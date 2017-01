Zoco NBA: primeras votaciones para el All Star; Korver, a Cleveland a falta de la firma

PRIMERAS VOTACIONES PARA EL ALL STAR

Ayer se publicó la lista con las primeras votaciones de cara al All Star Game que se disputará el próximo mes. En la conferencia Este, como era de esperar, lidera la clasificación LeBron James (595.288), y no muy lejos está Antetokounmpo (500.663). El frontcourt titular lo remataría Love, con bastantes votos menos (250.347). En esta lista de posiciones, encontramos a Porzingis en el séptimo lugar: a nadie le sorprendería que acabara yendo como suplente (184.166). En la posición de guards tampoco hay mucha sorpresa: Irving (543.030) encabeza la carrera por ser el base titular, mientras que Wade (278.052) es segundo. Sorprende ver a Lin, pues su rendimiento no ha sido ni mucho menos el mejor desde que juega en la NBA, pero ahí está la comunidad asiática apoyándolo.

En la conferencia Oeste, también tenemos "sorpresa". Después de Durant (541.209), encontramos en la lista de frontcourt a Zaza Pachulia (439.675). El año pasado estuvo a no muchos votos de ir al All Star y parece ser que este año irá por el mismo camino. El tercero en discordia y alero previsiblemente titular será Leonard, que suma 342.240 votos. Marc Gasol (97.370) lo tendrá muy difícil para ir a la gran cita anual, pues está décimo y por delante tiene nombres como Davis, Cousins, Towns o Aldridge. En cuanto a los guards, Curry será el base titular salvo sorpresa (523.597), y Harden, que le pisa los tobillos (519.446) será el escolta. Pero en el club de los +500.000 se cuela otro candidato a MVP, Westbrook, que peleará hasta el último momento para entrar en el quinteto titular del Oeste.

KORVER, A PUNTO DE FIRMAR CON LOS CAVALIERS

A falta de encontrar un tercer equipo para Mike Dunleavy, los Cleveland Cavaliers incorporan a un refuerzo de lujo para la posición de 3: Kyle Korver. Según Adrian Wojnarowski, solo falta encontrar una tercera franquicia que esté interesada en los servicios del actual alero de los Cavs. Hacia Atlanta viajaría, además de Dunleavy (es muy probable que no se quede), un hombre que a penas cuenta para Lue: Mo Williams. Para acabar de cerrar el trato, los Cavs también han dado a cambio una primera ronda del Draft de 2019.

Con este movimiento, el actual campeón de la NBA amplía sus amenazas exteriores y le asegura acierto desde más allá del arco. Un lujo para la segunda unidad que, cuando juegue junto a LeBron e Irving, abrirá el campo como lo hace JR Smith y ayudará a mejorar más si cabe el porcentaje de tiros exteriores.

JUSTISE WINSLOW, POSIBLE ADIÓS A LA TEMPORADA

El joven alero de los Heat se lesionó en los últimos minutos del partido ante Boston, en una acción con Al Horford. A priori, no parecía nada grave, pero las pruebas posteriores dictaminaron que era necesaria una cirugía debido a un desgarro en el hombro. Se prevé que se pierda lo que resta de temporada, según han informado los servicios médicos. Por lo pronto, Winslow llevará cabestrillo el próximo mes y medio.