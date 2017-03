Zoco NBA: Terrence Jones a Milwaukee y oficiales las llegadas de Barnes y Bogut

Siguen los movimientos de mercado en la NBA, esta vez le ha tocado a Milwaukee reforzarse por medio de los agentes libres cortados en las últimas fechas; el elegido ha sido Terrence Jones. El ala-pívot había sido recientemente cortado por New Orleans, como consecuencia del traspaso por DeMarcus Cousins. De esta manera, según adelante Shams Charania, el conjunto de Wisconsin se hace con los servicios de un jugador joven, con proyección y que aporta mucho en la faceta defensiva y en intensidad.

