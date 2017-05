Review de las Adidas Harden Vol.1

Tenía muchas ganas de probar estas zapatillas, y debo decir que me han sorprendido muy gratamente. Las Harden Vol.1 tienen muchas cualidades que la convierten en uno de los modelos más solventes que podemos encontrar ahora mismo en el mercado, tanto por su comodidad como por sus prestaciones, y si tuviera que usar una sola de sus características para definirlas, creo que sería ésta: Control.

Adidas Harden Vol.1

Aunque los primeros colorways de las Harden Vol.1 presentaban el upper en material textil, están llegando nuevos modelos que utilizan el tejido Primeknit, y es de agradecer. ¿Por qué no poner toda la carne en el asador en la signature del jugador estrella de la marca? Las Harden resultan cómodas, presentan una muy buena sujeción y son lo suficientemente estables como para ser usada por jugadores interiores, pese a estar diseñadas (en teoría) para los movimientos eléctricos del escolta de los Rockets.

Lo primero que llama la atención en el upper es la parte anterior del pie, reforzada hasta la puntera con una pieza de piel que parece colocada allí para aumentar la durabilidad. Un refuerzo que desde el primer momento me desagradó a nivel estético, ya que daba la impresión de tratarse de un parche que habían colocado allí para suplir la falta de resistencia del material Primeknit. Por si esto fuera poco, cuando me las calcé por primera vez noté cómo esta pieza de piel se notaba a cada paso, una impresión desagradable que me hizo augurar que las Harden Vol 1 no iban a resultar tan cómodas como me esperaba. Por fortuna, me equivoqué.

La puntera está reforzada con una pieza de piel para aumentar la durabilidad.

Nada más empezar a jugar, el upper se pega al pie y la sensación de incomodidad desaparece como por arte de magia. Las Harden han resultado ser unas zapatillas confortables y muy mullidas que responden con garantías a las exigencias del juego. A eso ayuda la lengüeta de diseño envolvente que se ajusta de forma lateral, haciendo que el Primeknit recubra el pie y aporte la elasticidad o la firmeza que demanda cada movimiento, aunque el material de la puntera no transpira demasiado.

La mediasuela es de material Boost, con un grosor algo menor de lo habitual, a fin de acercar más el pie al suelo y aumentar la sensación de control. El Boost está recubierto en toda la parte trasera y externa por una capa de TPU que limita la expansión, dando como resultado final una enorme capacidad de amortiguación y reactividad, pero mucho más controlada que en otros modelos como las Crazylight o las Crazy Explosive.

Detalle del logo de James Harden

El Boost se complementa con una suela de una pieza con un dibujo que, según cuentan, está inspirado en el juego de James Harden y diseñado para potenciar sus movimientos tan característicos. Aunque yo no me muevo ni de lejos como el escolta de Houston, después de probarlas puedo decir que el agarre de las Harden Vol.1 es muy correcto. En este caso, al ser de color traslúcido, se puede apreciar la pieza de material rígido en forma de ocho que impide que el Boost se desmande y aporta un extra de control, otro más, que como ya dije era la característica que mejor define este modelo.

Detalle de la suela de las Adidas Harden Vol.1

Adidas está haciendo cosas buenas, y ha puesto en el mercado un puñado de modelos de alta gama que cumplen exactamente con lo que se espera de ellos. Las Harden Vol 1 han llegado para capitanear la colección, y si aceptan un consejo, no las dejen pasar. A la espera de ver si hay unas Harden Vol.2, y todo apunta a que sí, el Vol.1 es uno de esos modelos que aúnan todas las prestaciones que se le deben exigir a cualquier zapatilla de baloncesto. Son muy recomendables tanto para jugadores interiores como exteriores, y si se deciden a probarlas, no dejen de decirme su opinión.