andre Drummond que no está al nivel esperado esta temporada, al igual que su equipo, y la prueba más fehaciente es el partido de anoche ante Sacramento, que por otra parte, sigue optando a la octava posición del Oeste. Con Boggie dominando en la pintura (22-14-6), y Ty Lawson desde el exterior (19 puntos y 6 puntos) recordando su mejor versión, los Kings se impusieron en un partido muy igualado. Los californianos se recuperaron pronto de un mal primer cuarto (38-28), y llegaron a los minutos finales con 103-98 (a falta de dos minutos). Los Pistons, por su parte no estuvieron acertados desde el triple (35%), y no supieron mantener la ventaja que consiguieron al principio del partido, gracias a un brutal Jon Leuer, y a pesar de mejorar al final, no pudieron remontar la diferencia que ya habían hecho suya sus rivales. Reggie Jackson fue el mejor de los suyos con 18 puntos y 11 asistencias, mientras que Drummond se quedó 14 puntos 12 rebotes.