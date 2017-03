Koponen y Perperoglou hunden a un desconocido Joventut (56-76)

Giorgos Bartzokas:

“Esperábamos un partido difícil, y tuvimos que estar muy sólidos en defensa para conseguir esta diferencia de 30 puntos. Joventut está jugando mejor y mejor cada jornada, y volvimos de Estambul el viernes por la noche, así que sabíamos que sería un partido duro.”

“Debo felicitar a mis jugadores, que han jugado 35 muy bueno minutos, y hemos sido muy consistentes en defensa. Ahora mismo, cada partido es muy importante y necesitamos victorias, también queríamos meter a Juan Carlos en dinámica después de este mes que ha estado fuera de las pistas. ”

“Todos los equipos de la liga son peligrosos, sin ir más lejos el Madrid perdió ayer en Galicia. El calendario es de locos: jugamos el miércoles, el viernes y el lunes, esto solo pasa en España; en Turquía, los equipos que juegan el viernes tienen la opción de jugar el lunes.“

“Antes de venir a la ACB sabía que se trataba una competición muy difícil. Si os fijáis, todos los equipos de la han mejorado sus prestaciones desde el inicio de la temporada, excepto los de Euroliga, que a veces no tenemos tiempo ni para respirar. Es humanamente imposible rendir en todos los partidos, por ejemplo el Unicaja ha perdido hoy después del viaje a Krasnodar. Me sabe mal decir estas cosas, pero es así, todos tendríamos que sentarnos en la misma mesa y hablar de ello, no es fácil.”

“Tenemos jugadores que si no anotan, no se encuentran cómodos en defensa, y esto lo tenemos que cambiar. Todos los jugadores deben defender con solidez.”

Diego Ocampo:

“Ha sido un partido muy duro, el nivel físico del Barcelona nos ha afectado ofensivamente y no nos hemos sabido adaptar. En la primera parte no encontramos el ritmo adecuado: defendíamos bien pero nos castigaban en el rebote ofensivo. Luchando, y con las rotaciones, hemos sabido competir. En el tercer cuarto hemos jugado mal en ataque, Diagne ha cambiado el ritmo, y hemos jugado muy nerviosos; hemos hecho malos tiros, pérdidas, y desde nuestro mal ataque, ellos han sabido atacar. Con el partido ya roto en el último cuarto, nos hemos desbloqueado, por lo menos hemos luchado hasta el final.”

“En el mal rendimiento en el tercer cuarto ha sido clave la mala lectura en los bloqueos directos. Igual nos ha afectado en el partido, el partido de ayer de Obradoiro, pero la clave debería ser centrarse en nuestros partidos. Esta derrota debe afectar 0, hemos perdido contra un gran equipo y tenemos que centrarnos en lo que depende de nosotros, y seguir en esta línea. ”

“Ha habido cosas buenas como que no hemos dejado de luchar, Neno no podía andar el martes y hoy ha jugado, y Gielo sigue progresando. Tenemos que saber aceptar nuestra realidad.”