Westbrook, triple-doble... ¡sin fallo!; Mirotic se luce; Cavs, derrotados

LA CRÓNICA

OKLAHOMA CITY THUNDER 122 - 97 PHILADELPHIA 76ERS

Los Thunder pasaron por encima de su rival en un encuentro en el que de nuevo Westbrook (18p, 11r, 14a) (fue protagonista. No tanto porque lograra otro triple-doble (35 lleva ya esta campaña), si no por el hecho de que lo hiciera sin error en el tiro, algo que no había hecho nadie en la NBA. 6/6 en tiro de campo y 6/6 en tiro libre. Dominio total en el rebote de los Thunder con un Kanter (24p, 11r) dominante. Stauskas (20p) fue el máximo anotador de unos superados Sixers.

DETROIT PISTONS 95 - 117 CHICAGO BULLS

Partidazo de @threekola con 28 puntos y los Chicago Bulls siguen soñando con los playoffs. pic.twitter.com/Vy757gOheY — NBA Spain (@NBAspain) 23 de marzo de 2017

(28p) firmó su tope anotador de la temporada y encabezó un importante triunfo de los Bulls que les permite dar alcance a los Pistons en la novena posición de la Conferencia Este. Mirotic firmó unos grandes porcentajes en el tiro (12/15 en tiro de 2 y 4/6 triples) y junto a la gran labor de(16p, 12a) y al tope anotador del rookie(15p) impusieron el dominio en el partido, sobre todo ya en un tercer periodo en el que la brecha anotadora se abría definitivamente. Los Pistons firman una serie de cinco derrotas en sus último seis partidos.

CLEVELAND CAVALIERS 113 - 126 DENVER NUGGETS

Los Nuggets lograron un gran triunfo que les permite ampliar su renta sobre Portland en su lucha por alcanzar los Playoff de la Conferencia Oeste. Wilson Chandler (18p) regresaba tras cuatro partidos de baja. Barton (20p), Faried (17p) y Harris (21p) anotaban en Denver ante unos Cavs que tuvieron a Irving (33p) como su mejor hombre, aunque tanto él como LeBron (18p) acabaron viendo desde el banquillo gran parte del último periodo, cuando la renta de Denver ya superaba los 10 tantos.

INDIANA PACERS 100 - 109 BOSTON CELTICS

Y ADEMÁS...

Tercer triunfo consecutivo para los Hornets en su visita a Orlando Magic (109-102). Walker (22p) y Belinelli (20p) lideraron la remontada de Charlotte en el último periodo que les permite mantener esperanzas de alcanzar los Playoff de Conferencia Este.

(22p) y (20p) lideraron la remontada de Charlotte en el último periodo que les permite mantener esperanzas de alcanzar los Playoff de Conferencia Este. Beal (28p) y Wall (22p, 10a) formaron una conexión letal en la remontada de los Wizards para vencer a Atlanta (100-104). Hasta 12 tantos de ventaja desperciaron unos Hawks en los que la gran actuación de Hardaway Jr (29) y Schroder (18p) quedó sin premio.

(28p) y (22p, 10a) formaron una conexión letal en la remontada de los Wizards para vencer a Atlanta (100-104). Hasta 12 tantos de ventaja desperciaron unos Hawks en los que la gran actuación de (29) y (18p) quedó sin premio. Antetokounmpo (32p, 13r, 6a) encabeza el claro triunfo de los Bucks ante Sacramento Kings (116-98). Un gran segundo periodo de Milwaukee dejaba el partido encarrilado al descanso (69-50). Los Bucks siguen al alza y firman 10 triunfos en sus últimos 12 encuentros.

(32p, 13r, 6a) encabeza el claro triunfo de los Bucks ante Sacramento Kings (116-98). Un gran segundo periodo de Milwaukee dejaba el partido encarrilado al descanso (69-50). Los Bucks siguen al alza y firman 10 triunfos en sus últimos 12 encuentros. Rudy Gobert (35p) firmó la mejor marca anotadora de su carrera en el encuentro que los Knicks perdían ante Jazz (101-108). Utah remontaba una desventaja de 13 tantos y acababa con una serie de tres derrotas consecutivas.

Isaiah Thomas (25p) lideraba la anotación de los Celtics en su triunfo ante los Pacers. Quinto triunfo en los seis últimos encuentros disputados por Boston. Completa actuación de Horford (15p, 8r, 8a) que sirvió para que Boston siga con su gran racha como local, donde ha vencido en doce de sus trece últimos encuentros. Por parte de los Pacers fueron Paul George (37p) y Jeff Teague (25p) los más destacados en un partido que se decanto del lado local en un gran tercer periodo donde las ventajas de Boston alcanzaban los 14 tantos.