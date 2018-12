Esta temporada el Torneo de la Ciutat de L'Hospitalet volverá a ser el Torneo de la Ciutat de L'Hospitalet. Es decir, que Euroleague, después de 12 años, se desvincula de la longeva iniciativa y traslada su fase clasificatoria a Valencia. Por consiguiente, el Torneo ya no contará para acceder a la Final Four junior que se juega paralelamente a la de la Euroleague.

La despedida no ha sido en una fecha cualquiera, la edición de esta temporada sumará 4 décadas. Lo que oyen, 40 años. Muy atrás queda aquel primer evento celebrado en 1980 cuando no había ningún torneo nacional de cantera en España y los chavales de La Salle o Granollers flipaban por poder jugar ante equipos que vestían la camiseta de sus ídolos de la Liga Nacional, sí, entonces aún no existía la ACB. En aquel primer torneo compitió un espigado jugador de primer año llamado Rafa Vecina que escudó a su compañero en el Barça Pepe Palacios para que fuera MVP del torneo. No obstante, la gloria grupal fue para el Real Madrid de Toñín Llorente, Pedro Rodríguez, Guillermo Hernangómez (padre de Willy y Juancho), Ion Rementería...

Francisco Caballero, director del Torneo desde hace un buen puñado de años, y sus compañeros del Club Bàsquet L’Hospitalet han tenido que reinventarse y todo indica que no tiene porqué irles nada mal. Cuando muchos temíamos lo peor, a fuerza de ilusión y esfuerzo, este grupo de locos por el baloncesto ha vuelto a reunir a un excelente elenco de equipos con el aditivo de que ahora pueden incluir a cualquier equipo del planeta. Antes debían ceñirse al marco europeo. ¿Quién no recuerda aquel torneo de 2004 con Oak Hill entre los participantes? Josh Smith, Rajon Rondo y Brian Johnson en el que se pasaban los partidos colgados del aro o desviando tiros mientras K.C. Rivers pulverizaba la red desde cualquier lugar del campo. Cómo me recordó en ese momento a Joe Dumars. Y qué curioso fue verlos con el traje del Barça en su primera jornada por el retraso de la llegada del equipaje del High School. Pero en frente, también hubo un Sergio Rodríguez superlativo anotando más de una treintena ante Rondo mientras éste le respondía con 55. Recuerdo ver algún choque que otro junto a su padre, Sergio Rodríguez senior. Cómo sufren los padres. ¡Disfruten más!

img-20181016-wa0013.jpg Josh Smith de OAK Hill, aunque exhibe la camiseta del Barça por la no llegada del equipaje del HS, machaca ante Hernán Olaguibe (Foto: JOMA)

FC Barcelona, Joventut, Herbalife Gran Canaria y el propio anfitrión serán los representantes españoles del torneo de esta especial edición. EstellaAzurra Roma, KK Partizan y Alba Berlín, los otros europeos. Ante la fractura con Euroleague los organizadores han tirado de otros rincones del mundo y será el NBA Academy Africa quien dará la posibilidad de ver nuevos prospects con el condicionante de ser un combinado improvisado de jugadores con un gran potencial y, muchos centímetros y físico. Además, parece ser que para celebrar tan reseñable fecha, el Club está haciendo todos los esfuerzos posibles para montar actividades fuera del pabellón al estilo Fan Zone.

La cita, como de costumbre; será el 4, 5 y 6 de enero de 2019 en el Complex Esportiu de L’Hospitalet Nord (Avinguda de Manuel Azaña, 21, 08906 L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona).

A mediados de los 90, cuando en Cataluña se jugaba una muy potente liga llamada Segunda Nacional, antesala de la Liga EBA que entonces daba paso directamente a la ACB, solía ir a ver partidos del JAC Sants, pues participaba en esa competición. Allí jugaba un buen amigo mío del instituto, César Calabrés, que formaba equipo junto a Paco Pardós y Darío García, ambos buenos jugadores de Plata y EBA hasta hace unos años. Lo recuerdo jugando contra el CB Hospitalet y, también las palabras de César: "allí hay un jugador exterior muy bueno en la categoría. Se llama Paco Caballero". Cuando lo vi jugar pude comprobar que así era. Qué jóvenes éramos pero hay algo que no ha cambiado en Caballero, su amor por su ciudad y su club. Yo tampoco cambiaré y, después de veinte años, seguiré acudiendo al Torneo de la ciudad donde nací, crecí y me enamoré de este deporte.