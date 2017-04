Westbrook no es suficiente para Thunder. Wall y Beal lideran a Wizards

LA CRÓNICA

ATLANTA HAWKS 101 - 109 WASHINGTON WIZARDS (0-2)

Festival de pito en el Verizon Center y sufrida victoria de los Wizards en el segundo partido de la serie. Los Hawks no pusieron las cosas fáciles a los capitalinos que, pese a mantener pequeñas ventajas durante buena parte del partido, tuvieron que remar y forzar muchas situaciones para conseguir poner el 2-0 en la eliminatoria. En un partido marcado por las continuas faltas personales y la limitación de jugadores importantes como Morris o Porter Jr, fueron nuevamente los dos pequeños de Washington los que más destacaron: Wall (32p y 9 ast) y Beal (31p),.Pero el hombre que revolucionó el partido fue Brandon Jennings. En el tercer cuarto, los Hawks se pusieron por delante después de que los locales estuvieran 4 minutos sin anotar. Sin Wall en pista y momentos de colapso, fue Jennings quien asumió los tiros, buscó unos contra unos y recordó por momentos al Brandon Jennings de hace unos años. Sus acciones dieron la vuelta al marcador y encendieron la grada . Ya en los instantes finales, Wall se puso la capa de superhéroe para sentenciar pese a los intentos de Schröder (23p) y Millsap (27p y 10r). Video of John Wall And Bradley Beal Combine For 63 Points, Duo’s Most-Ever In A Playoff Game | April 19, 2017 OKLAHOMA CITY THUNDER 101 - 105 HOUSTON ROCKETS (0-2)

Russell Westbrook (51p, 13a, 10r) sigue haciendo historia. Esta vez se convierte en el primer jugador en firmar un triple-doble con más de 50 puntos en los Playoff. Sin embargo, esta gesta no pudo traducirse en victoria para unos Thunder que vieron como Houston les remontaba hasta 12 puntos de desventaja en el tramo final de partido para poner el 2-0 en la serie. Harden (35p, 8a), junto con Beverley (15p) y Gordon (22p) sellaban un parcial 10-0 que colocaba un 114-104 a falta de un minuto y medio para encarrilar el triunfo de Houston

PORTLAND TRAIL BLAZERS 81 - 110 GOLDEN STATE WARRIORS (0-2)

Los Warriors se presentaban con la baja de Kevin Durant por lesión pero consiguieron sellar el segundo triunfo de la serie con una gran labor defensiva que acabó dejando a los Blazers con apenas un 33% de acierto en el tiro. Esa labor disimulaba el poco acierto de la pareja Curry (19p) y Thompson (16p) en el tiro. Lillard (12p, 4r) y McCollum (11p) se quedaron en baja anotación a pesar de los 34 lanzamientos que realizaron, de los que solo uno fue liberado. La victoria por 29 tantos supone la mayor en un partido de Playoff sufrida por los Blazers.

Video of The Splash Brothers Lead The Warriors To a 2-0 Series Lead | April 19, 2017

MVP: RUSSELL WESTBROOK