“La ciudad ha conseguido cuatro ascensos con dos clubes diferentes en las cinco últimas temporadas (anteriores a la etapa ACB). Estuvo el proyecto del C.B. Tizona que tras tres ascensos consecutivos nunca consiguió los trámites necesarios para dar el salto a la liga Endesa y desapareció de escena. Fue entonces cuando apareció el C.B. Miraflores que, tras dos temporadas, consiguió por fin que el ascenso deportivo se pudiera materializar en los despachos en el verano de 2017”. Diego Epifanio explicaba así en el libro Historia del Baloncesto en España un frustrante y largo camino con final feliz.

Ha unos años, cuando quedar último en la Liga Endesa no significaba perder la categoría, solíamos ver a un par o tres de clubes abandonados a su suerte. Sabían que era prácticamente imposible que ningún LEB Oro consiguiera reunir las condiciones económicas para ocupar su plaza ACB. Sí hablamos de aquel cánon de varios millones de euros imposibles de pagar por ningún opositor novel en la Asociación. En el menos malo de los casos, lo mejor era no quedar último. Panorama totalmente diverso al actual con un Real Betis superlativo en la LEB Oro seguido de un Bilbao Retabet como segunda apuesta firme para estar en la máxima categoría. Y ¿por qué no? Sus perseguidores Liberbank Oviedo, un clásico como Río Ourense Termal o Melilla, éste último ya consiguió un ascenso deportivo que no pudo transformar en su debut en ACB, que están decididos a llenar sus ciudades del mejor baloncesto de Europa y si se diera la situación.

Observen la parte baja de la tabla de la ACB y atrévanse ¿Quién bajará? Es cierto que por balance y trayectoria el Delteco GBC es el que más números (6-19) tiene para bajar pero que nadie olvide que de sus últimos 3 partidos ha ganado 2 que son un tercio de lo que había ganado hasta entonces en toda la temporada. Una de esas ansiadas victorias fue en una plaza tan difícil como la de Tenerife, clasificados recientemente para la Final Four de la BCL. Que nadie olvide que perdieron algún partido que otro en un cara o cruz. Otro dato, le tienen ganado el basket average al Café Candelas Breogán.

Y si seguimos subiendo, y siguen mis dudas... no encuentro diferencia potencial entre el UCAM Murcia y el Café Candelas Breogán, tampoco la hay en sus casilleros con 8 victorias y 17 derrotas caunque se debe apuntar que el basket average a favor de los pimentoneros, a priori, un dato que puede ser decisivo. Ambos se han reforzado con técnicos y jugadores. Destacable en el caso murciano, con Askia Booker renacido por Sito Alonso. Eso sí, para enredar más la cosa, los de Alonso le ganaron el basket average hace dos jornadas al Movistar Estudiantes, colocado justo por encima de gallegos y murcianos con un balance de 9-16. Empatados con estudiantiles está Herbalife Gran Canaria pero en su caso es diferente. Entiendo que en cuanto los canarios cierren su aventura de Euroleague Pedro Martínez sabrá gestionar los recursos de una plantilla de playoff para esquivar, como mínimo, el descenso.

Muy cerca de ellos, 10-15, está Montakit Fuenlabrada. Pero Jota Cuspineda está demostrando que le tiene el truco cogido al club naranja y el equipo está sólido tras la vuelta del técnico. También el su vecino de arriba por honores, 11-14 San Pablo Burgos, que en sus últimas jornadas ha ganado a dos pesos pesados como Morabanc Andorra y Baxi Manresa.

Lo dicho, el infierno se ha instaurado en la parte baja de la clasificación a 9 jornadas para que acabe la Liga Regular ¿alguien se atreve a señalar con convicción a los dos equipos que perderán la categoría?

JORNADAS PENDIENTES, EN NEGRITA PARTIDOS EN CASA

(Calendario completo)

DELTECO GBC: MOVISTAR ESTUDIANTES, BAXI MANRESA, DIVINA SEGUROS JOVENTUT, MONBUS OBRADOIRO, UCAM MURCIA CB, KIROLBET BASKONIA, MONTAKIT FUENLABRADA, BARÇA LASSA Y REAL MADRID.



UCAM MURCIA: KIROLBET BASKONIA, IBEROSTAR TENERIFE, REAL MADRID, BAXI MANRESA, DELTECO GBC, DIVINA SEGUROS JOVENTUT, UNICAJA, SAN PABLO BURGOS Y HERBALIFE GRAN CANARIA.



CAFÉ CANDELAS BREOGÁN: BARÇA LASSA, MOVISTAR ESTUDIANTES, UNICAJA, REAL MADRID, VALENCIA BASKET, IBEROSTAR TENERIFE, HERBALIFE GRAN CANARIA, MORABANC ANDORRA Y SAN PABLO BURGOS.