Willy estrena titularidad y brilla; Ricky 6 triples en un partido; Calde, ¿a los Cavs?

¿Qué han hecho los españoles esta semana?

MARC GASOL GRIZZLIES

EQUIPOS NÚMEROS @SUNS 18 pts 6 rb y 3 as @NUGGETS 24 pts 5 rb y 3 as @THUNDER 31 pts 4 rb y 8 as @WOLVES No jugó

El de Sant Boi, al que pronto le podremos ver en su tercer All-Star, ha cuajado otra magnifica semana de 24.3 puntos, 5.3 rebotes y 4.7 asistencias.

En lo colectivo, donde David Fizdale le dio descanso frente a los Wolves, tampoco le han ido mal las cosas y la semana se ha saldado con tres victorias y una derrota, que precisamente llegó en el mejor partido del catalán, donde anotó 31 puntos y repartió 8 asistencias. Sin embargo la gran actuación del español, que sigue con un gran acierto desde más allá del arco (5/12 esta semana), se vio lastrada por un tal Russell Westbrook que firmó su 25º triple-doble de la temporada.

RICKY RUBIO WOLVES

EQUIPOS NÚMEROS MAGIC 22 pts 8 rb y 8 as @CAVALIERS 14 pts y 13 as @PISTONS 16 pts y 7 as GRIZZLIES 14 pts y 6 as

El del Masnou sigue alargando su gran momento de forma y esta semana no ha bajado de los 14 puntos en ninguno de los partidos, donde ha promediado 16.5 tantos, 8.5 asistencias y 3.3 rebotes con un 50% en tiros de tres (11/22).

Frente a los Magic nos brindó uno de sus mejores partidos en la NBA, incluidos 6 triples (récord personal) y rozó el triple-doble con 22 puntos, 8 rebotes y 8 asistencias, mientras que frente a los Cavs firmó otro gran encuentro con un doble-doble de 14 puntos y 13 asistencias.

Con la fecha límite para los traspasos a la vuelta de la esquina, el nivel que está mostrando el base español en este 2017, unido a la lesión de Zach LaVine, que se perderá lo que resta de temporada, podrían hacer cambiar de opinión a unos Wolves que hace un mes le colgaban el cartel de transferible.

Los 14 puntos de Ricky Rubio en la derrtota ante los Grizzlies. Marc no jugó pic.twitter.com/a8PF4oyVnk — NBA Spain (@NBAspain) 5 de febrero de 2017

PAU GASOL SPURS

EQUIPOS NÚMEROS THUNDER No jugó SIXERS No jugó NUGGETS No jugó

ÁLEX ABRINES THUNDER

EQUIPOS NÚMEROS @SPURS No jugó BULLS No jugó GRIZZLIES No jugó BLAZERS No jugó

El español, que sufrió espasmos en la espalda antes del partido frente a los Spurs, no ha podido disputar los últimos cuatro partidos de su equipo. Según palabras del propio Abrines: “Empezó en el “shootaround” del equipo en la mañana previa al choque. Me entrené con dolor y en un tiempo muerto de la sesión traté de levantarme, me dolió la espalda y no podía moverme. Llegamos aquí y decidimos que ya era mejor no esforzar”.

El escolta aprovechó también para hacer balance de lo que vamos de temporada: “Estoy bastante contento, había momentos de altibajos pero si lo miras por encima y miras los números y tal, he estado jugando bastante para ser un rookie”

SERGE IBAKA MAGIC

EQUIPOS NÚMEROS @WOLVES 17 pts y 10 rb PACERS 20 pts y 9 rb RAPTORS 20 pts y 12 rb @HAWKS 5 pts y 2 rb

Buena semana en el plano individual para el jugador nacido en el Congo, en la que ha firmado 15.5 puntos, 8.3 rebotes y casi 2 tapones (1.8) por encuentro.

Exceptuando el mal partido frente a los Hawks, en los que tan solo aportó 5 puntos y 2 rebotes, ha estado promediando un doble-doble de 19 puntos y 10.3 rebotes, siendo fundamental en la única victoria de su equipo esta semana. Frente a los Raptors, el hispano-congoleño dominó la pintura y selló su gran actuación con 20 puntos (8/12 TC e incluidos 2/3 en triples), 12 rebotes y 3 tapones.

Pese a que la semana pasada comentábamos en esta misma sección el interés de los Magic por seguir contando con el bueno de Serge, los rumores que sitúan al jugador lejos de Orlando no cesan y el nombre del español se sigue vinculando a diferentes franquicias. Hay que recordar que este verano se convertirá en Agente Libre y que podrá decidir su futuro. Por eso no sería raro, que los de Florida, con un juego interior muy bien cubierto (Vucevic, Biyombo y Gordon además del propio Ibaka), intentaran reforzar otras posiciones antes de la fecha límite de traspasos (23 de frebrero) y de paso sacar algo por el “7”.

Noche inspirada de Serge Ibaka (20 puntos) para superar a los Raptors pic.twitter.com/NfPdtMqztq — NBA Spain (@NBAspain) 4 de febrero de 2017

JUANCHO HERNANGÓMEZ NUGGETS

EQUIPOS NÚMEROS @LAKERS 8 pts y 2 rb GRIZZLIES 8 pts y 4 rb BUCKS 0 pts y 1 rb @SPURS 5 pts y 7 rb

El mediano de los HernanGómez, que esta semana era protagonista de la última campaña de Nike, ha pasado de no disputar ningún minuto la semana pasada a promediar 5.3 puntos y 3.5 rebotes en 13.1 minutos.

Destacar los 8 puntos que anotó frente a los Lakers, donde no falló ningún tiro y anotó 2 de 2 en triples. Mientras que frente a los Spurs se fue hasta los 22 minutos, para firmar 5 puntos y 7 rebotes.

Video of Come out of Nowhere.

NIKOLA MIROTIC BULLS

EQUIPOS NÚMEROS @THUNDER 6 pts y 4 rb ROCKETS 11 pts y 7 rb

Parece que las aguas bajan algo más calmadas por Chicago, donde esta misma semana Nicola Mirotic salía en defensa de Rajon Rondo: “Junto con Pau, Rondo es el mejor compañero que he tenido” y añadía “Me siento muy cómodo con él y creo que todos los chicos jóvenes lo hacen”, para acabar diciendo: “Es muy honesto, está hablando todo el tiempo, te anima antes del partido, después del partido, durante los entrenamientos, siempre es positivo, incluso si algo no va bien, está tratando de ayudar a los jugadores jóvenes”

En lo deportivo, tan solo dos partidos para los de la ciudad del viento, que se mantienen en puestos de playoffs con 25 victorias y 26 derrotas. El hispano-montenegrino ha promediado 8.5 puntos y 5.5 rebotes, cuajando su mejor partido frente a los Rockets, donde anotó 11 puntos y capturó 7 rebotes con un 50% tanto en tiros de campo como en tiros de tres.

JOSE MANUEL CALDERÓN LAKERS

EQUIPOS NÚMEROS NUGGETS No jugó @WIZARDS No jugó @CELTICS No jugó

El español, que esta misma semana desmentía su regreso a Europa: “Ha habido algún listo que decía que me iba al Real Madrid. La verdad es que quien lo escribió debería cambiar de fuentes. No tengo intención de ir a Europa. No sé de dónde pudo salir eso ni a quién se le pudo ocurrir”, ha vuelto al ostracismo tras la vuelta de D´Angelo Russell y esta semana no ha disputado un solo minuto.

Sin embargo, su nombre si que ha estado en boca de todos después de que Marc Stein publicará en su blog el posible interés de los Cavs por hacerse con los servicios del extremeño. Lebron James lleva semanas pidiendo a gritos un base y el de Villanueva de la Serena podría ser una de las opciones, si los Lakers decidieran cortarle justo después de la fecha límite de traspasos y así negociar con él como Agente Libre.

El base es consiente de que pueden ocurrir muchas cosas de aquí a final de mes y está preparado para ello: “Veremos. Se acercan días importantes y habrá movimientos. Yo acabo contrato y todo puede pasar. Estoy físicamente muy bien y con ganas de jugar, pero no puedo controlar mi futuro”.

WILLY HERNANGÓMEZ KNICKS

EQUIPOS NÚMEROS @WIZARDS 15 pts y 14 rb y 4 as @NETS 16 pts y 16 rb CAVALIERS 16 pts 5 rb y 5 as

¡Vaya semana la que lleva el español! Promedia 15.7 puntos y 11.7 rebotes. Frente a los Wizards estrenó titularidad por primera vez en toda la temporada y firmó 15 puntos y 14 rebotes. Al día siguiente, frente a los Nets de Brooklyn, salió desde una segunda unidad que fue decisiva para hacerse con la victoria y anotó 16 puntos y capturó 16 rebotes. Acabando la semana frente a los Cavs de Lebron James, donde jugó más minutos que nunca y volvió a anotar 16 puntos, además coger 5 rebotes y repartir 5 asistencias. Después del partido, Hornacek tuvo unas palabras para el buen trabajo del español: “Los entrenadores siempre dicen: haz que los entrenadores no quieran quitarte del partido. Así ganas minutos. Willy ha hecho un gran trabajo. No sólo en los números, creo que su defensa está mejorando”.

Una semana redonda, en la que solo ha faltado que los resultados acompañaran a un Willy que cada día es más importante.

Willy Hernagómez sigue sumando. 16 puntos en la derrota de los Knicks ante los Cavs pic.twitter.com/brGLCsiaPO — NBA Spain (@NBAspain) 5 de febrero de 2017

SERGIO RODRÍGUEZ SIXERS

EQUIPOS NÚMEROS KINGS 5 pts y 1 as @MAVERICKS 5 pts 2 rb y 4 as @SPURS 8 pts 2 rb y 4 as @HEAT 10 pts 1 rb y 1 as

Semana en rojo para unos Sixers que no han podido contar con Joel Embiid y en la que el “Chacho” sigue en un segundo plano. Tan solo ha disputado 14.3 minutos en los que ha firmado 7 puntos y 2.5 asistencias.

Su mejor partido fue frente a los Heat con 10 puntos en tan solo 12 minutos y donde el jugador anotó dos triples de otros tantos intentos.

Lo peor de todo esto es que en breve se incorporará Ben Simmons, al que quieren probar como base, por lo que los minutos del canario todavía podrían menguar más.