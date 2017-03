Un Obradoiro vestido de superhéroe noquea al Real Madrid (90-83)

Sergio Llull y su triple 600 en Liga Endesa: el equipo madrileño poco a poco fue cogiendo velocidad de crucero, y esa velocidad muy pocos equipos en Europa hoy en día son capaces de seguirla. Llull a lo suyo, batiendo una nueva marca personal en Liga Endesa con su triple número 600 . Mientras, Luka Doncic se echaba el partido a sus espaldas y anotaba 12 puntos en el primer cuarto con 13 créditos de valoración . Obradoiro quería y le ponía ímpetu, pero no podía acercarse a los blancos. Whittington era el más destacado, junto con Pustovyi , pero insuficientes ante el fondo de armario de los de Pablo Laso. Una canasta de Draper dio a los blancos la máxima ventaja para los blancos hasta ese momento (21-32 ). Sin estar los blancos demasiado acertados en ataque las distancias se mantenían en los diez puntos de ventaja . Los cambios tampoco daban a los compostelanos ese punch que le hacía falta para estar en el partido, si bien tampoco estaban demasiado lejos para lo que se veía en el campo.

Arreón de Obradoiro antes del descanso…desde la defensa: Obradoiro, ante la falta de acierto ofensivo , elevó mucho su intensidad defensiva, que aunque fue muy buena durante todo el partido , dio un paso adelante con la entrada de Nacho Llovet, que dio un plus a los gallegos en tareas defensivas y con su entrega , que contagió, y de que manera, al público de la “Caldeira de Sar”. Eso, unido a un momento de acierto de los gallegos, con parcial de 7-0, colocó el marcador en un 33-36 que obligó a Pablo Laso a parar el partido por primera vez . Los blancos no veían aro con la facilidad del inicio de partido y eso metió a los de Sar de nuevo a muerte en el partido, con canasta sobre la bocina de Pustovyi (12 puntos al descanso) que dejaba el partido en un pañuelo en el intermedio (35-38).

Lluvia de triples para los gallegos…y a soñar: los de Moncho Fernández salieron de vestuarios enchufadísimos, tanto es así que anotaron seis triples consecutivos (tres de Dulkys, uno de Bendzius, uno de McConell y otro de Whittington), lo que permitió coger una máxima renta de nueve puntos. Los blancos parecían desbordados por no esperarse semejantes golpes y Laso tuvo que parar rápido el partido con tiempo muerto. El partido, en ese momento, parecía un concurso de triples de los de Compostela, que sin fallo lanzaban una y otra vez sobre el aro madrileño. Randolph era el que mantenía el ritmo anotador en su equipo que, aunque aturdido, mantenía el tipo. No es que Real Madrid hubiese bajado su ritmo anotador anterior, es que Obradoiro habría multiplicado el suyo de forma muy sensible.