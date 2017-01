Willy, ¿El nuevo Marc?; a Sergio se le complica la situación; Mirotic, en cuestión

¿Qué han hecho los españoles esta semana?

Partidos del 23 al 29 de Enero

Semana del 16 al 22 de Enero

Semana del 9 al 15 de Enero

¿Cómo han empezado el año los españoles NBA?

MARC GASOL GRIZZLIES

EQUIPOS NÚMEROS RAPTORS 42 pts 7 rb y 2 as @BLAZERS 32 pts 8 rb y 5 as JAZZ 18 pts 4 rb y 5 as

El día 29 cumplía 32 años y que mejor manera de celebrarlo que con su inclusión en el próximo All-Star. La NBA ha reconocido la gran temporada que está haciendo el español y el de Sant Boi estará entre los suplentes del Oeste.

Semana mágica para el mediano de los Gasol, donde ha promediado 30.7 puntos, 6.3 rebotes, 4 asistencias y 2.3 tapones, anotando una media de casi cuatro triples por encuentro (11/20) con un espectacular 55% de acierto. Frente a los Raptors firmó su career high con 42 puntos y tras los 32 puntos que les endosó a los Blazers, se convirtió en el primer jugador con la camiseta de los Grizzlies en anotar al menos 30 puntos en tres partidos consecutivos, desde que lo hiciera su hermano Pau en 2006.

Por si has estado en otro planeta todo el día y no lo has visto.



La exhibición de @MarcGasol. #Marc42. pic.twitter.com/Ofqzeu2OMm — NBA Spain (@NBAspain) 26 de enero de 2017

RICKY RUBIO WOLVES

EQUIPOS NÚMEROS @SUNS 14 pts 4 rb y 10 as PELICANS 4 pts 2 rb y 12 as NETS 14 pts 3 rb y 6 as

El del Masnou, que esta semana se ha mostrado generoso, ha promediado casi un doble-doble con 10.7 puntos y 9.3 asistencias. Al español se le ve con más confianza y se muestra mucho más agresivo, lo que le permite acudir con mayor frecuencia a la línea de tiros libres.

Pero no solo corren buenos tiempos para el canterano de la penya, sino que también lo son para la franquicia de Mineápolis, que al fin empieza a ver algo de luz al final del túnel. Tras ganar siete de los últimos diez partidos, están a tan solo 3.5 victorias de los playoffs.

Esta nueva situación podría influir en el futuro de Ricky, ya que pese a verse envuelto en números rumores de traspaso, la franquicia de Minnesota podría plantearse no moverlo ahora que las cosas empiezan a funcionar.

¡14 puntos y 6 asistencias para Ricky en el triunfo de los Wolves! pic.twitter.com/Dj5kiYBuan — NBA Spain (@NBAspain) 29 de enero de 2017

PAU GASOL SPURS

EQUIPOS NÚMEROS @NETS No jugó @RAPTORS No jugó @PELICANS No jugó MAVERICKS No jugó

ÁLEX ABRINES THUNDER

EQUIPOS NÚMEROS @JAZZ 3 pts y 2 rb @PELICANS 11 pts MAVERICKS 5 pts y 1 as @CAVALIERS 0 pts y 1 as

El balear sigue contando con minutos y eso debe ser lo más importante en este primer año de adaptación. Ha promediado 14 minutos en los últimos cuatro partidos que ha disputado, anotando 4.8 puntos y un 40% en tiros de tres.

Su mejor partido fue frente a los Pelicans, donde llegó a los 11 puntos y firmó un 2/2 en triples. Colectivamente, los Thunder han ganado tres partidos, perdiendo únicamente frente a los Cavs.

SERGE IBAKA MAGIC

EQUIPOS NÚMEROS BULLS 16 pts y 8 rb @CELTICS 4 pts y 0 rb @RAPTORS 12 pts y 7 rb

Dos derrotas y una victoria para unos Magic sin rumbo y en el que el nacionalizado español, pese a su mal partido frente a los Celtics (4 pts), sigue siendo uno de los mejores. Esta semana ha firmado 10.7 puntos y 5 rebotes, logrando su mejor registro frente a los Bulls al anotar 16 puntos y capturar 8 rebotes.

Si el ala-pívot, que al final de temporada se convertirá en Agente Libre, había sido otro de los nombres en agitar el mercado semanas atrás, ahora ha sido la franquicia de Orlando quien ha declarado su interés por seguir contando con él a partir de la temporada 17/18. Rob Hennigan, General Manager de los Magic, se expresó así en una entrevista concedida a Orlando Sentinel: “Aquí valoramos mucho a Serge. Está siendo muy bueno para nosotros y esperamos que esté con nosotros en el futuro”

JUANCHO HERNANGÓMEZ NUGGETS

EQUIPOS NÚMEROS JAZZ No jugó SUNS No jugó @SUNS No jugó

Semana en blanco para el madrileño, que no ha disputado ni un solo minuto a pesar de la lesión de Nikola Jokic.

Los del Colorado han ganado los tres partidos que han disputado y suman ya siete victorias en los últimos diez encuentros, lo que a día de hoy les daría el derecho de jugar los playoffs.

NIKOLA MIROTIC BULLS

EQUIPOS NÚMEROS @MAGIC 4 pts y 3 rb HAWKS 9 pts y 3 rb HEAT 1 pts y 5 rb SIXERS 13 pts y 3 rb

Otra semana discreta para el hispano-montenegrino que ha promediado 6.8 puntos y 3.5 rebotes con un 15.4% en triples (2/13 en los últimos cuatro partidos y 3/20 si cogemos los seis últimos). Tan solo fue capaz de anotar en dobles figuras frente a los Sixers de Sergio Rodríguez, anotando tan solo un punto en la derrota frente los Heat y 4 frente a los Magic.

Si hace unos días hablábamos de que los Bulls le habían colgado el cartel de transferible, esta semana han sido sus compañeros Dwyane Wade y Jimmy Buttler los que han tomado la palabra tras la derrota frente a los Hawks. Wade: “Todos tenemos que preocuparnos más. No nos preocupamos lo suficiente. Tiene que significar mucho más que esto si quieres ganar. No sé lo que pasa ni cómo arreglarlo, pero si no te importa… a mí me cabrea. No estoy en casa con ellos, pero no sé si veo por aquí a demasiados tipos a los que esto les importe lo suficiente. Yo tengo 35 años y tres campeonatos, no debería dolerme más que a estos chicos jóvenes”. Butler siguió con el discurso de Wade y añadió “Joder, te tienes que preocupar de si ganas o pierdes, al final tendrás que hacer lo que sea para que el equipo sea capaz de ganar”. Unas declaraciones que según la prensa local iban dirigidas a jugadores como Mirotic, Zipser o Carter-Williams.

JOSE MANUEL CALDERÓN LAKERS

EQUIPOS NÚMEROS @BLAZERS 0 pts 1 rb y 2 as @JAZZ 0 pts 1 rb y 1 as

El extremeño no ha sabido aprovechar la ausencia de un D´Angelo Russell lesionado y pese a partir como titular, no ha cuajado buenos partidos. Ambos se saldaron con derrota y el base se quedó sin anotar en ninguno de ellos, promediando 1 rebote y 1.5 asistencias en 13.8 minutos.

Actualmente, los de oro y púrpura cuentan con tan solo 16 victorias y son el tercer peor equipo de toda la NBA.

WILLY HERNANGÓMEZ KNICKS

EQUIPOS NÚMEROS @PACERS 14 pts y 10 rb @MAVERICKS 8 pts y 16 rb HORNETS 4 pts 7 rb y 3 as @HAWKS 0 pts y 0 rb

El madrileño está demostrando que se merece un sitio en la mejor liga del mundo y cuando le dan minutos maximiza su rendimiento. Esta semana ha firmado 6.5 pts y 8.3 rebotes en 16.8 minutos.

Estuvo especialmente acertado frente a los Pacers, donde logró 14 puntos y 10 rebotes en 24 minutos y también contra los Mavericks, donde anotó 8 puntos y capturó 16 rebotes, demostrando que si le dan regularidad, fundamentos no le faltan.

Su compañero de equipo, Brandon Jennings, esta semana lo comparaba con Marc Gasol: “Tiene cosas de Marc Gasol, como la forma en la que va al rebote o sus movimientos”, e incluso en la Gran Manzana se empieza hablar de “robo” en un draft en el que fue escogido en 35º posición.

SERGIO RODRÍGUEZ SIXERS

EQUIPOS NÚMEROS CLIPPERS 9 pts 3 rb y 7 as @BUCKS 4 pts y 7 as ROCKETS 8 pts y 2 as @BULLS 3 pts y 1 as

Cada vez se le complican más las cosas al canario y esta semana tan solo ha promediado 16.4 minutos sobre el parqué, anotando 6 puntos y repartiendo 4.3 asistencias.

Tras perder la titularidad en favor de T.J. McConnell, ahora la franquicia de Philadelphia ha anunciado que extenderá un contrato de tres años parcialmente garantizados al también base Chasson Randle. A esto hay que sumarle que Jerryd Bayless está lesionado y que Ben Simmons, número 1 del pasado draft, todavía no ha debutado. Por momentos, el futuro del "Chacho", que tan solo firmó un año, se complica.