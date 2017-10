Anthony Randolph da al traste con los planes de los Hombres de Negro

Carles Duran: “Teniamos muchas ganas e ilusión de volver a casa. Para ser un jueves a las 19.15 el ambiente ha sido increíble. Randolph ha estado a un nivel extraordinario pese a nuestras buenas defensas, y 3 o 4 ataques seguidos con malas decisiones han hecho que ellos pudieran correr y hemos perdido la oportunidad contra un buen Madrid. Creo que hemos parecido un buen equipo. Pero yo quiero más, queremos más. La gente se lo ha pasado bien con nuestro baloncesto, pero hay que insistir”

Pablo Laso: “Ha sido un partido en el que claramente hemos ido de menos a más. Quería pedir públicamente disculpas a Carles Duran, tras el partido me ha pillado el árbitro y no he podido darle la mano. Miribilla es un campo muy difícil en el que tienes que estar muy centrado, y creo que lo hemos sacado bien. Nosotros sabemos que somos un equipo que nos cuesta arrancar, hemos tenido lesiones y llegadas tardías pero estoy muy contento con el trabajo diario y el crecimiento.”