Wolves, sólidos hacia Playoff con un gran Ricky. Jokic encadena triple-dobles

LA JORNADA DE LOS ESPAÑOLES

JUGADOR NÚMEROS Álex Abrines (Thunder) su equipo no jugó Serge Ibaka (Raptors) 22 puntos, 12 rebotes, 3 tapones Juancho Hernángomez (Nuggets) 8 puntos, 3 rebotes Marc Gasol (Grizzlies) su equipo no jugó Sergio Rodríguez (Sixers) 10 puntos, 2 asistencias Jose Manuel Calderón Sin equipo Pau Gasol (Spurs) 18 puntos, 4 rebotes Ricky Rubio (Timberwolves) 11 puntos, 9 asistencias, 6 rebotes Willy Hernangómez (Knicks) No jugó Nikola Mirotic (Bulls) su equipo no jugó

LA CRÓNICA

MIAMI HEAT 125 - 98 PHILADELPHIA 76ERS

Jornada aciaga para los Sixers. Poco después de conocerse que Joel Embiid se perderá el resto de temporada por lesión recibieron una clara derrota en su visita a Miami. El equipo de Florida dominó de principio a fin. Tyler Johnson (24p) y un acertado Ellington (6 triples, 18p) daba el triunfo a unos Heat que llevan 10 triunfos en sus últimos 11 encuentros como locales. Tercera derrota consecutiva de unos Sixers que tuvieron en Covington (19p) a su jugador más destacado.

TORONTO RAPTORS 96 - 105 WASHINGTON WIZARDS

Estéril fue la gran actuación de Serge Ibaka (22p, 12r) y DeMar DeRozan (24p) para los Raptors. Los Wizards impusieron en un encuentro que rompieron con un gran segundo periodo (38-20) que les otorgaba rentas de hasta 23 tantos y que los Raptors no pudieron revertir. Bradley Beal (23p) y un enorme Bogdanovic que anotó 27 puntos saliendo del banquillo lideraron el triunfo de los Wizards, que volvieron a tener en Wall (12p, 13a) al eje director de su juego.

BOSTON CELTICS 103 - 99 CLEVELAND CAVALIERS

Los Boston Celtics se llevan el triunfo ante los Cavaliers y dejan sin efecto un nuevo triple-doble de LeBron James (28p, 13r, 10a). Los Celtics consiguen así su primer triunfo en los tres encuentros que les han enfrentado a Cavaliers esta temporada. Isaiah Thomas (31p) fue decisivo y anotaba dos tiros libres decisivos. Crowder (17p, 10r) y Horford (9p, 10r) sumaron aportación reboteadora en un encuentro que tuvo un último cuarto frenético y lleno de alternativas en el marcador, pero que se acabó decantando del lado Celtic.

MILWAUKEE BUCKS 98 - 110 DENVER NUGGETS

Segundo triple-doble consecutivo de Nikola Jokic (13p, 14r, 10a) para dar el triunfo a los Nuggets frente a Bucks. Denver logra con este triunfo en Milwaukee enlazar por primera vez en la temporada dos triunfos a domicilio. Gallinari (22p) se sumaba a la aportación anotadora en unos Nuggets que tuvieron la baja de Nelson. Middleton (21p) y Antetokounmpo (15p, 15r) no pudieron evitar una derrota que se fraguó en una primera mitad en la que ya acumulaban una desventaja de 26 puntos al descanso.

SAN ANTONIO SPURS 100 - 99 INDIANA PACERS

Un determinante Kawhi Leonard (31p, 10r) daba el triunfo a San Antonio ante Pacers. Una canasta de Leonard a falta de dos segundos daba el triunfo a los tejanos frente a unos Paers que habían fallado dos tiros libres a falta de nueve segundos y un triple sobre la bocina que podrían haber evitado su derrota. Quinto triunfo seguido de los Spurs que tuvieron una buena aportación de Gasol saliendo del banquillo.

UTAH JAZZ 80 - 107 MINNESOTA TIMBERWOLVES

Sigue el buen momento de los Wolves. Cuarto triunfo en cinco encuentros con Wiggins (20p) y Muhammad (18p) como referentes anotadores. Utah Jazz se convierte en el cuarto rival que queda por debajo de los 90 puntos en los últimos siete encuentros de los Wolves. Ricky Rubio (11p, 6r, 9a) sigue en un buen momento de juego y es pieza importante en unos Wolves que miran ya hacia Playoff.

Y ADEMÁS...

Kristaps Porzingis (20p, 9r) y Derrick Rose (19p) lideran el triunfo de los Knicks en su visita a Orlando (101-90). El letón regresaba a las canchas después de dos partidos en el dique seco por una lesión de tobillo

Un canasta de Paul Millsap a falta de 30 segundos daba el triunfo a los Hawks ante Mavericks (95-100)

Victoria de Pelicans ante Pistons (86-109) con Davis (33p, 14r) como clave. Andre Drummond fue expulsado después de propinar un manotazo en la espalda a Tim Frazier tras un rebote.

Festival de triples de Houston en su triunfo ante los Clippers (122-103). Anotaron 20/52 triples. Anderson (23p, 6 triples) lideró junto a Harden (26p) el recital anotador de unos Rockets que promedian 18 triples por partido desde el All Star.

Festival de triples de Houston en su triunfo ante los Clippers (122-103). Anotaron 20/52 triples. Anderson (23p, 6 triples) lideró junto a Harden (26p) el recital anotador de unos Rockets que promedian 18 triples por partido desde el All Star.
Brooklyn Nets rompen su racha de 16 derrotas tras vencer a los Kings (109-100) con Brook López (24p, 8r) como referente.

EL MVP: NIKOLA JOKIC (DENVER NUGGETS)

LOS DATOS DE LA NOCHE

Isaiah Thomas: lideró a los Celtics en anotación por 25º partido seguido

Nikola Jokic ha firmado cuatro triple-dobles en un mes. Es el cuarto jugador de la historia NBA en lograr sus primeros cuatro triple-dobles en ese periodo.

Los Rockes suman 48 partidos consecutivos anotando al menos 100 puntos (récord de franquicia)

Andrew Wiggins firmó su 19º partido seguido anotando 20 o más puntos.

Los Pistons firman un 3-17 en tiro libre (18%) el peor dato de la historia NBA con al menos 10 lanzamientos.

datos via: @ESPNStatsInfo y @nbastats

Este

1 Cleveland 41 18 2 Boston 39 22 3 Washington 36 23 4 Toronto 36 25 5 Atlanta 34 26 6 Indiana 31 30 7 Chicago 30 30 8 Detroit 29 32 9 Miami 28 33 10 Milwaukee 26 33 11 Charlotte 26 34 12 New York 25 36 13 Philadelphia 22 38 14 Orlando 22 39 15 Brooklyn 10 49

Oeste

1 Golden State 50 10 2 San Antonio 46 13 3 Houston 43 19 4 Utah 37 24 5 L.A. Clippers 36 24 6 Memphis 36 25 7 Oklahoma City 35 25 8 Denver 28 33 9 Minnesota 25 36 10 Sacramento 25 36 11 Portland 24 35 12 Dallas 24 36 13 New Orleans 24 37 14 L.A. Lakers 19 42 15 Phoenix 18 42