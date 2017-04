Westbrook acumula hitos. Habrá duelo fraticida entre los Gasol en Playoff

Video of Top 10 NBA Plays of the Night: April 7, 2017

No te pierdas la canasta que anota esta fan de los Mavs...

Video of Mavs Fan SPLASHES Amazing Half Court Shot | April 07, 2017

Video of Best Dunks of the Night! | April 7, 2017

LA CRÓNICA

OKLAHOMA CITY THUNDER 99 - 120 PHOENIX SUNS

Westbrook (23p, 12r, 8a) sigue protagonizando cada día un nuevo hito estadístico. A pesar de no alcanzar el 42º triple-doble del año sí que consiguío asegurarse el promediar triple-doble en toda la temporada, convirtiéndose en el segundo jugador dla historia que lo logra desde que en 1961/62 lo lograra Robertson.

Video of Best of Russell Westbrook's Historic Season! | April 7, 2017

A pesar de todo, Westbrook no tuvo un buen partido, acumuló 8 pérdidas y estuvo desacertado en el tiro, sobre todo en el primer periodo, donde ya los Suns abrían una brecha de 13 tantos. Booker (37p) explotaba en el último periodo anotando 25 tantos y ponía fin a una racha de 13 derrotas consecutivas.

Video of Devin Booker Puts Up 37 (21 in 4th Qtr) in Win vs. the Thunder | April 7, 2017

ATLANTA HAWKS 114 - 100 CLEVELAND CAVALIERS

Atlanta sorprendió a los Cavaliers imponiéndose en su cancha con una gran segunda mitad y liderados por un Tim Hardaway Jr. que anotaba 22 tantos, 15 de ellos en el periodo decisivo. Todo ello a pesar de que los Hawks dieron descanso a Dwight Howard y tampoco contó con otros titulares como Schröder, situación que aprovechó Calderón para disfrutar de hasta 25 minutos en cancha. Tras derrotar a los Celtics el pasado jueves, los Hawks impusieron su dominio ante unos Cavs que desaprovechan una oportunidad para consolidar su primer puesto en la Conferencia Este. Muy desacertados desde el perímetro, los Cavaliers tuvieron a James (27p) e Irving (18p) como máximos anotadores.

Video of Kyrie's Whip Assist to LeBron for Big Dunk | April 7, 2017

NEW YORK KNICKS 88 -101 MEMPHIS GRIZZLIES

Mike Conley (31p) lideraba el triunfo de Grizzlies ante los Knicks que sirve para que el equipo de Marc Gasol certifique su séptimo puesto en la Conferencia Oeste. Con esta posición, los Grizzlies se enfrentarán a los Spurs en la primera ronda de Playoff y podremos ver un duelo fraticida entre los hermanos Gasol. Selden (13p) y Carter (12p) anotaban para unos Memphis que rompían el partido con un parcial 16-2 en el último periodo. Lee (16p) y Ndour (15p) se sumaron al doble-doble de Willy (11p, 10r) en la aportación de unos Knicks que no contaron con Anthony ni con Porzingis y que sufren su tercera derrota en los últimos cuatro partidos.

MINNESOTA TIMBERWOLVES 113 - 120 UTAH JAZZ

Ricky Rubio (26p, 12a) sigue en gran estado de forma y fue uno de los más destacados en unos Wolves que no pudieron, sin embargo, doblegar a los Jazz de un entonado Hayward (39p). Jazz remontaba hasta 11 tantos desventaja para llevarse el triunfo final. Hayward y Joe Johnson dinamitaban el partido desde el perímetro con 8 triples de 10 intentos entre ambos. Towns (32p, 13r) y Wiggins (25p) destacaron junto a Rubio en los Wolves.

Video of Gordon Hayward Scores CAREER HIGH 39 Points vs. T-Wolves | April 7, 2017

Y ADEMÁS...

DeRozan (38p) lideró el triunfo de Raptors ante Heat (94-96) con el que los canadienses despiden la temporada regular en su cancha. DeRozan superaba a Vince Carter como jugador con más partidos con más de treinta tantos en una temporada en Raptors. Dragic (18p) fue el mejor de unos Miami que siguen novenos a falta de tres partidos.

Video of DeMar DeRozan's 38 Sneaks the Raptors Past the Heat | April 7, 2017

Cinco puntos decisivos de Stanley johnson en el tramo final daba el triunfo a los Pistons ante los Rockets (114-109). Harden (33p, 12a, 9r) se quedaba a un rebote de un nuevo triple doble mientras que Marjanovic (27p, 12r) batía su tope anotador.

en el tramo final daba el triunfo a los Pistons ante los Rockets (114-109). (33p, 12a, 9r) se quedaba a un rebote de un nuevo triple doble mientras que (27p, 12r) batía su tope anotador. Victoria de Spurs ante Mavericks (102-89) en un partido en el que la mayoría de titulares de Spurs tuvieron descanso. Forbes (27p) y Dedmon (10p, 13r) fueron los máximos referentes en unos Spurs que no contó ni con Parker, Leonard, Aldridge, Gasol ni Green , contando con descanso tras tener asegurado el segundo puesto de la Conferencia. Mavericks también daba descanso a sus jugadores veteranos en la segunda mitad, una vez el partido estaba decidido.

(27p) y (10p, 13r) fueron los máximos referentes en unos , contando con descanso tras tener asegurado el segundo puesto de la Conferencia. Mavericks también daba descanso a sus jugadores veteranos en la segunda mitad, una vez el partido estaba decidido. Jamal Murray (30p) batía su record anotador y Jokic seguía en su buena línea (23p, 12r) para dar el triunfo a los Nuggets ante Pelicans (106-122) y mantener opciones de alcanzar los Playoff. Davis (25p) fue el mejor de unos Pelicans que no pudieron contar con Cousins por lesión y que ya están fuera de Playoff.

MVP: DEMAR DEROZAN (TORONTO RAPTORS)