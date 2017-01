Fuenlabrada domina de principio a fin a un Obradoiro con ansiedad (72-91)

Imprecisiones y nervios : los dos conjuntos salieron a la pista cometiendo muchísimos errores impropios de dos equipos profesionales, con multitud de balones perdidos y donde solamente las acciones individuales dieron las primeras ventajas a un Obradoiro un poco más acertado pero igualmente falto de brillantez. En Fuenlabrada Hakanson y Cruz tenían muchos problemas para distribuir el juego de ataque por el alto ritmo de intensidad en defensa de los de Moncho Fernández y con los interiores fuenlabreños siendo incapaces de superar a un Pustovyi omnipresente en defensa y en ataque , como ya viene siendo habitual en los últimos encuentros. Cuspinera no encontraba soluciones y tuvo que pedir tiempo muerto mediado solamente el primer cuarto.

Hakanson al rescate de su equipo: cuando el equipo gallego obtuvo su mayor renta en el partido, el jugador sueco se echó a su equipo a la espalda y consiguió minimizar la renta con 10 puntos prácticamente consecutivos del nórdico. Fuenlabrada parecía que despertaba y Obradoiro entró en una etapa de dudas con los cambios en la rotación. La zona de los gallegos ya no era tan infranqueable con Pustovyi en el banco, Pozas no encontraba el juego adecuado y Allen seguía con su particular lucha con el aro de los últimos partidos. Smits entró con fuerza al partido y llegó a poner por delante a los suyos a 5:01 del final del segundo cuarto, con tres acciones espectaculares, dos de ellas haciéndole un poster a Santi Yusta y terminando en mate. Los gallegos habían perdido fuelle y el partido se había dado completamente la vuelta como un calcetín, ahora las perdidas y las impreciosiones caían siempre del lado gallego, acompañado con unos muy buenos minutos del joven Rupnik, que además de anotar supo como dirigir a los suyos.