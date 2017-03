El Granca apaliza a un Obradoiro poco competitivo (91-57)

Superioridad amarilla: Partido frío, sin ambiente en las gradas vacías del Gran Canaria Arena, motivado por la resaca del partido del viernes de Eurocup y la noche carnavalera en la ciudad. Los dos contendientes salieron a la cancha contagiados de esta frialdad y solo McCalebb , con sus penetraciones habituales y su presión defensiva y Salin (10 puntos en los primeros ocho minutos), parecían estar enchufados. Los errores eran más frecuentes que los aciertos, un en encuentro con poco ritmo. Los jugadores que entrena Moncho Fernández, no eran capaces de sacar réditos positivos de la diferencia en altura , con Bendzius, Llovet y Pustovyi como titulares. No tenían problemas con el rebote, pero si para anotar de forma regular ante la defensa amarilla. Con solo dos canastas y cinco puntos en los primeros siete minutos , veían como el Granca se les iba en el marcador demasiado pronto (22-7).

Buscando un revulsivo: Los dos entrenadores empezaron a mover el banquillo rápidamente, por diferentes razones. Casimiro, con un partido muy exigente el viernes, quería mantener las piernas y la mente fresca en sus jugadores y Moncho Fernández, viendo el bajo rendimiento de sus titulares, intentando cambiar la dinámica de los suyos. No mejoraron las cosas para el Obra con las segundas unidades en pista y la distancia seguía creciendo (33-13). Aguilar (con 8 puntos en seis minutos) y Oliver salieron muy activos en ataque, mientras la defensa del conjunto amarillo seguía controlando perfectamente las, poco organizadas, acometidas de los gallegos. No tenían un buen día los jugadores del Obradoiro, a pesar de que por primera vez anotaron en dos jugadas seguidas, con dos triples de Pozas y Dulkys. Los canarios perdieron varios balones en su afán de buscar a Hollins cerca de canasta y el pívot norteamericano, con enormes limitaciones en el aspecto ofensivo, no fue capaz de anotar.