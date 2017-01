Wall y Towns brillan en la noche de lesiones españolas; Juancho, titular (8p+6r)

CLEVELAND CAVALIERS 118 - 103 PHOENIX SUNS

LeBron y Kyrie fueron demasiado para los Suns que ya perdían por 18 puntos al descanso. James rozó el triple-doble (21 puntos, 9 rebotes y 15 asistencias) con un recital de vuelos y mates que provocaron el delirio en The Q. Por su parte, Irving se fue hasta los 26 puntos con un 50% en tiros de campo. Una vez conseguida la primera gran ventaja en el primer cuarto, los Cavs se encargaron de ir administrándola sin que los Suns se acercaran a menos de 10 puntos. Frye brilló desde el banquillo comos sexto hombre (18 puntos y 10 rebotes). Por parte visitante, poco pudieron hacer los buenos partidos de Tyson Chandler (22 puntos y 16 rebotes), Eric Bledsoe (22 puntos, 6 rebotes, 9 asistencias) y el "discreto" partido anotador de Devin Booker, que acabó con 21 puntos, 7 rebotes y 8 asistencias pero con una serie horrenda en el tiro. De hecho 13 de sus 21 puntos llegaron desde el tiro libre y se quedó con un 0/4 en triples.

MIAMI HEAT 99 - 95 DALLAS MAVERICKS

Demasiado Goran Dragic para unos Mavs que tocaron la victoria en el American Airlines Arena. El base esloveno se fue hasta los 32 puntos y 6 rebotes, bien acompañado por un Tyler Johnson que aportó 23 puntos desde el banquillo. Anotación repartida en Dallas, donde 4 de los 5 titulares anotaron 15 o más puntos en el partido - Barnes, Matthews, Curry y Dirk -. Un gran segundo cuarto de los Mavs les daba cierto colchón de ventaja al descanso, pero poco a poco los Heat fueron recortando las diferencias hasta ponerse por delante. Un triple de un discreto Deron Williams ponía a los suyos a dos puntos de los locales a falta de pocos minutos, pero Dragic respondió y finiquitó el partido devolviéndole el lanzamiento con un triple lejano.

NEW YORK KNICKS 110 - 113 WASHINGTON WIZARDS

Volvía Porzingis después de perderse el partido en Boston por molestias en el Aquiles y lo hacía empezando desde el banquillo. La primera mitad en el Garden fue una locura con gran ritmo anotador. 28-37 de parcial en el 1Q que se convertía en un 40-28 en el segundo. En el tercero se vio otro gran parcial (34-19) donde los Wizards cogerían una ventaja que ya no dejarían escapar. De poco sirvió que los Knicks dejaran en solo 13 puntos a los capitalinos en el último cuarto; ya era tarde. Como es habitual siempre que visita el Garden, Wall despegó en la Gran Manzana con 29 puntos y 13 asistencias. Beal no fue su fiel escudero esta vez y tuvo que ser Porter (22 puntos, 6 rebotes) quien ayudara al base estrella visitante. Por parte knickerbocker, Melo - tema del día en los últimos días en NY por rumores de traspaso - se fue hasta los 34 puntos y 10 rebotes recordando su mejor versión. Rose (20 puntos) y Porzingis (15) no bastaron para ganar en casa a unos Wizards que ya han puesto la quinta marcha y no reducen. Como dato, ya es la segunda vez consecutiva que Marshall Plumlee adelanta en la rotación a Willy Hernangómez, que venía de firmar un 17-10

SAN ANTONIO SPURS 118 - 104 DENVER NUGGETS

Sin Pau Gasol, que se rompió un dedo de la mano en el calentamiento, los Spurs ganaron en el AT&T Center a unos Nuggets que hasta el descanso estuvieron pegados en el marcador de los texanos. Un parcial de salida en la reanudación les valió a los Spurs para distanciarse en el marcador. Kawhi Leonard (21 de sus 34 puntos tras el descanso) fue un día más la referencia en el equipo de Greg Popovich. Juancho, titular, gozó de 38 minutos, aportó 8 puntos y 6 rebotes y le tocó bailar con la más fea (Kawhi). La estrella en el equipo de Colorado fue uno de los nombres del momento: Nikola Jokic. El pívot balcánico anotó 35 puntos y capturó 12 rebotes con nuevos clínics de clase y movimientos bajo el aro. En clave rookie, grandes minutos de DeJounte Murray (24 puntos).

LOS ANGELES CLIPPERS 101 - 104 MINNESOTA TIMBERWOLVES

Primer partido sin Chris Paul tras conocerse su lesión y derrota de los Clippers en casa ante un rival teóricamente inferior. Ricky Rubio, que estaba en gran momento de forma, no ha podido disputar la segunda mitad por molestias en la cadera. "Nada grave" ha dicho el catalán. Quien sí ha jugado y de qué manera ha sido Karl-Anthony Towns. 37 puntos, 12 rebotes y 5 asistencias. El dominicano ha ganado él solo el parcial a los Clippers en los últimos 6 minutos y medio. KAT 15 - 12 Clippers en este intervalo final de partido. De pívots iba la cosa y DeAndre Jordan no se ha quedado atrás confirmando su buen momento de forma: 29 puntos (récord personal), 16 rebotes y 2 tapones para él. Sin Paul, Felton ha sido el base titular, pero jugadores como Redick - que vive mucho de salidas de bloqueos y asistencias de CP3 - no estuvieron al nivel habitual. Acompañando a Towns, Wiggins se fue hasta los 27 puntos siendo los dos números uno los artífices principales de la victoria.