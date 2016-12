Westbrook suma otra exhibición. Chacho y Ricky, estériles buenas actuaciones

Catorce partidos en la noche previa al parón de Nochebuena en la NBA. Victoria de los Hornets (91-103) en su enfrentamiento ante los Bulls de un destacado Jimmy Butler (26 puntos, 4 rebotes). Un encuntro que comenzó con alternativas, pero que en el segundo periodo ya tomaba color visitante. Batum, que firmó un triple doble (20 puntos, 22 rebotes, 10 asistencias), se sumaba Zeller y Walker como referencias que daban el triunfo a Hornets. Buena actuación de Mirotic que firmó dobles figuras (11 puntos, 10 rebotes).

Claro triunfo de los Magic ante Lakers (90-109) en un partido dominado de principio a fin por Orlando. Serge Ibaka firmaba dobles figuras (19 puntos, 11 rebotes) y lideraba a asu equipo junto con la eficacia ofensiva de Payton (25 puntos). El equipo angelino no pudo en ningún momento acercarse en el marcador y optar al triunfo y tuvo a Luol Deng a uno de sus hombres destacados (11 puntos, 10 rebotes).

No tuvieron problemas los Cavaliers para sumar su 21ª victoria esta temporada ante los Brooklyn Nets (99-119). Tristan Thompson (16 puntos, 11 rebotes) y Kevin Love (14 puntos, 15 rebotes) se sumaron a James y Irving para formar un bloque que no dio opciones a los Nets que tuvieron en Brook López a su mejor hombre.

Victoria de los Thunder ante Celtics (117-112) con la enésima exhibición de Russell Westbrook, que firmó otro sobrehumano triple doble con 45 puntos, 11 rebotes y 11 asistencias para liderar un triunfó que no fue fácil ya que los Boston dominaron durante la primera mitad, y llegaron incluso a reponerse de desventajas de diez tantos a pocos minutos de un final en el que los Thunder fueron más efectivos. Isaiah Thomas, con 34 puntos y 10 asistencias fue una de las referencias de Boston junto al buen papel ofensivo de Horford, Bradley y Johnson.

Los Warriors firmaron el 26-4 en su casillero tras imponerse a Detroit Pistons (119-113) en un encuentro cargado de alternativas y donde Kevin Durant se erigió en el líder del equipo con 32 puntos y 8 rebotes. Curry y Thompson completaron el tridente ofensivo de Warriors, donde Green sumaba un doble-doble (10 rebotes, 12 asistencias). Tobias Harris y Caldwell-Pope firmaron 51 puntos entre ambos para unos Pistons que compitieron el partido hasta el final. Un encuentro donde ninguno de los dos equipos llegaron a disfrutar de rentas reseñables.

Sólido triunfo de los Bucks ante Wizards ( 96-123 ) con unimperial (39 puntos, 8 rebotes, 6 asistencias). Los Wizards no tuvieron opciones en un partido en el que los Bucks se movieron siempre en rentas superiores a los diez tantos. Los Wizards firmaron malos porcentajes en el tiro y solotuvieron una actuación reseñable. En los Bucks, tanto(12 puntos, 11 rebotes) como(21 puntos, 8 rebotes) secundaron el gran encuentro de Antetokounmpo.

Los Grizzlies de Marc Gasol sellaron un importante triunfo ante Rockets (109-115). Tras un mal arranque de partido de Grizzlies fueron los Rockets los que lograban las primeras rentas. Ryan Anderson lideraba la faceta anotadora de Houston y acabaría con 31 tantos. James Harden hacía de las suyas con 16 puntos y 17 asistencias pero no pudieron con unos Grizzlies eficaces desde el perímetro y que tuvieron hasta cinco jugadores por encima de los 13 tantos de anotación, con Conley y Gasol como referencias.

Pelicans logra su 10 triunfo en la liga tras vencer a Miami (87-91) en un partido que dominó en gran medida el equipo de Florida. No fue hasta el tramo final cuando se decidiría el partido del lado de unos Pelicans liderados por un soberbio Anthony Davis (28 puntos y 22 rebotes). En Miami brillaron Whiteside (10 puntos, 18 rebotes) y Goran Dragic (23 puntos).

No pudieron los Timberwolves de Ricky alcanzar su décimo triunfo tras caer derrotados ante los Kings (109-105). Rubio fue titular y tuvo 33 minutos de juego para firmar un completo partido (13 puntos, 6 rebotes, 8 asistencias) que no fue suficiente para dar el triunfo a su equipo, donde brilló LaVine con 40 tantos. Un destacado DeMarcus Cousins volvía a liderar a su equipo y con sus 32 tantos era pieza fundamental en el triunfo que lograba su equipo en un final apretado en el que los Timberwolves pagaron con la derrota sus imprecisiones.

Apurado triunfo de los Hawks ante los Nuggets (109-108) en un final donde los tiros libres y las imprecisiones de Nuggets acabaron decantando un partido que fue dominado en el marcador por los Nuggets pero que en el tramo final vieron como se les escapaba el triunfo. Millsap (20 puntos, 8 rebotes) y un eficaz Shröder (27 puntos, 6 rebotes) destacaban en Atlanta, mientras que en los Nuggets fueron Gallinari (21 puntos, 11 rebotes) y Chandler los mejores.

Importante triunfo de los Raptors ante Utah Jazz (104-98) en un partido que tuvo a la pareja Lowry-DeRozan como clave de la noche (50 puntos entre ambos). La buena labor de Gobert y Hayward quedó estéril ante un Toronto que supo resolver con mayor eficacia el último periodo del encuentro.

Los Suns frustraron a los Sixers (116-123) en un partido que los de Philadelphia tuvieron controlado hasta el descanso con rentas que rozaron los 15 tantos de desventaja pero en la segunda mitad vieron como los Suns revertían la dinámica y llegaban a rentas favorables de cerca de 20 tantos con Booker (23 tantos), Bledsoe (24 puntos, 11 asistencias) y Chandler (15 puntos, 12 rebotes) como líderes estadísticos que dieron el triunfo frente a unos Sixers en los que Embiid (27 puntos) y Rodríguez (21 puntos, 7 asistencias) fueron los más destacados.

Los Spurs se impusieron a los Trail Blazers (110-90) sin Pau Gasol y con un soberbio Leonard (33 puntos) y un omnipresente Aldridge (18 puntos, 14 rebotes). Portland apenas tuvo opciones para evitar el 23º triunfo del equipo de San Antonio y la buena labor de Lillard y McCollum de poco sirvieron ante unos Spurs que cuando cogieron el dominio en el marcador supieron defenderlo y consolidarlo sin problemas hasta el final.

Los Mavericks sorprendieron a los Clippers y lograron su octavo triunfo del año (90-88) en un final apretadísimo que no se decidió hasta los últimos segundos con una canasta de Barnes a falta de tres segundos para el final del encuentro. El propio Barnes fue el máximo anotador de su equipo con 24 tantos, mientras que por los Clippers se quedó en nada la buena labor de Crawford (26 puntos) y el poderío reboteador de Jordan (17 rebotes).