Westbrook puede con la pareja Davis-Cousins. Ibaka, doble-doble con Raptors

Video of Top 10 Plays Of The Night | 02.26.17

LA JORNADA DE LOS ESPAÑOLES

JUGADOR NÚMEROS Álex Abrines (Thunder) 13 puntos, 3 rebotes Serge Ibaka (Raptors) 18 puntos, 10 rebotes Juancho Hernángomez (Nuggets) No jugó Marc Gasol (Grizzlies) 23 puntos, 6 asistencias Sergio Rodríguez (Sixers) su equipo no jugó Jose Manuel Calderón (Lakers) No jugó Pau Gasol (Spurs) 15 puntos, 7 rebotes Ricky Rubio (Timberwolves) su equipo no jugó Willy Hernangómez (Knicks) su equipo no jugó Nikola Mirotic (Bulls) su equipo no jugó

LA CRÓNICA

TORONTO RAPTORS - PORTLAND TRAIL BLAZERS

DeMar Derozan y un Serge Ibaka que firmaba su primer doble-doble como Raptor, llevaron a su equiop al triunfo ante los Trail Blazers en un partido igualado y que no se decidió hasta los instantes finales, donde varias acciones consecutivas de Ibaka y DeRozan sirvieron para abrir la renta que sería definitiva. Por parte de los Blazers fue Damian Lillard el máximo anotador con 28 tantos, acompañado por Harkless con 18.

LOS ÁNGELES LAKERS - SAN ANTONIO SPURS

Aplastante triunfo de los Spurs ante unos Lakers que apenas opusieron resistencia y que ya caían por 21 tantos al descanso. Kawhi Leonard, con 25 tantos fue el más destacado de San Antonio. Aldridge (16p) y Gasol (15p) acompañaron a Leonard en el cuarto triunfo consecutivo de Spurs. Los Lakers siguen sin mejorar, a pesar de que algunos de sus nuevos jugadores entraron en juego, como Corey Brewer y Tyler Ennis. Ingram (22 puntos) fue el máximo anotador de la franquicia angelina.

OKLAHOMA CITY THUNDER - NEW ORLEANS PELICANS

Otro triple-doble de Westbrook, y ya van 29, sirvió esta vez para el triunfo de los Thunder ante los Pelicans. El base de Thunder firmaba 21 tantos ya en el primer periodo y acababa el encuentro con 41 puntos, 11 rebotes y 11 asistencias. Kanter (20p, 9r) y Adamas (13p, 10r) secundaron a Westbrook en aportación tanto ofensiva como reboteadora.

La pareja Davis-Cousins firmaba 69 puntos y no acaba de producir efectos en los resultados de su equipo. Pelicans firma una serie de tres derrotas seguidas desde la incorporación de Cousins.

Video of Anthony Davis Scores A Franchise Record 24 Points in a Quarter! | 02.26.17

BOSTON CELTICS - DETROIT PISTONS

Una jugada final de cinco puntos daba el triunfo a los Celtics ante Pistons. Con 96-95 favorable a Pistons, Jaylen Brown anotaba un triple y recibía la personal de Marcus Morris. Al ir a lanzar el tiro adicional, lo erraba y tras una falta en el rebote sobre Marcus Smart, el jugador de Celtics anotaba dos tiros libres para sellar el triunfo de su equipo.

Isaiah Thomas con 33 tantos fue el máximo anotador de los Celtics, mientras que Andre Drummond (17p, 15r) fue el mejor de los Pistons.

33 puntos para Isaiah Thomas en la victoria de Boston Celtics. pic.twitter.com/moI5HzJAth — NBA Spain (@NBAspain) 27 de febrero de 2017

El partido servía también para hacer un homenaje a Richard Hamilton y colgar su camiseta con el número 32 en lo alto del pabellón

Video of Richard "Rip" Hamilton Jersey Retirement In Detroit | 02.26.17

LOS ANGELES CLIPPERS - CHARLOTTE HORNETS

Victoria en la prórroga de los Clippers con un Blake Griffin excelso que firmó su mejor anotación de la temporada al alcanzar los 43 puntos. Chris Paul sumababa 15 puntos y 17 asistencias (sin ninguna pérdida) al triunfo de su equipo mientras que en los Hornets no tuvo eficacia el buen partido de Walker (34p) y Batum (31p).

Video of Chris Paul Dishes 17 Assists, ZERO Turnovers, Scores 15 Points, and 9 Rebounds | 02.26.17

Clippers vieron como se les escapaba el triunfo en el tiempo ordinario después de desaprovechar una renta de 5 tantos a falta de 48 segundos (113-108)

Los Hornets dispusieron de una ocasión para llevarse el triunfo en el tramo final de la prórroga pero un mal pase de Walker a falta de seis segundos fue interceptado por Jordan y acababa con canasta final de Clippers que sellaba el triunfo por 124-121.

Video of Blake Griffin Scores Season High 43 Points in Over Time Victory | 02.26.17

PHOENIX SUNS - MILWAUKEE BUCKS

Victoria de Milwaukee en un encuentro igualado que decidía un triple de Tony Snell en los últimos instantes tras asistencia de Brogdon. Antetokounmpo (28p) y Beasley (17p) fueron los máximos anotadores en el que ha sido el segundo triunfo de Bucks sobre los Suns esta campaña. TJ Warren (23p) y Alan Williams (17p, 15r) fueron los más destacados de unos Suns en los que Booker y Bledsoe estuvieron algo más discretos.

MEMPHIS GRIZZLIES - DENVER NUGGETS

Un gran último periodo daba el triunfo a los Grizzlies en su visita a Denver. Mike Conley anotaba 31 tantos, trece de ellos en el tramo decisivo del encuentro y lideraba el triunfo de Memphis. Randolph (20p, 11r) y Gasol (23p) completaron la terna más destacada de su equipo. Denver tuvo a Gallinari como su jugador más destacado con 24 tantos pero que no sirvieron para evitar la derrota de unos Nuggets que tiene problemas para lograr el triunfo cuando no superan la centena de puntos. Esta temporada llevan una serie de 0-12 en partidos en los que no alcanzan los 100 puntos anotados.

Video of Gary Harris Massive One Handed Slam! | 02.26.17

UTAH JAZZ - WASHINGTON WIZARDS

Tercer triunfo consecutivo para los Jazz en su visita a Washington. Gordon Hayward (30p) y Gobert (15p, 20r) fueron claves en el triunfo de su equipo ante unos Wizards que tras esta derrota encadenan dos derrotas seguidas por primera vez desde comienzo de año. John Wall (23p, 11a) y Bradely Beal (22p) fueron los más destacados de unos Wizards que se vieron totalmente superados en la faceta reboteadora (52-27).

Video of Gordon Hayward's 30 Points and 9 Rebounds Propel Jazz to Victory over Wizards | 02.26.17

EL MVP: RUSSELL WESTBROOK (OKLAHOMA CITY THUNDER)

Westbrook en modo extraterrestre.



21 puntos en el último cuarto. pic.twitter.com/2WtL1ZLQVg — NBA Spain (@NBAspain) 27 de febrero de 2017

NBA , 26/02/17

Este

1 Cleveland 40 17 2 Boston 38 21 3 Washington 34 23 4 Toronto 35 24 5 Atlanta 32 26 6 Chicago 30 29 7 Indiana 30 29 8 Detroit 28 31 9 Miami 27 32 10 Milwaukee 26 31 11 Charlotte 25 34 12 New York 24 35 13 Philadelphia 22 36 14 Orlando 22 38 15 Brooklyn 9 49

Oeste

1 Golden State 49 9 2 San Antonio 45 13 3 Houston 42 18 4 Utah 37 22 5 L.A. Clippers 36 23 6 Memphis 35 25 7 Oklahoma City 34 25 8 Denver 26 33 9 Sacramento 25 34 10 Portland 24 34 11 Dallas 23 35 12 Minnesota 23 36 13 New Orleans 23 37 14 L.A. Lakers 19 41 15 Phoenix 18 41