Westbrook destroza a Marc en el último cuarto. Harden firma otra noche para el recuerdo

TORONTO RAPTORS - ORLANDO MAGIC

Nueva derrota de los Raptors, que sin DeRozan están sufriendo para mantener sus guarismos habituales, ya han perdido siete de los últimos nueve partidos. Por su parte, Orlando, con un gran Serge Ibaka (20-12) logró una importante victoria. Además del hispano-congoleño, fue vital la aportación de un inspirado Evan Fournier (20-10); por los Raptors, Valanciunas (18-11), Lowry (18-7-5) y Powell (18), no fueron suficiente ante el empuje de los Magic.

INDIANA PACERS - BROOKLYN NETS

Los Pacers confirman sus buenas sensaciones con la quinta victoria consecutiva, esta vez ante unos Nets que no supieron frenar a la pareja George-Teague. El partido comenzó ciertamente apretado, pero Geoge (24-11) apretó un poco y ya marcó una diferencia en el primer cuarto (27-16) que sería suficiente para el resto del encuentro, Teague (24) se encargó de llevar el ritmo del partido, y los Pacers supieron gestionar la ventaja. Los Nets trataron de apretar el encuentro por medio de Brook López (23) y Sean Kilpatrick (18), pero no consiguieron recuperarse en el luminoso.

MINNESOTA TIMBERWOLVES - DETROIT PISTONS

Marcus Morris (36) y Jon Leuer (24) firmaron sus career-high en anotación liderando a los Pistons para sumar una victoria ante unos Wolves que no mostraron su mejor versión. Con Ricky (16-7) lejos de los guarismos de las últimas semanas, los de Thibodeau no consiguen brillar y la aportación de Towns (24-11) no fue suficiente.

CHICAGO BULLS - HOUSTON ROCKETS

Uno de los partidos más igualados de la noche, hubo de resolverse en la prórroga, y de la mano de un imparable James Harden (42-12-9), que firmó otra noche para el recuerdo y que además, consiguió un 2+1 a falta de 36 segundos para marcar la diferencia que, a la postre, supuso una nueva victoria para los Rockets. Los Bulls por su parte contaron con un gran Michael Carter-Williams (23-9-6), que era titular por la baja de Jimmy Butler, y con Wade (19-9-6) pero la genialidad de “La Barba” resolvió el encuentro a favor de los Rockets.

Partido que también sirvió para homenajear la figura de Yao Ming. El gigante chino, que fue toda una estrella en Houston, vio como su número 11 se descubría en lo alto del techo del Toyota Center, para colgar en la eternidad.

MEMPHIS GRIZZLIES - OKLAHOMA CITY THUNDER

Tras una racha de 3 derrotas consecutivas, Oklahoma sumó una gran victoria cimentada en el buen hacer de Russell Westbrook (38-13-12), que sumó otro triple-doble y que, además, fue decisivo en la fase final del encuentro. De sus 38 puntos, 19 los anotó en el último periodo para no permitir a los Grizzlies hacerse con el encuentro. Poco pudo hacer Marc Gasol (31), que fue el mejor de los suyos una noche más. La aportación de jugadores como Steven Adams (16-13), Lauvergne (16) o Morrow (15) fue también determinante en el resultado final.

LOS ANGELES LAKERS - BOSTON CELTICS

En un partido cargado de simbolismo, los Celtics consiguieron sumar una victoria con doble valor. Mientras se asientan en el segundo puesto del Este, la derrota de los Raptors contribuyó a ello, la victoria ante el eterno rival suponía situarse como el equipo con más victorias de la historia de la NBA (3.253), superando a los Lakers (3.252). Como empieza a ser costumbre ya, los puntos de Isaiah Thomas (38) fueron la guía para unos Celtics que pudieron romper el partido gracias a la impagable labor de Marcus Smart (9) a quien los números no hacen justicia. Por parte angelina ni Lou Williams (21) ni D´Angelo Russell (20) sumaron lo suficiente para contrarrestar las genialidades de Isaiah.

MILWAUKEE BUCKS - DENVER NUGGETS

Se enfrentaban cara a cara dos de los proyectos más divertidos de ver de la actual temporada NBA, y la genialidad de Nikola Jokic (20-13-11) marcó la diferencia. El Serbio firmó su primer triple-doble en la NBA, y lideró el juego de los suyos, bien secundado por Wilson Chanler (23). Milwaukee, que está en una mala racha, sumó su décima derrota en los últimos 11 partidos, y la aportación de la pareja Antetokounmpo (23)- Parker (27) no sirvió para cambiar la dinámica de derrotas en la que están inmersos.

DALLAS MAVERICKS - PORTLAND TRAIL BLAZERS

Partido con un nombre propio, una de las sorpresas de la Noche NBA: Yogi Ferrell. El base americano acababa de firmar un contrato de 10 días con los Mavericks, y su descaro y valentía le han llevado a firmar una auténtica proeza. Ferrell (32), sumó 9/11 en triples y lideró a los de Dallas para sumar una importante victoria ante un rival como los Blazers, que acudieron impertérritos a la exhibición de Ferrell. Ni McCollum (28) ni Turner (24) pudieron empujar lo suficiente para conseguir contrarrestar el “Efecto Yogi”.

PHOENIX SUNS - SACRAMENTO KINGS

Los Suns y los Kings firmaron un bonito duelo en el que el joven Devin Booker (33), se alzó para marcar la diferencia y ningunear el buen hacer de Cousins (22-12-12) que firmó un triple-doble que no fue suficiente.