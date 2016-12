Herbalife Gran Canaria, virtualmente copero, se da un festín ante Divina Joventut (98-80)

A ritmo de triple: El Gran Canaria no conseguía alcanzar un buen ritmo defensivo, pero su manera de compartirse los galones en ataque, provocaba que obtuvieran las primeras ventajas significativas (31-22, en el minuto 13). La defena amarilla, no permitía que los verdinegros anotaran cerca de canasta, algo que no les creaba ningún problema, ya que se mantenían dentro del partido gracias a su acierto exterior. Los jugadores de banquillo del Herbalife estaban dominando a sus rivales (solo Smith conseguía destacar), por el mayor equilibrio entre el juego interior y el exterior. A la gran actuación de Pasekniks en los primeros minutos, le tomó el testigo Hendrix, que protagonizó un buen duelo con Jordan, mientras Kuric, desde la línea de tres puntos, se aprovechaba de los espacios creados por Hendrix en la zona, para poder tirar más liberado. El gran acierto en los triples permitía al Joventut mantenerse cerca en el marcador cuando los locales intentaban romper el partido.