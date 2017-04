Westbrook, adiós a una temporada para la historia. Spurs, a un paso de semis

Video of Top 5 NBA Plays of the Night: April 25, 2017

LA CRÓNICA

OKLAHOMA CITY THUNDER 99 - 105 HOUSTON ROCKETS (1-4)

Los Thunder dicen adiós a la temporada tras caer derrotados en el quinto encuentro ante unos Rockets que tuvieron en Harden (34p) a su referencia. Westbrook (47p, 11r, 9a) acaba su histórica campaña a una sola asistencia de firmar un nuevo triple doble, pero su gran actuación individual no pudo evitar la derrota de su equipo. El partido tuvo alternancias. Tras un buen arranque de Thunder, los Rockets conseguían revertir la dinámica e irse al descanso con 7 tantos de ventaja. De nuevo Oklahoma se adelantaba en el tercer periodo con un enorme Westbrook que anotaba 20 tantos solo en este cuarto, pero finalmente Houston consiguió llegar a los instantes finales con ventaja y supo gestionar mejor las últimas posesiones. Thunder tuvo varias ocasiones para acercarse e igualar la contienda pero no pudo evitar el triunfo de Rockets.

Video of Westbrook (47/11/9) vs Harden (34/8/4) Game 5 Duel in Houston | April 25, 2017

MEMPHIS GRIZZLIES 103 - 116 SAN ANTONIO SPURS (2-3)

Los Spurs toman la delantera en la serie. Leonard (28p) volvía a tener otra actuación destacada en unos Spurs que tuvieron un gran acierto exterior (14/28 triples). Mills (20p) fue una auténtica metralleta con su 5 de 7 en triples. Parker (16p) y Ginobili (10p) también aportaron al triunfo de unos Spurs que comenzaron a decantar el encuentro tras el segundo periodo. Mike Conley (26p) y Marc Gasol (17p) no pudieron dar el triunfo a su equipo en una serie en la que ningún equipo ha vencido a domicilio. El partido estuvo marcado por la gran efectividad en el tiro (53% Spurs y 52% Grizzlies) en dos equipos que suelen destacar por su defensa. En el tramo final, Grizzlies se acercaron en el marcador pero dos triples de Mills abrían las rentas decisivas para el triunfo de San Antonio.

Video of Kawhi Leonard's 28 vs Mike Conley's 26 Game 5 Clash in San Antonio | April 25, 2017

UTAH JAZZ 96 - 92 LOS ANGELES CLIPPERS (3-2)

Utah se adelanta en la serie tras vencer en un encuentro donde los Jazz dominaron la pintura. Hayward regresaba al quinteto y firmaba 27 tantos en el triunfo de su equipo en un encuentro que tuvo un final igualado donde un triple de Chris Paul igualaba el encuentro a falta de cinco segundos para el final del encuentro. Dos tiros libres de Hill acabarían sellando el triunfo de Jazz. Paul (28p) y Reddick (26p) lideraron la anotación de unos Clippers que acusaron la baja de Griffin.

Video of Gordon Hayward (27 Pts) and Chris Paul (28 Pts) Go Head-to-Head in Game 5 at L.A. | April 25, 2017

EL MVP: RUSSELL WESTBROOK (OKLAHOMA CITY THUNDER)

Video of Best of Russell Westbrook's Season | April 25, 2017