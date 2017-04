Wizards y Celtics aprovechan el factor cancha; mala noche de Mirotic y Calderón

Wizards

Hawks 103

99 Celtics

Bulls 108

97

LA JORNADA DE LOS ESPAÑOLES

JUGADOR NÚMEROS Jose Manuel Calderón (Hawks) 2 puntos, 2 rebotes Nikola Mirotic (Bulls) 6 puntos, 4 rebotes

LA CRÓNICA

Los aficionados a la NBA que estén teniendo la suerte de presenciar estos Playoffs coincidiran conmigo en que estamos presenciando eliminatorias con verdaderas exhibiciones. Hawks y Wizards estan protagonizando una serie física, intensa, y espectacular, en la que Wall y Millsap se están echando al equipo a la espalda en cada encuentro. Anoche, la victoria no pudo estar más disputada, siendo el empate a 20 en el último periodo buen ejemplo de ello. A pesar de la vitctoria capitalina, el primer cuarto y medio fue dominado por los visitantes, con Schroeder distribuyendo y anotando desde fuera (29 puntos 11 asis). Con la entrada de la segunda unidad de los Wizards todo cambio, la intensidad de Oubre Jr, y la anotación de Bojan Bogdanovic (18) voltearon el marcador. La falta de aportación del banquillo de los Hawks fue su condena, sólo Bazemore superó los 5 puntos, Ya en la segunda parte, la pareja estrella de los Wizards, Beal y Wall, se combinó para lograr 47 puntos asegurando así el triunfo.La serie viaja de vuelta a Atlanta, donde los Hawks han demostrado ser fiables, veremos si continúan en esa linea y fuerzan el septimo y definitivo.

Video of Dennis Schroder’s Playoff Career-High Night Paces Hawks Trio’s 65 Points In Game 5 | April 26, 2017

Otro gran desempate el de esta noche en el TD Garden. Buen trabajo de varios "bulls" que compitieron hasta el final, continuando con su irregularidad en la serie. Wade, rozando el triple-doble, Butler, Lopez o Canaan mantuvieron en el partido a los visitantes hasta el último cuarto, en el que la calidad celtic se impuso. Al Horford se multiplicó sobre el parquet, castigando en varios apartados del juego (21 pts 9 asis 7 rebs). También el trabajo de Avery Bradley, que apareció en el último cuarto, fue clave, atacando, junto a Thomas, el aro y el perímetro rival. La incapacidad de frenar a estos jugadores fue, al final, lo que condenó a los Bulls, que siguen sin encontrar su juego en ausencia de Rajon Rondo. Fred Hoiberg volvió a confiar en Canaan y en Mirotic de inicio, el hispano-montenegrino es un buen ejemplo de la tonica irregular del grupo. 2/6 en tc que demuestran muy poco protagonismo. Los verdes, deberían cerrar la eliminatoria en el próximo partido, sin embargo la posible vuelta de Rondo y la mística de unos Playoffs en Chicago pueden llevar la serie de vuelta a massachussets, veremos.

Video of Chicago Bulls @ Boston Celtics - April 26, 2017 - Recap - Round of 16 - Game 5

EL MVP: John Wall (Wizards)

John Wall es el principal responsable de que, hoy por hoy, haya mucha gente que les considera la principal alternativa a los Cavs en el Este. Es cierto que en Atlanta, los Wizards, encajaron dos duras derrotas, sin embargo Wall está demostrando ser el jugador a seguir, aportando intensidad en ambos lados de la cancha. 20 puntos, 14 asistencias y 6 rebotes, y una verdadera demostración de fuerza en la segunda mitad, acercando a su equipo a las semifinales de conferencia. Demuestra ambición y concentración en cada encuentro, su objetivo es la final de conferencia, y despues, a soñar.

Video of John Wall and Bradley Beal Lead The Wizards Past The Hawks in Game 5 | April 26, 2017

Top 5