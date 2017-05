Wizards, triunfo y tensión; Green, Curry y Durant dan el 2-0 a Warriors

Video of Top 5 NBA Plays of the Night: May 4, 2017

LA CRÓNICA

Los Wizards lograron el primer triunfo en la serie de semifinales de conferencia tras doblegar a los Celtics en un partido que se rompió en el primer cuarto, donde Washington firmó un parcial 17-39 abrumador. John Wall (24p), Porter (19p) y Bogdanovic (19p) fueron los principales arietes ante unos Celtics donde Thomas (13p) pasó de su estratosférica actuación de 53 puntos a solo anotar 13 tantos en un partido cargado de dureza y tensión en la cancha.

El momento 'cumbre' de la tensión vivida fue cuando en el segundo periodo cuando Oubre Jr fue expulsado después de agredir a Olynyk, después de que el pívot de los Celtics cometiese una dura falta. Hasta ocho técnicas y tres expulsiones tuvo el encuentro.

Explanation: Oubre was assessed a Flagrant-2 and ejected in Q2 of #BOSatWAS due to unnecessary and excessive dead-ball contact with Olynyk. pic.twitter.com/h8JwJQBhYO — NBA Official (@NBAOfficial) 5 de mayo de 2017

Los Wizards consiguieron anular a Thomas, que solo anotaría tres tiros de campo. Por parte de los Celtics, Horford (16p) fue el más destacado.

Video of The Washington Wizards Supporting Cast Comes up Big In Game 3! | May 4, 2017

UTAH JAZZ 104 - 115 GOLDEN STATE WARRIORS (2-0)

Triunfo de los Warriors ante Jazz que pone el 2-0 en la serie y que tuvo en la tripleta Green (21p), Durant (25p, 11r) y Curry (23p, 7a) a pleno rendimiento. Warriors, al igual que los Wizards, dejaron encarrilado el triunfo con un gran primer cuarto.

Video of Durant, Curry, Green, and Thompson Combine for 83 Points in Golden State! | May 4, 2017

Jazz, a pesar de todo, no vendió barata su derrota y complicó la vida Golden State con Hayward (33p) y Gobert (16p, 16r) como jugadores más destacados. Gobert acabaría expulsado por faltas técnicas. Al último periodo se llegaba con 92-82 pero los Jazz no acabaron de saber reducir las rentas ante unos Warriors en los que emergía siempre la figura de Curry o Durant en momentos clave.

Video of Gordon Hayward Drops 33 Points, Rudy Gobert Adds 16 and 16 In Game 2 | May 4, 2017

EL MVP: DRAYMOND GREEN (GOLDEN STATE WARRIORS)

Draymond Green knocks down 5 first half 3-pointers! pic.twitter.com/wLWkySjeUC — NBA (@NBA) 5 de mayo de 2017