La política del Real Madrid Baloncesto no acabó de acertar con la política en el mercado de fichajes. Los blancos incorporaron varios jugadores que fueron una apuesta arriesgada y en varios casos no acabaron por dar el rendimiento esperado. Xavier Rathan-Mayes, Dennis Smith Jr o Serge Ibaka, en diferentes momentos, pero los tres han acabado saliendo de la entidad.

Dennis Smith, el gran desastre del mercado del Real Madrid, ya tiene decidido su futuro

Si bien durante el curso hubo varios fichajes que estuvieron bajo la crítica del aficionado del Real Madrid, pocos supusieron un error tan grande como fue Dennis Smith Jr. El base-escolta llegó en muy mal estado de forma y, tras varias actuaciones realmente malas, acabó saliendo del club. El que había aterrizado con la vitola de estrella NBA dejó Madrid con algo más de 30 minutos disputados. Sin embargo, parece que no le ha ido del todo mal.

Guard Dennis Smith Jr. has agreed to a one-year deal to return to the Dallas Mavericks, agent Daniel Hazan of Hazan Sports Management tells ESPN. Smith reunites with the franchise that drafted him No. 9 overall in 2017 and now he'll compete in training camp in Dallas. pic.twitter.com/1KseWO0bPM — Shams Charania (@ShamsCharania) September 18, 2025

Si Xavier Rathan-Mayes ya fue noticia por su reciente, y sorprendente, buen rendimiento en el Bayern, Dennis Smith Jr también es noticia por su ilusionante futuro. Se desconoce su estado de forma, pero la realidad es que una franquicia NBA ha decidido apostar por él. Según ha informado la ESPN, el ex jugador del Real Madrid Baloncesto ha firmado por un año con Dallas Mavericks. A juzgar por sus últimas actuaciones, muchos pensaron que su carrera NBA estaba en entre dicho o, al menos, que tendría que ganarse el sitio con un contrato temporal, pero nada más lejos de la realidad.

¿Dónde ha estado Dennis Smith Jr hasta ahora y por qué eso ha podido jugar a su favor?

El gran batacazo del Real Madrid Baloncesto salió de la disciplina a mitad de año. Durante muchas fechas se le perdió la pista. Dennis Smith Jr no firmó por ningún equipo, ni en Europa, ni en NBA, ni tampoco por alguna liga exótica. Sin embargo, durante el verano irrumpieron las primeras noticias sobre su paradero. Unos vídeos entrenando junto a la estrella de la NBA, Trae Young, le volvieron a poner en el candelero. Pocas certezas hay sobre su actual nivel, pero seguramente mantenerse dentro del panorama de la liga haya podido acercarle a este nuevo contrato.