Westbrook sigue haciendo historia. LeBron acaba con la mala racha de Cavs

LA CRÓNICA

UTAH JAZZ 104 - 112 OKLAHOMA CITY THUNDER

Russell Westbrook sigue acrecentando sus hitos estadísticos. Firmó su 32º triple doble de la temporada superando a Wilt Chamberlain y quedando ya como segundo jugador con más triple dobles en una temporada, solo por detras de los 41 logrados por Oscar Robertson.

Esta vez sí que sirvió para lograr la victoria de su equipo. Oladipo sumaba 22 puntos a la exhibición de un Westbrook que ya había alcanzado el triple doble a los 27 minutos de encuentro. Sin Gobert y sin Favors en Utah fueron Exum (22p) y Burks (21p, 7r) los más destacados, saliendo desde el banquillo.

Video of Westbrook Notches 32nd Triple-Double in Win | 03.11.17

CLEVELAND CAVALIERS 116 -104 ORLANDO MAGIC

Cavaliers rompen su racha negativa de tres derrotas consecutivas tras imponerse en su visita a Orlando. El noveno triple doble de Lebron James (24p, 13a, 12r) esta temporada. El partido estuvo abierto pero en el tramo decisivo los Cavaliers fueron más efectivos y se impusieron a unos Magic que tuvieron a Vucevic (20p, 16r) como su mejor hombre.

Video of LeBron Leads Cavs to Win with Triple-Double | 03.11.17

MINNESOTA TIMBERWOLVES 95 - 102 MILWAUKEE BUCKS

Sexto triunfo consecutivo de los Bucks en un partido igualado ante unos Wolves que cedieron en el tramo final del encuentro.(19p) y(18p) lideraron el ataque de los Bucks, que atraviesan por su mejor momento de la temporada. De nada sirvió la buena actuación de(35p, 14r) y de un eficaz(22p). Los Wolves llegaron a acercarse a dos puntos a poco menos de tres minutos para el final del encuentro pero los Bucks mantuvieron la calma para sellar el triunfo.

TORONTO RAPTORS 89 - 104 MIAMI HEAT

Miami Heat logró el triunfo ante Raptos en un partido que encarrilaron tras una primera mitad de claro dominio para los de Florida (62-41).(20p) y(16p) lideraron el triunfo de los Heat que supone que su serie de victorias quede en 21-4 en los últimos 25 encuentros disputados.sufrió el percance de la noche al tener que retirarse debido a un codazo de Cory Joseph que le dejaba el ojo cerrado de la inflamación.(17p) fue el mejor de los Raptors.

GOLDEN STATE WARRIORS - SAN ANTONIO SPURS

El duelo por el dominio de la conferencia llegaba marcado por las numerosas bajas en ambas formaciones. Sin Durant por lesión, Curry, Thompson, Green e Iguodala tampoco jugaron con Warriors. Mientras que la baja indefinida de LaMarcus Aldridge se sumaba a las ausencias ya conocidas de Leonard, Parker y Murray por lesión.

Mills (21p) lideró el claro triunfo de los Spurs que al descanso ya vencían 66-44. Clark (36p) fue el mejor de unos Warriors que sufrían su tercera derrota consecutiva y la quinta en los últimos siete encuentros.

ATLANTA HAWKS - MEMPHIS GRIZZLIES

Quinta derrota consecutiva de los Grizzlies. Atlanta Hawks dominaron el partido con un gran inicio (33-15) y cerraron el partido con un tercer cuarto que recuperaba las rentas que habían reducido Grizzlies en el segundo periodo. Prince (17p) lideraba el ataque de unos Hawks muy eficaces en el tiro, con un 50% en tiro de campo. Schroder (16p) y Millsap (16p) se sumaban y Calderón sellaba 14 puntos con su nuevo equipo. Grizzlies, con un 17% en triples y un 38% en tiro de campo no pudo competir y tuvo en Green (20p, 11r) a su mejor hombre

Y ADEMÁS... Chris Paul (30p) y De Andre Jordan (19p, 20r) lideraron las cuarta victoria de los Clippers en sus últimos cinco encuentros. Los Sixers de un discreto Sergio Rodríguez sucumbieron en un partido decidio en el comienzo del último periodo (100-112). Video of Chris Paul's Top Plays vs Philadelphia 76ers Cómodo triunfo de los Pistons ante los Knicks (112-92). Harris (28p) lideraba un primer periodo en el que Detroit llegó a tener 18 tantos de ventaja. Drummond (24p, 15r) realizó un partido completo y consolidó un triunfo en un partido en el que los Knicks no llegaron a comprometer la renta lograda por Detroit ya en el comienzo. Video of Every Bucket from Crunch-Time in Pelicans vs Hornets | 03.11.17 Espectacular Anthony Davis (46p, 21r) en el triunfo en la prórroga de Pelicans ante Hornets (125-122). Crawford (19p) y Holiday (15p, 13a) se sumaron al triunfo de unos Pelicans que mejoran su serie tras la llegada de un Cousins que tuvo un papel discreto. Williams (27p, 10r) fue el mejor de los Hornets.

(46p, 21r) en el triunfo en la prórroga de Pelicans ante Hornets (125-122). (19p) y (15p, 13a) se sumaron al triunfo de unos Pelicans que mejoran su serie tras la llegada de un Cousins que tuvo un papel discreto. (27p, 10r) fue el mejor de los Hornets. Buzzer beater de Devin Booker (36p) para dar el triunfo a los Suns ante los Mavericks (100-98). El gran papel de Nowitzki (23p, 11r) no evitó que se rompiera la racha de cuatro triunfos de su equipo. Video of Tissot Buzzer Beater: Devin Booker's Jumper Gives Suns Win | 03.11.17 Portland dejo escapar un partido que dominaba al descanso (49-70) y que se acabó decidiendo en la prórroga con una canasta de Morris. Wall (39p, 9a) fue el mejor en el triunfo de los Wizards (125-124).

(39p, 9a) fue el mejor en el triunfo de los Wizards (125-124). Triunfo de Nuggets ante Kings (105-92) con una nueva gran actuación de Jokic (20p, 14r). Plumlee (8p, 7r, 8a) firmó una completa actuación ante unos Kings que tuvieron en Hield (17p) a su mejor anotador.

EL MVP: ANTHONY DAVIS (NEW ORLEANS PELICANS)