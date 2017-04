Thriller en Badalona dirigido por McConell y sentenciado por Whittington (82-83)

Moncho Fernández:

“ A priori era un partido que debía tener una carga emocional importante. Hemos empezado el partido espectacular, tanto en el aspecto ofensivo como el defensivo. Sabíamos que llegarían malos momentos, y llegamos un momento final donde los dos equipos podían llevarse la victoria, y nosotros hemos sabido jugar con mucho rigor los últimos ataques. “

“Ambos equipos hemos jugado muy bien, y ha sido un partido donde los jugadores han sido los protagonistas. Han aparecido los hombres para tomar decisiones importantes. “

“Es una victoria importante, pero para nosotros significa marcar una tendencia. Tenemos que seguir trabajando, no rendirnos y seguir con la incorporación de los dos nuevos fichajes; haber ganado los últimos partidos nos hace estar en una dinámica positiva.”

Diego Ocampo:

“La salida creo que ha sido definitiva: el parcial 15-22 ha marcado todo el partido. Realmente nos han ganado un cuarto, y es que la puesta en escena no ha sido la que deseábamos; no hemos defendido con dureza y en ataque no hemos circulando el balón. No hemos sido valientes, pero a lo largo del partido hemos ido aguantando embestidas del Obradoiro, y el equipo ha seguido trabajando pese a los canastones de ellos. Con el partido igualado, no hemos conseguido defender: ha habido cinco situaciones consecutivas donde hemos dado 10 puntos fáciles. No hemos estado bien, el primero yo, nos ha faltado la tensión adecuada en estos momentos. Hemos defendido muy bien el saque final, pero en el ataque no hemos dejado espacio para penetrar. Hay que seguir luchando. ”

“En las últimas jugadas, no hemos estado concentrados, nos anticipábamos en situaciones que no sucedieron. Aún así, no sé la trascendencia que tendrá esta derrota, pero nada es definitivo, nos pensamos que esto es una quiniela y no es así. Lo importante es centrarnos en lo que tenemos que hacer nosotros. El equipo es muy duro mentalmente, y vamos a seguir. ”