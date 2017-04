Un Herbalife enrachado logra la octava a costa de un Barça deprimido (95-82)

Ni Navarro: A pesar de su mejora defensiva y de sus intentos de reducir las diferencias, los catalanes solo lograron bajar de la decena de puntos en los dos últimos minutos y el Granca mantenía el listón defensivo muy alto, con lo que hacía que los ataques del rival tuvieran que ser muy trabajados y con tiros complicados. El gran partido de Tomic no encontró aliados en una plantilla plagada de estrellas y eso que hasta apareció Juan Carlos Navarro, máximo anotador del partido (19 puntos en 17 minutos) para dar esperanzas a su equipo en los minutos finales. Los amarillos cortaron las endebles reacciones del Barça, que acabó mejor de lo que empezó, pero que no tuvo opciones de ganar en ningún momento. El Granca logra su octava victoria consecutiva en Liga Endesa, algo que no había conseguido nunca.